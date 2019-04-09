Казахстан: Токаев назначен фаворитом досрочных президентских выборов

Объявив о досрочных президентских выборах в Казахстане 9 апреля, президент Касым-Жомарт Токаев не сказал, будет ли он баллотироваться.

Но, исполняя обязанности президента на протяжении всего лишь трех недель, он уже начинает выглядеть лидером, избрание которого всего лишь вопрос времени.

65-летний Токаев совершил поездку по регионам, где пообщался с населением, заехал в Россию, чтобы встретиться с ее президентом Владимиром Путиным, и объявил о принятии популистских решений. Уже начали появляться рекламные щиты с его изображением.

В списке кандидатов в президенты на предстоящих 9 июня выборах вариантов будет совсем немного. Впрочем, как и всегда. На выборах в апреле 2015 года единственными оппонентами Нурсултана Назарбаев, который набрал 97,5 процента голосов, была пара никому неизвестных кандидатов.

Судя по первым признакам, план состоит в том, чтобы новый человек занял высокую выборную должность с такой же легкостью. Токаев объяснил поспешность выборов желанием избавить страну от беспокойства, вызванного неопределенностью.

«Чтобы обеспечить социальную и политическую стабильность, уверенно двигаться вперед, удовлетворить потребности социально-экономического развития, необходимо избавиться от любой неопределенности», — сказал он в своем телевизионном обращении 9 апреля.

В сообщении, распространенном после объявления о выборах посредством приложения Telegram, недавно назначенный советник Токаева Ерлан Карин повторил этот довод и попытался убедить в демократическом характере запланированных выборов.

«Не случайно глава государства подчеркнул, что „президент будет избран в соответствии с волей народа“. Это ключевой момент в его обращении», — написал Карин.

И все же правила таковы, что преодолеть многочисленные препятствия, с которыми сталкиваются потенциальные кандидаты, смогут очень немногие. Выдвигать своего кандидата могут только официально зарегистрированные политические партии и общественные организации. Всем критикующим власти группам было категорически отказано в подобной регистрации, поэтому оппоненты нынешней власти автоматически не допускаются к выборам.

Более того, теоретически партии должны выдвинуть своих кандидатов не позднее, чем за два месяца до голосования. По этой причине неожиданное заявление Токаева вызвало негодование.

«О каких открытых выборах может идти речь, если у политических партий и общественных организаций есть чуть больше суток на выдвижение кандидатов в президенты? А самовыдвиженцам у нас по закону нельзя участвовать в выборах», — написал в Twitter журналист Вячеслав Абрамов.

Однако если кандидаты не будут выдвинуты до истечения срока, избирательные органы продлят его, но не более, чем на 20 дней.

Если план рассчитан на участие Токаева в президентской гонке, то выдвижение его в качестве кандидата является само собой разумеющимся. Его кандидатура в любом случае будет одобрена правящей партией «Нур-Отан».

Айкын Конуров, руководитель депутатской фракции Коммунистической народной партии Казахстана, поспешил выразить готовность к участию в выборах. Конуров — депутат, малозаметный в общественной жизни, а его партия — псевдо-левая политическая формация. Следовательно, кандидатура Конурова или какой-либо схожей с ним политической фигуры призвана традиционно создавать впечатление конкурентной борьбы.

Уильям Кортни, бывший посол США в Казахстане, назвал подобное объявление о выборах ударом по демократии.

«Досрочные выборы в Казахстане не оставляют крупным лидерам с независимой политической платформой времени на выбор кандидатур [и] привлечение общественной поддержки. Народ этой великой страны заслуживает большего, чем очередные нечестные выборы», — написал Кортни в Twitter.

Ходили слухи, что занять президентский пост должна была старшая дочь Назарбаева, 55-летняя Дарига Назарбаева,. Но 9 апреля ее помощница пресекла все подобные пересуды.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — исчерпывающе ответила на вопрос Tengri News ее помощница Сауле Мустафаева.

Тем не менее, фигура Назарбаевой будет вызывать самый пристальный интерес еще долгие годы.

Вскоре после того, как Назарбаев объявил в прошлом месяце о своей отставке, на его место, в соответствии с конституцией, был назначен спикер сената Токаев. Его же кресло заняла Назарбаева, которая стала теперь, по сути дела, запасным президентом.

Оппозиционер Амиржан Косанов склонен считать, что кандидатуру Назарбаевой можно сбросить со счетов.

«Династическая преемственность власти может вызвать протест не только в обществе, но и среди соперничающих между собой кланов, в которые также входят другие члены семьи Назарбаевых. В этом отношении Назарбаев может рассматривать Токаева в качестве „транзитного“ президента», — сказал Косанов Eurasianet.org перед заявлением Токаева.

Последняя фраза отражает тот факт, что Назарбаев выбрал для себя роль режиссера в этом шоу. Будучи пожизненным председателем Совета безопасности, Назарбаев сохраняет широкие полномочия и принимает активное участие в выработке политических решений. Официальный сайт администрации президента продолжает обновлять информацию о том, чем занимается бывший президент.

Теоритически, если строго следовать положениям конституции, кандидатуру Токаева также следует исключить, поскольку в одной из статей документа говорится, что кандидаты должны «проживать на территории Казахстана» в течение последних 15 лет. С 2011 по 2013 год Токаев жил в Женеве, где исполнял обязанности генерального директора отделения Организации Объединенных Наций.

Эти юридические тонкости вряд ли чему-либо помешают. Предпринимаемые Токаевым попытки саморекламы дают понять, что он рассчитывает на долгую карьеру.

На этой неделе было принято заметное административное решение о переносе сроков строительства горнолыжного курорта, вокруг которого разгорелись нешуточные споры, и Токаев заявил, что это решение было принято именно с его подачи. Вынашиваемый на протяжении долго времени проект строительства курорта «Кок-Жайлау» встретил ожесточенное сопротивление среди активистов гражданского общества, обеспокоенных его вероятным вредным воздействием на окружающую среду.

«Это был хороший политический ход, который даст Токаеву значительное преимущество в глазах электората», — сказал Eurasianet.org бывший дипломат Казбек Бейсебаев.

Бейсебаев также указал на недавнее ослабление периодических блокировок сайтов социальных сетей, которое вызвало немало недовольства.

А 22 марта Токаев поручил правительству перенести повышение зарплаты государственным служащим с 1 июля на 1 июня. Сообщение, в котором содержалось это поручение, выглядело как часть предвыборной кампании еще до ее начала.

«Данное решение напрямую повлияет на жизнь более одного миллиона граждан и государственных служащих», — написал он в Twitter.

Даже если правящая элита не утвердит кандидатуру Токаева на пост президента, что маловероятно, шансы на настоящую предвыборную борьбу в любом случае практически отсутствуют. Политолог Досым Сатпаев вторит в своем сообщении в Twitter циничным высказываниям многих наблюдателей, которым надоела ситуация с выборами.

«В одних странах интрига в том, кто выиграет на выборах. У нас интрига в том, кого назначат выиграть „выборы“», — написал он.