Казахстан: Токаев пытается подогреть предвыборный энтузиазм обещаниями работы

8 ноября президент Казахстана съездил в Атыраускую область на северо-западе страны на открытие крупного завода по производству пластмасс, пытаясь несколько оживить предвыборную кампанию, протекающую довольно вяло на фоне экономических трудностей.

Президент Касым-Жомарт Токаев особенно подчеркивал, что новый завод, построенный компанией Kazakhstan Petrochemical Industries, создаст рабочие места — на нем будут работать более 630 человек — и принесет выгоду местным производителям.

«Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности», — говорится в заявлении президентской администрации.

Токаев должен легко победить на президентских выборах 20 ноября, так как никто из пяти его соперников практически никому не известен. К тому же, никто из кандидатов не имеет возможности открывать гигантские промышленные предприятия, получая при этом пространные хвалебные отзывы в государственных СМИ.

Однако отвлечь внимание от разочаровывающего состояния экономики удается не вполне.

По прогнозам аналитиков, которых опросило в прошлом месяце новостное агентство «Интерфакс-Казахстан», экономический рост за период с января по октябрь по сравнению с аналогичным показателем прошлого года может оказаться в диапазоне от 2,5 до 3,5 процента.

Хотя таким цифрам позавидовали бы в большинстве стран Европы или в Соединенных Штатах, тенденция, на которую они указывают, настораживает. Как отмечал Всемирный банк, экономический рост за первое полугодие этого года составил 3,4 процента, то есть заметно снизился по сравнению со значением для того же периода 2021 года, когда он находился на уровне 4,1 процента.

Наибольшую тревогу вызывает рост цен, неизменно вызывающий социальную напряженность. В сентябре годовая инфляция дошла до 17,7 процента, что существенно превысило ожидания властей.

В октябре Центробанк попытался справиться с этой проблемой, отчасти вызванной притоком людей, бегущих из России от мобилизации, подняв процентную ставку с 14,5 до 16 процентов — самого высокого уровня за последние шесть лет.

Однако запуск высокотехнологичного предприятия означает для Токаева нечто большее, чем оживление оптимизма в отношении состояния экономики. Он также хочет показать, что углеводородные запасы страны можно использовать лучше и выгоднее, нежели отправляя их за границу в необработанном виде, — а именно нефтегазовое сырье приносит Казахстану больше всего экспортных доходов.

Непомерное увеличение нефтяной промышленности было достигнуто ценой угнетения перспектив диверсификации. В прошлом чрезмерная зависимость от нефти делала Казахстан уязвимым для сильных и неожиданных потрясений, вызванных факторами, на которые страна никак не могла повлиять.

Особенно ясно это было заметно в этом году, когда проходящий через юг России нефтепровод, который Казахстан использует для экспорта большей части своей сырой нефти, неоднократно сталкивался с ограничениями пропускной способности. Замедление работы Каспийского трубопроводного консорциума якобы было вызвано повреждениями причального оборудования в российском порту на побережье Черного моря. Россия называла причиной этих повреждений штормы, но кое-кто из аналитиков предполагал, что Москва пытается оказывать давление на Казахстан, так как считает, что он старается дистанцироваться от России из-за войны в Украине.