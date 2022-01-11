Казахстан: Токаев замахнулся на наследие Назарбаева

Теперь это его правительство. (Фото: Администрация президента)

Во время своего выступления 11 января президент Казахстана обрушился с резкой критикой на наследие своего предшественника и наставника, бывшего президента Нурсултана Назарбаева, пообещав осуществить коренные изменения в управлении страной.

Воздерживаясь от критики непосредственно самого Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев дал понять, что, по его мнению, произошедшие на прошлой неделе события, унесшие десятки жизней, вызваны неэффективным управлением в сферах экономики и безопасности.

Выступая в парламенте страны, Токаев заявил, что в ближайшее время будет разработана государственная программа по увеличению доходов и снижению безработицы.

«Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде “продуктивных самозанятых”, “неформальной занятости” и пр. В результате многие люди остаются “один на один” с безработицей и социальной незащищенностью, – сказал он. – Это требует качественного обновления социально-трудовой сферы».

Токаев представил парламенту новый состав кабинета министров и поручил ему в сотрудничестве с частным сектором разработать программу действий в ближайшие два месяца.

Признав, что охватившие Казахстан волнения начались с оправданного недовольства людей качеством жизни, президент, похоже, не намерен отказываться от своих прежних заявлений о том, что пик насилия был частью плана, тщательно разработанного некими международными террористическими группами. Ответственность за то, что этот заговор не был своевременно раскрыт, Токаев возложил на Комитет национальной безопасности (КНБ).

«Комитет национальной безопасности … не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, – сказал он. – Не разглядел критической угрозы национальной безопасности».

Но для Токаева вина КНБ заключается не только в халатном отношении к работе.

«В ряде городов руководители КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию», – сказал он.

Похоже, что в стране назревает коренная перестройка всей системы силовых ведомств.

По аналогии с тем, что произошло в Узбекистане после смерти бывшего президента Ислама Каримова, Токаев, возможно, намерен ослабить влияние спецслужб в пользу Национальной гвардии.

«Нужно укрепить количественно и качественно Национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие», – отметил Токаев.

Однако Токаев не упомянул экс-главу КНБ Карима Масимова, который был арестован на прошлой неделе по обвинению в государственной измене. Хотя руководство страны и не говорит об этом прямо, но оно старается очертить контуры версии, согласно которой высокопоставленные сотрудники спецслужб вступили в заговор с целью захвата власти.

На сегодняшний день Масимов является единственным высокопоставленным офицером КНБ, обвиняемым в якобы имевшем место заговоре. Некоторые СМИ и комментаторы утверждают, что замглавы КНБ Самат Абиш, который является племянником бывшего президента Назарбаева, и другой родственник Кайрат Сатыбалды также могли быть причастны к заговору, но власти приняли оперативные меры, чтобы пресечь подобные разговоры.

10 января, после того как базирующийся в Москве новостной сайт «Фергана» поделился на своей странице этой теорией, Министерство информации и социального развития сообщило изданию, что оно нарушает казахстанское законодательство, которое запрещает распространение ложной информации. Подобное нарушение карается лишением свободы на срок до трех лет.

Вероятно, Токаев отчасти позаимствовал у другого своего соседа идею создания фонда «Народ Казахстана». После прихода к власти в Кыргызстане президент Садыр Жапаров пообещал помочь пополнить пустую казну государства, заставив коррумпированных чиновников отдать деньги в обмен на прекращение уголовного преследования. Эта практика даже способствовала появлению в кыргызском языке нового термина: «кустуризация». Считается, что большая часть денег оседает на счетах спецслужб страны.

Но в Казахстане сеть забрасывается несколько дальше и с другими целями.

Токаев предложил передать контроль над фондом «Народ Казахстана» общественности, а не аппарату президента и исполнительной власти. Идея заключается в том, чтобы резерв пополнялся за счет ежегодных отчислений крупных национальных компаний, богатых предпринимателей, а также теневых бизнесменов.

«Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени», – сказал президент.

Эти средства будут направлены на решение проблем в сфере здравоохранения, образования и на социальные инициативы.

Приблизительно в этой части своего выступления Токаев недвусмысленно намекнул на то, что значительную часть средств могут вносить предприниматели, приближенные к экс-президенту Назарбаеву, в число ближайших родственников и соратников которого входит большинство самых богатых людей страны.

«Благодаря Первому Президенту … в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам, – сказал Токаев. – Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе».

Токаев, в частности, пообещал покончить с возмутительной схемой, на которой, похоже, наживается одна из дочерей Назарбаева: монополией на взимание утилизационных сборов, которой обладает частная структура «Оператор РОП», тесно связанная с Алией Назарбаевой. «У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется “Оператор РОП”», – сказал президент.

Обещая провести коренные реформы, Токаев вместе с тем 11 января представил парламентариям новый кабинет министров, состоящий в основном из знакомых лиц. Ключевые фигуры, такие как министры внутренних дел, обороны, финансов, образования и науки, сельского хозяйства, труда и социальной защиты, сохранили за собой свои кресла. Вместе с тем министерства национальной экономики, энергетики, юстиции, здравоохранения, промышленности и развития инфраструктуры получили новых руководителей. Парламент подавляющим большинством голосов одобрил новый состав правительства, которое возглавит Алихан Смаилов, до прошлой недели занимавший пост вице-премьера.

Среди планов было упомянуто о дальнейшем сокращении чиновничьего аппарата в целом.

«В прошлом году численность государственного аппарата была сокращена на 15 процентов. […] На текущем этапе численность госслужащих следует признать оптимальной», – сказал Токаев, добавив, что в будущем возможны новые увольнения.