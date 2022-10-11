Казахстан: Токаев сетует на обмеление Балхаша, но не говорит о роли Китая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев бьет тревогу по поводу будущего крупнейшего озера страны, но не говорит о том, что его судьба в основном зависит от деятельности Китая выше по течению.

Токаев говорил об усыхании озера Балхаш во время поездки в Карагандинскую область, по-видимому, тесно связанной с назначенными на следующий месяц внеочередными президентскими выборами.

«В последние годы происходит стремительное обмеление озера Балхаш», — посетовал он, отметив в том же время «неудовлетворительное техническое состояние» канала имени Сатпаева, по которому вода поступает от китайской границы в центральные районы страны.

На встрече, прошедшей 5 октября, Токаев призвал официальные лица рассмотреть эту проблему и принять необходимые меры.

Транспортировка воды — это вечное больное место Центральной Азии, ставшей из-за устаревшей инфраструктуры регионом с одним из самых высоких в мире уровней нерационального расхода водных ресурсов. Достаточно вспомнить об исчезновении Аральского моря, находившегося на территории Казахстана и Узбекистана.

Главная проблема, с которой сталкивается Балхаш, — рост потребления воды на китайских участках реки Или, обеспечивающей 70 процентов притока в озеро.

В этом отношении очень многое зависит от Китая.

Два года назад тогдашний министр экологии Казахстана называл продолжавшиеся переговоры о соглашении по трансграничным водным ресурсам «очень сложными» и с гордостью заявлял, что Казахстан — единственная из соседствующих с Китаем стран, до консультаций с которой по вопросам водопользования снизошел Пекин.

По оценкам Министерства экологии, к апрелю прошлого года работа над этим соглашением, начатая в 2015 году, была завершена на 25 процентов.

Недавно уволенный замминистра экологии Серик Кожаниязов утверждал этим летом, что на самом деле объем озера не уменьшается и будет оставаться стабильным, если ежегодный приток будет составлять 12 кубических километров.

В исследовании, проведенном казахстанскими учеными еще в 2018 году, переговоры о совместном использовании Или и Иртыша – еще одной реки, текущей из Китая – были названы «жертвой казахстанско-китайских отношений».

Авторы этого исследования утверждали, что Астана «пытается уравновесить адекватное водоснабжение со всеми остальными аспектами своих национальных интересов, связанных с отношениями с Китаем».

Учитывая судьбу Аральского моря и влияние этой катастрофы на климат окружающего региона, ставки высоки.

Однако более общая дипломатическая зависимость Казахстана от Пекина только усилилась после нападения России на Украину, приведшего к напряженности в отношениях между Москвой и Астаной.

Экология и промышленность были основными темами поездок Токаева в Караганду и Павлодар.

Хотя президент признал, выступая в Павлодаре, что Казахстан не готов отказаться от угольных электростанций, на долю которых приходится 70 процентов производства электроэнергии в стране, он заявил о необходимости их модернизации для увеличения производительности и сокращения выбросов.

В Караганде он в очередной раз раскритиковал уровень техники безопасности на предприятиях крупнейшей в стране сталелитейной компании «АрселорМиттал Темиртау», которая недавно пообещала вложить в собственную модернизацию 1 миллиард долларов.

«Караганда как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров Казахстана, должна стать более комфортным для проживания городом», — сказал Токаев, призвав «урбанистов» принять участие в пересмотре принятого 15 лет назад генплана развития города.

«Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, — пообещал он восторженным слушателям. — Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны».