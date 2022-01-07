Казахстан: Токаев дал приказ стрелять на поражение по протестующим

Протестующие на площади Республики в Алматы 6 января держат плакат с надписью «Мы обычные люди, а не террористы». (Фото из соцсетей, полученное через Vlast.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял ставки в попытке подавить охватившие страну кровавые протесты, отдав приказ стрелять на поражение. В очередной, резкой речи он озвучил свою бескомпромиссную позиция по отношению не только к протестующим, но и к независимым СМИ и гражданскому обществу.

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», – сказал он в обращении 7 января.

При этом от отверг возможность переговоров с протестующими.

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?», – сказал он.

Президент продолжает настаивать, что за протестами – которые начались 2 января из-за резкого скачка цен на топливо, а затем разрослись, – стоят террористы, получающие помощь из-за рубежа.

«Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время», – заявил он.

Токаев также заявил, что из «спящих ячеек боевиков» на Алматы «напало 20 тысяч бандитов», чьи действия следовали четкому плану и управлялись из одного центрального командного пункта.

Жесткие высказывания Токаева примечательны тем, что перекликаются с заявлениями президента России Владимира Путина, который тоже выбирал слова вроде «бандиты» и «ликвидация», говоря, например, о повстанцах в Чечне.

7 января Токаев и Путин поговорили по телефону, чтобы обсудить продолжающееся развертывание войск ОДКБ в Казахстане.

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», – сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официальных лиц Казахстана, из Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана прибывает контингент из около 2500 солдат.

В своем обращении Токаев – в путинском стиле – в жестких выражениях сделал выпад в адрес независимых СМИ и гражданского общества, что является поразительным поворотом для президента, пришедшего к власти в 2019 году с обещанием дать людям «слышащее государство».

«Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека, – заявил он. – Демократия – это не вседозволенность и тем более подстрекательство, в том числе и в блогосфере, к противоправным действиям».

«Закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны», но обеспечение правопорядка «вовсе не означает наступление на гражданские свободы и права человека, – сказал он. – Напротив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека».

Токаев заявил, что по его инициативе был принят закон, благодаря которому стало легче проводить мирные собрания граждан. При этом он обрушился на «так называемых “правозащитников” и “активистов”, [которые] ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят».

«Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские», – добавил он.

Не пожалел он жестких слов и для прессы, подвергнув резкой критике «так называемые “свободные” средства массовой информации и “забугорных” деятелей, далеких от коренных интересов нашего многонационального народа».

«Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма», – сказал он.

То были довольно резкие высказывания для президента, ранее призывавшего к большей либерализации и считавшего важным начать диалог с гражданским обществом, и больше напоминали формулировки, используемые в России для осуждения прессы и организаций гражданского общества как «иностранных агентов».

В заключение Токаев выразил уверенность, что Казахстан «быстро преодолеет эту черную полосу в нашей истории».

Между тем ситуация в Алматы по состоянию на 7 января продолжает оставаться неопределенной, хотя ожесточенные бои между правительственными войсками и неизвестными вооруженными людьми, похоже, прекратились.

6 января по всей стране отключили Интернет, но Токаев пообещал подвижки на этом направлении.

«В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан», – сказал он.

Постепенно восстанавливается и международное воздушное сообщение: на 7 января были запланированы рейсы между столицей Нур-Султаном и рядом городов, включая Москву, Дубай и Минск. Между тем алматинский аэропорт, по заявлению министерства индустрии, будет использоваться только для обслуживания военных самолетов.

Тем временем Минобороны России сообщило о создании воздушной группировки из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 для переброски войск ОДКБ в Казахстан.

«Военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране, – отметили при этом в ведомстве. – Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры».

Между тем Китай, который также имеет протяженную границу с Казахстаном, по большей части хранит молчание по поводу кризиса. Министерство иностранных дел КНР лишь сделало заявление 7 января, что оно поддерживает тесный контакт с Казахстаном для обеспечения спокойствия в приграничных районах.

Согласно сводкам МВД Казахстана, опубликованным около полудня 7 января, задержано как минимум 3800 человек, которых власти называют участниками беспорядков. Официальные лица также сообщили, что в ходе боевых действий погибли по меньшей мере 18 сотрудников правоохранительных органов и 26 человек, называемых членами вооруженных групп. Однако пока неясно, сколько людей погибло в общей сложности, включая безоружных граждан, не участвовавших в столкновениях.