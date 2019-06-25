Казахстан: тысячи людей эвакуированы в результате взрыва на складе боеприпасов

Власти объявили эвакуацию десятков тысяч людей из города, прилегающего к складу боеприпасов, где 24 июня произошел мощный взрыв.

На снимках из космоса района вокруг города Арысь на юге Туркестанской области видно, что дым от взрыва накрыл огромную территорию площадью 90 на 45 километров.

По информации Комитета чрезвычайных ситуаций, взрыв произошел около 9:20 утра в складском помещении воинской части. Минобороны не сообщило никаких подробностей, заявив лишь, что ведется следствие.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что был введен режим чрезвычайной ситуации и идет эвакуация населения города (составляющего порядка 44 тыс. человек).

«По всем направлениям города будут двигаться колонны, машины будут подбирать людей и выводить в специально организованные лагеря», – сказал Шукеев, добавив, что один человек погиб в результате случайного попадания осколка в его автомобиль.

На опубликованных в интернете видеозаписях видно, как жители в панике сами эвакуируются из города всеми возможными средствами: некоторые уезжают на машинах, прочие спасались на велосипедах или даже шли пешком из города, который накрыло плотное облако серого дыма. Военные останавливали машины и заставляли подсаживать к себе идущих пешком людей, особенно женщин и детей. На заднем плане регулярно были слышны взрывы и свист летящих осколков.

По словам советника акима области, «в медицинские учреждения области поступило 31 пострадавших», а также были подготовлены десятки коек на случай появления других пострадавших.

Национальная железнодорожная компания объявила о прекращении прохождения поездов через Арысь до отмены режима чрезвычайной ситуации.

Это уже далеко не первый подобный инцидент в этом городе. В результате взрыва на военном складе в 2009 году погибли три человека, а еще двое лишились жизни во время схожего инцидента в 2014-м.

ЧП на складах боеприпасов являются в странах бывшего СССР относительно частым явлением. Одним из наиболее запомнившихся недавних инцидентов в Центральной Азии был взрыв в туркменском городе Абадан, в результате которого, по некоторым неподтвержденным данным из независимых источников, погибло несколько десятков человек.