Казахстан: Токаев с легкостью одержал победу на выборах на фоне общей апатии

На прошедших 20 ноября президентских выборах Касым-Жомарт Токаев с легкостью выиграл еще один срок, набрав, согласно предварительным результатам, 81,3 процента голосов избирателей.

За вариант «Против всех» проголосовали 5,8 процента избирателей, а 68-летний Жигули Дайрабаев, член партии «Ауыл» («Село»), получил 3,4 процента голосов, свидетельствуют опубликованные утром 21 ноября данные.

Судя по всему, такой результат укрепит положение Токаева, хотя большинство считало подобный исход предрешенным, поскольку остальные кандидаты были малоизвестными людьми.

«Я голосовала за Токаева, потому что не знала никого из остальных, — сказала Eurasianet.org на одном из избирательных участков в Алматы 50-летняя избирательница Елена, которая согласилась назвать только свое имя. — Я не смотрела дебаты. Но он хороший человек, старается что-то сделать для страны, исправить ошибки».

Исправление ошибок было негласной платформой избирательной кампании Токаева. Он пришел к власти в 2019 году после того, как уходящий в отставку президент Нурсултан Назарбаев лично выбрал его своим преемником. В этой связи в глазах многих бренд Токаева был связан с брендом Назарбаева, который сохранил значительное закулисное влияние.

Это стало проблемой после обернувшихся насилием политических беспорядков, охвативших страну в первые дни 2022 года. Вылившийся тогда на улицы гнев был в значительной мере направлен против государственной системы, которую, по распространенному мнению, создал и возглавлял Назарбаев и которая отличалась коррумпированностью и кумовством.

Чтобы доказать свою независимость, Токаев объявил 1 сентября о проведении досрочных выборов, на которых затем и одержал победу. Хотя сторонники Токаева пытались доказать, что он стремится к большей открытости и демократизации, аналитики сразу же отнеслись к этому скептически.

Тот факт, что между объявлением о досрочных выборах и самим голосованием отводилось так мало времени только подкреплял аргумент, что все это – лишь тактический ход Токаева. На политической арене Казахстана, лишенной в результате десятилетий репрессий и кооптации жизнеспособных игроков, столь короткий период предвыборной агитации представлялся проблематичным.

Большинство людей, проголосовавших за других кандидатов, вполне осознавали, что тратят свои голоса впустую.

«Я голосовал за Жигули просто так, — сказал Eurasianet.org Адиль Байзаков, 22-летний туристический агент из Алматы. — Мы с друзьями все так поступили. А почему бы и нет? Посмотрим, сколькие в итоге проголосовали за него».

Школьная учительница Асель, отказавшаяся назвать свою фамилию, выбрала Салтанат Турсынбекову, одну из двух женщин, баллотировавшихся на этих выборах.

«Она старается как-то помочь женщинам, пытается снизить пенсионный возраст для женщин. Я не думаю, что она победит. Это была просто символическая поддержка», — сказала Eurasianet.org Асель.

Хотя Токаев, возможно, и получил голоса подавляющей доли избирателей, но, согласно принятым в этом году законодательным поправкам, ему было разрешено избраться только на один семилетний срок. Он преподнес эту поправку как важный отход от прошлого.

«Я считаю, что семи лет будет достаточно, потому что это большой срок в жизни любого человека. Самое главное, чтобы в нашей стране не было монополии на власть», — сказал он после голосования.

Что касается Назарбаева, в день выборов он появился на публике, что сейчас редкость. Проголосовав в Астане – городе, еще несколько недель назад носившем его имя, – выглядевший утомленным первый президент рассказал журналистам о том, что продолжает тревожиться по поводу январских событий, которые власти представили не как проявление народного недовольства, а как зловещий заговор, выношенный вероломными представителями правящей элиты во главе с бывшим главой КНБ Каримом Масимовым.

«Масимов работал со мной много лет. Но откуда мне было знать? Знал ли Иисус Христос об Иуде, который сидел рядом с ним?» – сказал Назарбаев о человеке, широко известном как его преданный сторонник. – Давайте дождемся окончания суда, и тогда мы все, я думаю, узнаем правду».

Однако многие политические обозреватели убеждены, что Масимов, возможно, действовал заодно с членами клана Назарбаева, недовольными тем, что их отстранили от власти. Закрытый судебный процесс над Масимовым, обвиняемым в государственной измене, вряд ли прольет свет на правду.

По завершении поверхностных президентских выборов внимание теперь будет обращено на парламентские, запланированные на первую половину 2023 года.

В настоящее время выбор избирателей ограничен только правящей партией «Аманат» (бывшая «Нур Отан») и горсткой лояльных правительству партий, некоторые из которых выдают себя за оппозицию.

Но Токаев пообещал, что к моменту голосования гражданам будет предложено больше вариантов.

«Будут зарегистрированы новые партии, этот процесс идет. Мы не можем искусственно регистрировать партии, нарушая закон. Конечно, мы создаем благоприятные условия, — сказал он. — Думаю, что до начала парламентских выборов несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и пройти регистрацию».

Однако по-прежнему есть явные признаки того, что в действительности допущены будут только так называемые «конструктивные критики» правительства.

В день выборов члены движения «Оян, Казахстан» («Пробудись, Казахстан»), устроившие небольшую акцию протеста в центре Алматы, были задержаны полицией. Плакат с надписью «Доживем ли мы до честных выборов?» был быстро удален с места происшествия.