Казахстан: убийство вызвало межнациональную напряженность

Толпа перед отделением полиции в Караганде. (Кадр с аккаунта ProjectKazakhEli на YouTube)

Убийство во время драки в одном из кафе Караганды и призывы самозваных мстителей к возмездию подвергают испытанию репутацию Казахстана как страны, где царит межнациональная гармония.

6 января около 200 человек собрались у одного из отделений полиции Караганды, требуя наказать виновников убийства, совершенного незадолго до Нового года. Власти активно борются со стихийными массовыми проявлениями недовольства, поэтому появление разъяренной толпы, несомненно, напугало их.

Кроме того, националистически настроенные пользователи интернета начали требовать справедливости и призывать к расправам над членами армянской общины.

Вызвавший эту волну гнева инцидент произошел в ночь на 31 декабря в ресторане под названием «Древний Рим», где произошла драка между пьяными гостями заведения. В результате от колотых ран погиб 23-летний мужчина, а еще трое были ранены.

Полиция сообщает, что были задержаны трое подозреваемых, и еще один находится в розыске.

Дело приняло новый оборот, когда выяснилось, что убитый был этническим казахом, в подозреваемый в убийстве – армянином.

Формально пришедшие к отделению полиции люди собрались, чтобы потребовать от властей объяснений по поводу расследования и наказания виновных. Но казахстанская служба Радио «Свобода» сообщила, что организаторам пришлось успокаивать толпу и просить людей «не делить подозреваемых по национальному признаку», а также что в город стянуты дополнительные наряды полиции и спецтехника.

Аким (губернатор) Карагандинской области Ерлан Кошанов 6 января вышел к демонстрантам и заверил их, что генпрокурор взял дело под личный контроль. Это также свидетельствует о щекотливости вопроса и о том, с какой осмотрительностью чиновники к нему относятся.

Прокуратура Карагандинской области обвинила в обострении конфликта «отдельных лиц», провоцирующих граждан, распространяя в социальных сетях заведомо ложную информацию, и предупредила, что виновных в распространении подобной информации ждет суровое наказание.

Новостное агентство Sputnik сообщило со ссылкой на прокуратуру о начале досудебного расследования в отношении как минимум одного человека, оставившего в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, который был интерпретирован как призыв к насильственным действиям против представителей национального меньшинства.

В дело вмешалось и правительство Армении. Посольство Армении в Казахстане призвало местные СМИ не распространять непроверенную информацию, которая может «придать этой трагедии оттенок конфликта на межнациональной почве».

Кроме того, представители армянской диаспоры Караганды записали видео, выражая обеспокоенность и осуждая виновных. «Наши братские народы всегда жили и продолжат жить в мире и согласии», – сказал один из людей на видео.

Но это не остановило некоторых от неоправданных попыток сгоряча свести счеты. Как сообщил в размещенном в Facebook посте алматинский политолог Арсен Сарсеков, группа людей в городе Семей на севере страны, по всей видимости, решила внести свою лепту, начав ходить по ресторанам в поисках армян, на которых можно было бы сорвать злость. На прикрепленном к посту видео видно, как группа заходит в ресторан «Баку», названный так в честь азербайджанской столицы, судя по всему, спутав Азербайджан с Арменией.

Тревога только усилилась, когда информация пересекла Каспий. Известный армянский политик Эдмон Марукян выразил обеспокоенность по поводу безопасности своих соплеменников в Казахстане, а затем обвинил местных азербайджанцев в использовании инцидента с дракой в Караганде для раздувания антиармянских настроений.