Казахстан укрепляет оборону на фоне вторжения России в Украину

За прошедшие с начала года несколько месяцев Казахстан сначала пережил крупную вспышку кровопролитных гражданских беспорядков внутри страны, а затем стал свидетелем нападения на Украину со стороны их общего соседа – России.

Именно по этой причине власти, несмотря на прогнозируемое резкое снижение темпов экономического роста, решили существенно увеличить расходы на оборону.

7 апреля заместитель министра финансов Татьяна Савельева представила на рассмотрение парламента трехлетний бюджет, предусматривающий в 2022 году дополнительные расходы в размере 441 миллиарда тенге (около 1 миллиарда долларов) на «повышение боеготовности и модернизацию оснащенности силовых структур и органов по чрезвычайным ситуациям». В декабре власти заявили, что они потратит 859 миллиардов тенге на вооруженные силы, правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы.

Основная часть этих расходов будет направлена на увеличение числа подразделений специального назначения, действующих при МВД, Национальной гвардии и Министерстве обороны, а также на приобретение большего количества техники, включая военно-транспортные самолеты. Кроме того, военнослужащие получат надбавки размером до 40 процентов.

Для сравнения: согласно базе данных по военным расходам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2018 году (последний год, за который имеются данные) соседний Узбекистан потратил на оборону сумму, эквивалентную 1,4 миллиарда долларов.

Мотивы такой внезапной расточительности как раз тогда, когда власти понизили прогноз роста экономики на этот год с 3,9 процента до 2,1 процента, угадать несложно.

В первые дни января Казахстан потрясла волна политически окрашенного насилия, захлестнувшая деловую столицу страны – Алматы, что вынудило президента Касым-Жомарта Токаева пойти на унизительный для себя шаг и обратиться за помощью к возглавляемому Москвой оборонному блоку ОДКБ.

Токаев попытался представить беспорядки как спланированную акцию иностранных заговорщиков, воспользовавшихся оправданным недовольством местного населения, но большинство наблюдателей не особо верят в эту версию. Более убедительным объяснением считается противостояние элит. Очевидно низкий уровень дисциплины в армии, правоохранительных органах и спецслужбах лишь усугубил ситуацию.

Реформы оборонного сектора не ограничиваются только расходами.

Неизбежность серьезных кадровых перестановок была очевидна еще до подавления беспорядков в Алматы. 5 января Токаев сместил своего предшественника, экс-президента Нурсултана Назарбаева, с поста главы Совета безопасности. Две недели спустя он уволил министра обороны Мурата Бектанова, обвинив его в том, что тот продемонстрировал недостаток лидерских качеств во время самого тяжелого кризиса безопасности, который пережила страна за три десятилетия своей независимости.

В феврале состоялось заседание военной комиссии с целью обсуждения планов по искоренению коррупции в вооруженных силах, снижающей их эффективность.

«Меры противодействия коррупции в армии будут направлены нами на искоренение бюрократии, повышение прозрачности и открытости,» – сказал на заседании председатель комиссии, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Череда коррупционных скандалов, связанных с приобретением оружия низкого качества по завышенным ценам, за прошедшие годы привела к увольнению большого числа чиновников. В 2010 году бывший замминистра обороны был приговорен к 11 годам тюрьмы за покупку некачественных минометов и гаубиц у израильского бизнесмена.

В связи с этим чиновники подчеркнули, что особое внимание уделяется предотвращению коррупции в процессе закупок. По словам представителей Министерства обороны, ответственные за этот вопрос военнослужащие будут проходить проверку на детекторе лжи.

По их утверждению, прозрачность будет обеспечиваться даже в отношении общественного питания – сферы, где возможно сокращение расходов и, соответственно, хищение. Общественному объединению, известному как Комитет солдатских матерей, было предложено контролировать процесс обеспечения военнослужащих питанием.

Оппозиционный журналист и активист Сергей Дуванов, который выступает резко против вторжения России в Украину, утверждает, что запланированная модернизация вооруженных сил должна была произойти уже давно.

«Коррупция разъела нашу армию, как и все ветви власти», – сказал он Eurasianet.org.

Казахстан и Россия официально являются очень близкими союзниками. Они оба входят в Организацию Договора о коллективной безопасности и регулярно участвуют в совместных учениях.

