Казахстан: улицы Алматы оцеплены, задержано около сотни демонстрантов

Среди задержанных был Димаш Алжанов, один из основателей новоучрежденного движения за политические реформы, наблюдавший за происходящим и не принимавший участия в протестах. Когда его уводили в полицейский фургон, он выкрикивал «Оян, Казахстан!» («Проснись, Казахстан!») (Все фото: Даниль Усманов)

Первый президентский срок Касым-Жомарта Токаева начался не очень благополучно: в день его инаугурации полиция оцепила центр Алматы и задержала около сотни протестующих.

Центральная часть финансовой столицы Казахстана превратилась в город-призрак: полиция перекрыла три основные улицы, а также подходы к площади Астаны, где в последние дни проходили протесты и где 12 июня, через несколько часов после принятия Токаевым присяги, было произведено большинство задержаний.

Некоторые организации отпустили своих работников домой пораньше, опасаясь, что вечером могут начаться антиправительственные демонстрации.

«МакДональдс» на площади Астаны стоял пустым, освещаемый мигалками припаркованных снаружи полицейских автомобилей. По приказу городской администрации закрыли все кафе, рестораны, бары и магазины, сообщил недовольный потерей заработка владелец кофейни.

Вдоль объявленного маршрута так и не состоявшегося марша стояло множество сотрудников правоохранительных органов.

Призыв выйти на демонстрацию исходил от Мухтара Аблязова, живущего во Франции олигарха и врага режима, побуждавшего людей организовывать акции протеста после выборов.

Сотни людей ответили на этот призыв, но, учитывая, что большинство из них были поспешно задержаны полицией и, таким образом, не имели возможности пообщаться с журналистами, остается неясным, являются ли они сторонниками Аблязова или просто решили воспользоваться возможностью продемонстрировать свое недовольство по поводу политических и социально-экономических проблем.

Полиция 12 июня задерживала любого, кто находился в районе площади Астаны и мог принять участие в демонстрации. Некоторые из задерживаемых кричали и оказывали активное сопротивление.

Среди задержанных был Димаш Алжанов, один из основателей новоучрежденного движения за политические реформы, наблюдавший за происходящим и не принимавший участия в акции протеста.

Когда его уводили в полицейский фургон, он выкрикивал «Оян, Казахстан!» («Проснись, Казахстан!») – название его движения.

За последние несколько дней его задерживали уже трижды: 9 июня его забрали в полицию за то, что он наблюдал за демонстрацией, а 10 июня его «приняли» за попытку добиться освобождения других задержанных. Во всех трех случаях его отпустили без предъявления обвинений.

Полиция среди прочих задержала женщину лет 30, которая находилась на площади с тремя детьми. В результате дети остались одни, но позже их забрал отец.

Когда ее заталкивали в полицейский микроавтобус, она выкрикивала «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), имея в виду Нурсултана Назарбаева, 78-летнего экс-президента, объявившего весной о своей отставке, но сохранившего значительную власть и контролировавшего процесс передачи президентского поста избранному им преемнику, 66-летнему Токаеву.

В этом и состоит одна из причин недовольства, вызывающего протесты: люди считаю, что несмотря на уход в отставку Назарбаева, правившего страной 30 лет, у них по-прежнему нет права голоса при принятии решений о будущем Казахстана.