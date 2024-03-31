Казахстан: улучшая климатическое законодательство

В 2023 году Казахстан утвердил Стратегию достижения углеродной нейтральности страны до 2060 г., также объявив цель снижения парниковых газов на 25% к 2030 от уровня 1990 (при условии международной поддержки).

Тем временем эксперты полагают, что текущих мер климатической политики недостаточно для достижения объявленных целей. Авторы настоящей статьи предлагают реформировать климатическое законодательство страны.

Климатическое законодательство в стране

Главным законодательным документом Казахстана в области достижения климатических целей, а также реализации всей экологической политики страны, является Экологический кодекс, новая редакция которого была принята в 2021 г. Он предусматривает ряд инновационных механизмов экологизации экономики, таких как введение стратегической экологической оценки (СЭО) программ развития страны, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) и других по опыту стран ОЭСР. В то же время ряд норм Экологического кодекса, регулирующих, в частности, выбросы Со2, все еще требует совершенствования, особенно в сравнении с международными практиками, в части модернизации системы квотирования, реализации офсетных проектов и, в целом, действующей с 2013 г. системы торговли выбросами (СТВ).

Система квотирования выбросов в Казахстане

С 2013 года в Казахстане квотируются выбросы ряда секторов экономики, в том числе электроэнергетической, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а также частично обрабатывающей промышленности.

Эти секторы являются одними из главных эмиттеров в стране и ответственны за 40% выбросов парниковых газов (Рис 1.).

Рис. 1 Динамика выбросов парниковых газов в Казахстане за 1990-2020 гг.

В то же время данные регулируемые сектора экономики являются одновременно и основными бенефициарами климатического законодательства – в части получения бесплатных квот и участия во внутренней углеродной торговле. Однако опыт европейских стран указывает на один из ключевых принципов углеродной торговли – это создание мотивации для снижения выбросов у предприятий и повышения выгодности и универсальности проектов по их снижению. К сожалению, ограниченность национальной системы торговли выбросами, охватывающей только шесть базовых секторов экономики Казахстана, и профицит в выдаче бесплатных квот не стимулирует появление инициатив предприятий по снижению выбросов. В то время когда такие сектора как аграрный сектор, транспорт, строительство и другие сектора экономики, на долю которых приходится свыше 60% всех выбросов, не включены в Национальный план углеродных единиц совсем и не покрываются системой торговли выбросами.

Помимо этого, принцип расчета квот в Казахстане не оптимален по сравнению с практиками стран ОЭСР. Квоты в Казахстане рассчитываются на основе допустимых лимитов, рассчитываемых для всей страны и снижаемых ежегодно, после чего квоты распределяются между предприятиями, ответственными за выбросы более 20 тыс. тонн CO2 эквивалента в год. Это означает, что требования к выбросам основаны на более общих значениях, рассчитанных на основе прошлого (исторического) опыта конкретных предприятий и установок. Страны ОЭСР, в свою очередь, стремятся рассчитывать нормы квотирования на основе лучших доступных практик (Best Available Techniques), то есть расчёты базируются на основе лучших достижимых результатов в данной сфере. Такая методология меняет форму мотивации для снижения выбросов, где вместо наказания за превышение лимитов руководители предприятий становятся заинтересованы в совершенствовании самих процессов производства, что способствует общему снижению выбросов. Положительным трендом является факт наличия законодательных норм, закрепляющих в Казахстане принципы лучших доступных технологий, однако на практике они пока активно не используются. Если названные выше новшества, предусмотренные Экологическим кодексом, будут реализованы на практике, это безусловно будет способствовать совершенствованию системы квотирования и системы торговли выбросов в Казахстане в сторону повышения ее эффективности в целом.

Ущерб окружающей среде и система штрафов

Принцип ответственности, предполагаемой за нарушения законодательства Казахстана, также существенно отличается от стран ОЭСР. Экологический кодекс РК основывается на соблюдении установленных норм выбросов, где каждая тонна выбросов за пределами установленных норм квотирования несет за собой штраф независимо от реальных негативных последствий, следующих как результат нарушения норм. Страны ОЭСР используют другую практику, при которой штрафы за выбросы загрязняющих веществ рассчитываются на основе ущерба, нанесенного ими окружающей среде. Таким образом, требуется более жесткая доказательная база совершенного ущерба со стороны предприятия, и предустановленная норма перестает быть единственным ориентиром для владельцев предприятий с потенциалом загрязнения окружающей среды.

