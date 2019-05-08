Казахстан: ученые отвергают обвинения в шпионаже, выдвинутые в отношении китаиста

Ученые Казахстана обратились к президенту с просьбой объяснить, на каком основании был арестован известный китаист, служивший в качестве советника высших должностных лиц страны.

По сообщениям, китаист Константин Сыроежкин был задержан Комитетом национальной безопасности (КНБ) по обвинению в шпионаже. Когда был произведен арест, неизвестно, но первое сообщение о нем появилось 3 мая на сайте CentrAsia.org (ранее CentrAsia.ru). Сайт иногда распространяет информацию, целью которой, судя по всему, является разжигание разногласий в регионе.

КНБ, правопреемник советского КГБ, хранит молчание по данному вопросу.

Сыроежкин, которому сейчас 62 года, является главным научным сотрудником государственного Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ). Институт оказывает аналитическую поддержку администрации президента Казахстана, Совету безопасности и Министерству иностранных дел.

Он проработал в этой сфере более 30 лет, написал множество книг и статей, и был удостоен целого ряда наград за свои исследования по Китаю. Некоторые местные СМИ также сообщают, что он был главным научным консультантом и.о. президента Касым-Жомарта Токаева, когда тот работал над своей докторской диссертацией, которую Токаев защитил в 2001 году в Москве.

Сообщение об аресте Сыроежкина шокировало его коллег, которые не верят выдвигаемым против него обвинениям.

6 мая Андрей Чеботарев, глава центра актуальных исследований «Альтернатива», разместил на своей странице в Facebook открытое письмо академического сообщества президенту Токаеву и лидеру нации Нурсултану Назарбаеву с просьбой вмешаться и обеспечить проведение прозрачного и тщательного расследования. Письмо подписали более 100 человек, в том числе журналисты и зарубежные эксперты.

«Отсутствие каких-либо сведений о Константине Львовиче Сыроежкине в течение более чем двух месяцев и появление в масс-медиа не подтвержденной официально информации о его якобы причастности к «шпионажу» создают серьезные репутационные риски для нашей страны», – говорится в письме.

Примечательно, что никто в КИСИ не поставил свою подпись под письмом, сообщил Eurasianet.org Чеботарев.

Сторонники Сыроежкина считают, что его могли арестовать еще в феврале, когда он внезапно исчез из поля зрения. Корреспондент интернет-газеты ZonaKZ Владислав Юрицын писал, что Сыроежкин тогда намеревался принять участие в научной конференции в Алматы, но не появился на ней, и никто не мог с ним связаться.

Коллеги Сыроежкина также говорят, что в последние годы он страдал от ряда болезней, и длительное заключение может отрицательно сказаться на его здоровье.

КИСИ никак не прокомментировал арест. На сайте института по-прежнему можно найти официальную биографию Сыроежкина, согласно которой в советские времена он окончил высшую школу КГБ.