Но война в Украине подогревает нервозность. Ситуация только усугубляется частыми и необоснованными заявлениями шовинистически настроенных российских экспертов и политиков о том, что этнические русские, составляющие почти 20 процентов всего населения Казахстана, подвергаются дискриминации со стороны этнических казахов. Эти претензии схожи с озвучиваемыми на протяжении многих лет необоснованными обвинениями о плохом обращении украинцев с русскоязычными.

Но никто не вынуждает казахстанцев нервничать больше, чем президент России Владимир Путин, который угрожающе заметил в августе 2014 года, когда на востоке Украины бушевала война, что его казахстанский коллега Назарбаев «создал государство на территории, где государства не было никогда».

«У казахов никогда не было государственности. Он ее создал. В этом смысле для постсоветского пространства он уникальный человек и для Казахстана тоже», – сказал тогда Путин.

Российские реваншисты отрицают легитимность существования Украины, используя аналогичные выражения.

Однако в своем нынешнем состоянии армия Казахстана вряд ли способна противостоять военной угрозе с севера.

В прошлом месяце независимый новостной сайт «Орда» со ссылкой на военные источники выразил обеспокоенность по поводу состояния имеющейся у Казахстана военной техники, большая часть которой была произведена еще в 1960-х годах.

По словам одного из офицеров, зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», предназначенные для прикрытия войск от ударов низколетящих самолётов и вертолётов, «сплошь неисправны».

В адрес «Орды» также поступили письма, отправленные в феврале командованием воинской части, расположенной в Кордайском районе на юге страны, в которых оно жаловалось на дефекты советских реактивных систем залпового огня «Прима».

«Не всегда удается запустить их с первого раза, – говорится в письме. – Требуется перезапуск пульта управления».

Еще одной проблемой казахстанской армии является несоблюдение стандартов хранения боеприпасов. В августе 2021 года в результате серии взрывов на складе боеприпасов в расположенной на юге Жамбылской области погибли по меньшей мере 12 человек и более 90 получили ранения. Это произошло всего лишь два года спустя после почти аналогичного инцидента вблизи города Арысь в южном Туркестане, где в результате мощнейшего взрыва пришлось эвакуировать десятки тысяч жителей близлежащих районов.

В вопросе о закупках нового оружия некоторые эксперты выступают за снижение зависимости Казахстана от импорта образцов российского производства.

По словам Юрия Пойты, украинского аналитика, руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона аналитического центра New Geopolitics Research Network, в арсенале Казахстана имеется в основном российское оружие, которое зачастую уступает западным и даже китайским аналогам.

«Оружие такого порядка может быть использовано только в ограниченных масштабах и в боях средней интенсивности против слабых государств или незаконных вооруженных формирований, – сказал Eurasianet.org Пойта. – Сегодня решающим фактором является не количество бронетехники и войск, а наличие современного высокотехнологичного оборудования, включая высокоточное оружие».

Предпринимаемые казахстанскими властями срочные шаги по увеличению расходов на оборону резко контрастируют с позицией, которую они занимали еще в прошлом году, когда советник министра обороны Адылбек Алдабергенов сказал в интервью одному из кремлевских изданий, что не видит необходимости в «гонке вооружений», когда в стране существуют гораздо более насущные социальные проблемы.

В конце февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, Казахстан привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. С тех пор общественность регулярно замечает передвижения войск и военной техники по стране, что, в свою очередь, породило слухи о том, что войска концентрируются вдоль границы с Россией. Министерство обороны категорически опровергло эти предположения и заявило, что передвижения осуществляются в рамках ранее запланированных военных учений.

Невзирая на все эти опровержения, непреложным остается тот факт, что поведение России в последнее время заставляет задуматься, и не только в Казахстане.

Как сказала Eurasianet.org Эрика Марат, доцент Национального университета обороны в Вашингтоне, степень жестокости и насилия, которые демонстрирует Москва в рамках своей «спецоперации» в Украине, стала полной неожиданностью для стран Центральной Азии.

«Было бы странно думать, что в свете происходящего Казахстан не рассматривает возможность российской агрессии, – сказала Марат. – Еще недавно эта мысль казалась абсурдной, а теперь нет».