Это одно из проявлений основы законодательства РК, при котором результатом взысканий с нарушителей является финансовый взнос в бюджет страны, без концентрации на исправлении предыдущих ошибок и их будущего предотвращения путем реализации лучших доступных практик.

Роль метана в системе торговли выбросами

Схожий принцип действует и в системе торговли выбросами, при оперировании которой предполагается перераспределение дополнительных средств в бюджет страны. ОЭСР, в свою очередь, рекомендует направлять средства, заработанные и сохраненные с помощью системы торговли выбросами, непосредственно на борьбу с выбросами и их предотвращение. Это позволит финансам, вложенным в систему, изначально предназначенную для сокращения выбросов, продолжать работать на эту цель, сокращая потенциальные выбросы в будущем.

Существуют и другие факторы касательно казахстанской системы торговли выбросами, которые могут быть законодательно усовершенствованы. Это включает расширение спектра регулируемых сфер экономики, как было указано ранее, так как меньше половины всех выбросов учтены в системе торговли выбросами, что значительно меньше покрытия европейской системы торговли выбросами.

Другим путем расширения СТВ и реализации ее полного потенциала является включение в нее метана, выбросы которого в Казахстане стабильно возрастают с 1999 года, что позволит создать рыночный метод регуляции выбросов метана и создать дополнительную мотивацию на снижение выбросов для крупных эмиттеров (Рис.2).

Рис. 2 Динамика выбросов метана в Казахстане с 1990– 2020гг.

Эта сфера особенно актуальна в связи с недавним вступлением Казахстана в Global Methane Pledge – международный договор, который стремится объединить усилия стран по снижению выбросов метана. Международный опыт в рыночном регулировании метана очень ограничен, и не включен в практику помимо продвигаемых Евросоюзом инициатив, и Казахстан мог бы стать лидером в имплементации данного метода, создав прецедент на международном рынке.

Системы компенсации выбросов

Системы компенсации выбросов (углеродные офсеты) являются перспективным направлением снижения общего уровня выбросов за счет их компенсации через дополнительное поглощение парниковых газов. Казахстан, как и страны ОЭСР, использует данный концепт для привлечения инвесторов в экологические проекты, которые могут нести за собой прибыль для их создателей путем последующей продажи офсетных единиц на рынке, работая в то же время на снижение общих выбросов. Однако существуют и общие проблемы с использованием офсетов, решения которых требуют законодательных изменений, активно продвигаемых в ОЭСР и Евросоюзе в частности, но в меньшей степени в Казахстане.



Главной проблемой является верификация выпускаемых офсетных единиц. Стандарты качества офсетных проектов в Казахстане требуют ужесточения и дополнения, главным образом для гарантии соблюдения так называемого «принципа дополнительности», который предполагает, что программы по снижению выбросов или их компенсации не являлись частью обычных бизнес-практик, а были реализованы дополнительно, за отдельные средства, преимущественно с климатическими целями.

Казахстан имеет проблему с такими проектами, например, в случаях, когда владелец леса пытается заработать на поглощенном деревьями на его территории углекислом газе, без учета того, что никаких усилий для сохранения безопасности леса и новых посадок совершено не было, и лес поглощал бы углерод независимо от того, кто им владел, иначе говоря, принцип дополнительности не соблюдается. Также существуют такие проблемы, как двойной учет, неточности расчетов поглощений из-за сложности методологии, и невозможность использования некоторых источников поглощений для реализации офсетов, например, пастбищ.



Эти проблемы требуют для их решения предварительной разработки и реализации новых стандартов качества для офсетных проектов, со строгим процессом верификации и учета.

В целом, климатическое законодательство Казахстана существенно развилось за последние годы, однако все еще имеет значительный потенциал для повышения его эффективности и интеграции со странами ОЭСР. Проблемные сферы, с учетом изучения международного опыта, включают в себя несовершенства в действующей системе квотирования, системе торговли выбросами, принципах стимулирования и реализации офсетов.