Казахстан усиливает охрану редких животных

Казахстан пополнил свою Красную книгу – официальный перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных – новыми видами: в нее вошли переднеазиатский леопард, лошадь Пржевальского и даже тигр. Теперь охота на них – уголовное преступление.

В Казахстане существуют лишь незначительные популяции лошади Пржевальского и переднеазиатского леопарда. Кроме того, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщило, что «разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет», включая «подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы».

Переднеазиатский леопард – крайне редкое животное, встречающееся на западе Казахстана. Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет в марте прошлого года упоминал, как редко леопард попадает в объектив фотоловушек.

«На сегодня, начиная с 2000 года, на территории Казахстана достоверно известны четыре случая обнаружения переднеазиатского леопарда, в том числе три на плато Устюрт в пределах Мангистауской области», – сказал он новостному агентству «Казинформ».

В первый раз фотоловушки зафиксировали присутствие леопарда в 2018 году. По словам Дилдахмета, появление леопардов могло быть связано с заходами из сопредельного Туркменистана. Согласно оценке казахстанских природоохранных органов, мировая популяция переднеазиатского леопарда, возможно, не превышает 1300 особей.

(Кстати, плато Устюрт недавно оказалось в центре внимания по другой причине: экологи пытаются – пока, в основном, безуспешно – помешать строительству роскошного курорта в одном из самых знаменитых мест региона).

А вот туранский тигр в Казахстане больше не водится. Этот вид был полностью истреблен во второй половине XX века.

В ноябре государственная газета The Astana Times сообщила, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов внесло последние штрихи в проект по возвращению тигра (другого подвида) в Прибалхашье – район озера Балхаш и дельты реки Или на востоке страны у границы с Китаем. Согласно плану, на территории свыше 10 000 квадратных километров будет в естественных условиях обитать популяция тигра численностью до 200 особей.

Лошади Пржевальского – еще один вид, истребленный в Казахстане в прошлом веке. Они названы в честь русского исследователя XIX века Николая Пржевальского. Считается, что последние действительно дикие представители этого вида исчезли в конце 1960-х годов.

Усилия по восстановлению популяции диких лошадей предпринимаются в национальном парке Алтын-Эмель. В 2003 году сюда из Мюнхенского зоопарка привезли восемь племенных животных. Однако особых успехов добиться не удалось: по состоянию на 2018 год, в нацпарке насчитывалось всего 13 лошадей Пржевальского.