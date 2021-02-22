Казахстан уничтожает синьцзянский активизм

При Касым-Жомарте Токаеве Казахстан преследует активистов, которые могут поставить Китай в неловкое положение. (Фото предоставлено правительством)

Когда соискательница убежища из Синьцзяна Кайша Акан обратилась в полицию в Алматы, чтобы сообщить о нападении, после которого у нее остались синяки на лице и голове, особого сочувствия она там не нашла.

«Они сказали ей, что, возможно, она сама это с собой сотворила, – сказал Eurasianet.org адвокат Акан Шинкуат Байжанов. – Они сказали, что, возможно, она таким образом пыталась добиться [международного сочувствия], чтобы переехать в Швейцарию [...]. Они не хотели ее слушать».

Нападение произошло 21 января, когда Акан возвращалась домой, купив продуктов.

В тот же вечер на другого просителя убежища, Мурагера Алимулы, напали с ножом в Нур-Султане.

В прошлом году Акан и Алимулы были осуждены по обвинению в незаконном въезде в Казахстан из китайской провинции Синьцзян. Они заявили, что бегут от репрессий, проводимых китайскими властями в этом регионе, где с 2016 года под произвольными предлогами за решеткой оказались сотни тысяч граждан КНР из числа тюркских и мусульманских меньшинств.

Казахстан, как правило, проявляет большую осторожность в отношении подобных дел, боясь обидеть своего могущественного соседа. Поэтому Акан и Алимулы, а также двое других этнических казахов из Синьцзяна, были приятно удивлены, когда прошлой осенью Министерство внутренних дел решило предоставить им всем временное убежище.

Но эти нападения, а также наблюдающееся в последнее время жесткое преследование властями активистов, занимающихся проблемами Синьцзяна, указывают на изменение проводимого правительством курса.

Байжанов, который также является адвокатом Алимулы, уверен, что оба нападения были политически мотивированы. В обоих случаях преступники, ни один из которых не был задержан, не предприняли попыток украсть личные вещи жертв.

По мнению Байжанова, это было предупреждение, чтобы жертвы молчали по поводу государственных репрессий в Китае.

Кайша Акан недавно опубликовала в интернете видео, содержавшее обвинения в сексуальном насилии в лагере для интернированных в Синьцзяне. Схожие обвинения прозвучали и в интервью бывших узников уйгурских лагерей для Би-би-си.

В 2018 году Казахстан немного неожиданно превратился в одно из мест, куда стали съезжаться иностранные журналисты в поисках информации о гуманитарном кризисе в Синьцзяне. Активисты вроде критика Пекина Серикжана Билаша охотно пользовались подобным повышенным вниманием.

Казахстанские власти сразу занервничали. К марту 2019 года Билаш оказался за решеткой, а основанному Билашем объединению «Атажурт», которое записало тысячи устных свидетельств о нарушениях в Синьцзяне и занимается распространением информации о них, неоднократно отказывали в регистрации.

За этой кампанией по оказанию давления на активистов вполне может стоять Китай.

В феврале прошлого года получивший гражданство Казахстана выходец из КНР Байболат Кунболат устроил одиночный пикет перед китайским консульством в Алматы. Он преследовал одну единственную цель – добиться освобождения своего брата Баймурата Наурызбека, приговоренного в Синьцзяне к 10 годам тюремного заключения по обвинению в якобы разжигании расовой ненависти в онлайн-сообщениях.

Кунболат сказал Eurasianet.org, что сотрудник консульства по имени Гу Мин угрожал «обратиться к властям Казахстана, чтобы те приняли меры» в его отношении. Кунболат также утверждает, что Гу затем предупредил его, что он, выступая в качестве пешки иностранных правительств, снижает шансы своего брата на реабилитацию.

Чиновники городской администрации Алматы действительно сказали Кунболату, что если он продолжит в том же духе, то его арестуют.

Проигнорировав эти предупреждения, Кунболат в начале этого месяца устроил очередной пикет, и получил 10 дней тюрьмы.

Вскоре после этого пикет у консульства устроила мать Кунболата Зауатхан Турсын, требуя освобождения своих сыновей.

«Китай посадил в тюрьму одного из моих сыновей, Казахстан – другого», – цитирует Турсын Казахская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». Турсын и других пикетчиков в конце концов прогнала полиция.

Акция протеста у китайского консульства в Алматы 20 февраля. (Facebook)

Эти протесты, которые теперь проходят несколько раз в неделю, выглядят как последний, отчаянный бой.

Интерес международных СМИ к тяжелому положению этнических казахов в Синьцзяне стал угасать. Бекзат Максутхан, стоящий во главе того, что осталось от «Атажурта», сетует на то, как трудно стало продолжать борьбу на фоне такой волны запугивания. У «Атажурта» не осталось даже офиса.

«Люди, которые оказывали нам финансовую помощь, оказались под угрозой со стороны [структур] как национальной безопасности, так и китайской “мягкой силы”», – сказал Максутхан Eurasianet.org в интервью на английском языке, имея в виду пропекинские культурные и экономические лоббистские группы.

Билаш, которого в конце концов освободили на фоне многочисленных протестов со стороны его сторонников, покинул Казахстан. Он считает, что в случае возвращения снова столкнется с уголовным преследованием.

Но даже в Турции, куда он сначала переехал вместе со своей семьей, он не чувствовал себя в полной безопасности. Он начал беспокоиться после того, как знакомый в Казахстане сказал ему, что местные власти попросили Анкару депортировать его. Однако он признает, что не смог в независимом порядке установить достоверность этой информации.

«Но примерно в то время многие казахи, с которыми я не был знаком, начали звонить мне, благодарить за мою работу, приглашать в рестораны. Некоторые даже нашли мой дом, – сказал Билаш Eurasianet.org. – Я сказал им, что не хочу с ними встречаться».

Сейчас он находится в США, где планирует открыть офис «Атажурт».

«Я благодарен Турции за то, что меня не депортировали, но я не думаю, что это хорошее место для меня и моей организации. Я надеюсь, что Америка сейчас нам поможет», – сказал он.