Казахстан: убийцы защитника сайги приговорены к пожизненному заключению

Хотя суд приговорил к пожизненному заключению убийц егеря, посвятившего себя защите находящихся под угрозой исчезновения сайгаков, власти Казахстана признают, что вопрос браконьерства в стране по-прежнему стоит очень остро.

21 февраля суд города Караганда приговорил к пожизненному лишению свободы троих мужчин, виновных в избиении до смерти 52-летнего Ерлана Нургалиева в январе 2019 года. Еще четверо получили меньшие сроки по менее тяжким обвинениям, также связанным с незаконной охотой, передает новостное агентство AFP.

После резонансного убийства проблема браконьерства, особенно животных, находящихся под угрозой исчезновения, стала одной из самых обсуждаемых в стране. Когда в июле браконьеры убили еще одного егеря, в ситуацию вмешался президент Касым-Жомарт Токаев, который пообещал, что преступники будут пойманы.

Несколько месяцев спустя Токаев сообщил в Twitter об аресте банды, которая, по его словам, была ответственна за убийство по меньшей мере 3000 сайгаков.

«Браконьеры должны понести строгое наказание согласно закону. Правоохранительные органы должны положить конец незаконному промыслу», – написал он.

Дальнейшее выживание сайгаков – рогатых, парнокопытных представителей семейства антилоп, легко узнаваемых по горбатому носу – под двойной угрозой. С одной стороны – охотники. С другой – заболевания. В мае 2015 года около 60% популяции в Казахстане скосила эпидемия, причины которой так и не были полностью выяснены.

После призыва Токаева правительство, по всей видимости, усилило борьбу с злоумышленниками.

21 февраля, в день приговора по делу об убийстве, ежедневная правительственная газета «Казахстанская правда» сообщила, что по факту браконьерства ведутся уголовные расследования в отношении 13 лиц. Однако издание с сожалением отметило, что, «похоже, преступников не пугает ужесточение законодательства».

«К сожалению, именно эти животные часто становятся жертвами незаконной охоты ввиду ценности своих рогов, пользующихся огромным спросом на черном рынке, – заявил Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД. – И именно поэтому введен новый самостоятельный состав преступления в виде «Незаконного добывания, уничтожения сайгака, а равно приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов».

Нарушителям грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Также принят новый закон, направленный против угроз или нападения на егерей, занимающихся защитой антилоп, со стороны браконьеров. Любому, кто будет признан виновным в угрозе применения насилия против государственного егеря, теперь грозит до трех лет тюрьмы. Наказание за осуществление угрозы может составлять от пяти до 10 лет.

Но Адилов признал, что, хотя законодательные инициативы были правильными, еще многое предстоит сделать, чтобы изменить мышление браконьеров.

«Бесполезно менять законы, если не получится поменять ментальность людей, – сказал он. – Первостепенная задача – научить людей уважать и любить окружающий мир, и не с наскока это нужно делать, а прививать привычку беречь и ценить его с детства».