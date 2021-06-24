Казахстан: у «Яндекс.Такси» проблемы в суде, и китайский конкурент может этим воспользоваться

«Яндекс.Такси», подразделение российского технологического гиганта «Яндекс», столкнулось с реальной угрозой своей работе в Казахстане. И жесткий конкурент из КНР готов этим воспользоваться.

«Яндекс.Такси» подал апелляцию на вынесенный 19 мая вердикт суда о нарушении компанией патента частной казахстанской компании G-Taxi. Если «Яндекс.Такси» не удастся добиться отмены приговора, то он не сможет продолжить работать в Казахстане.

Тем временем Didi Chuxing, крупнейшая в мире транспортная онлайн-платформа по количеству пользователей, намерена в ближайшее время выйти на казахстанский рынок. Способность этой китайской компании поглощать рынок делает положение «Яндекс.Такси» еще более уязвимым.

G-Taxi по сути является бездействующей компанией, не занимающейся напрямую предоставлением услуг такси. Согласно находящимся в открытом доступе документам, за последние семь лет она заплатила менее 20 долларов налогов.

Но с 2016 года она владеет патентом, касающимся всех автоматизированных систем заказа такси. В 2018 году компания на основании этого патента подала в суд на Lider.kz, еще один ведущий местный сервис такси. Но иск провалился в первой же инстанции.

По информации Telegram-канала Finance.kz, который первым сообщил о приговоре суда в отношении «Яндекса» в начале этого месяца, патент G-Taxi распространяется на «систему, состоящую из GPS-трекера, встроенного в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки».

«Яндекс» отметил в своей заявлении, что патент G-Taxi по существу «описывает простейшую модель работы практически любой онлайн-службы такси». Учитывая, что приложения на основе данной модели существовали еще до регистрации патента, возникает вопрос, как этот патент вообще удалось получить, говорится в заявлении «Яндекса».

Пресс-секретарь «Яндекса» не ответил на вопрос Eurasianet.org о том, считает ли компания, что приговор может быть связан с выходом на рынок Didi Chuxing.

«Яндексу» удалось стать одним из лидеров рынка такси в Казахстане благодаря ряду соглашений, заключенных с местными фирмами. Затем эти фирмы заключают соглашения с отдельными водителями. Didi Chuxing, получившая прозвище «убийца Uber» за то, что ей удалось полностью выдавить Uber с китайского рынка, уже заявила, что намерена развивать свой бизнес в Казахстане по той же модели.

В мае представитель компании сказал, что на казахстанский рынок Didi Chuxing привлекло то, что он, по одной из оценок, вырос на 50 процентов в период с 2014-го по 2018 год. По словам представителя, компания намерена предложить казахстанцам «более качественный, безопасный и удобный сервис», чем те, что уже есть на рынке.

С тех пор, как в 2018 году две пассажирки Didi Chuxing были изнасилованы и убиты, компания инвестировала сотни миллионов долларов в средства обеспечения безопасности. К ним относятся аудио- и видеозапись поездок на такси, а также функция, которая в ночное время подбирает для пользовательниц приложения водителей такси женского пола.

Статус компании как самого популярного в мире приложения для вызова такси объясняется ее почти полным доминированием на китайском рынке. Но компания также работает в более чем десяти других странах мира, включая Россию, где она в прошлом году сначала запустилась в Казани, а затем вышла и на улицы других городов.

Выход Didi Chuxing на рынок северного соседа Казахстана вызвало тревогу, что она воспользуется своими финансовыми возможностями, чтобы выдавить с рынка другие компании. Также звучали уже стандартные опасения по поводу китайских компаний и сбора данных.

Между тем в Китае, по сообщениям, местные антимонопольные органы инициировали расследование в отношении Didi Chuxing после того, как компания подала заявку на первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, в результате которого ее стоимость может превысить 70 миллиардов долларов. К слову об подобных расследованиях, местные власти уже убедили другого технологического гиганта, компанию Ant Group Джека Ма, отказаться от публичного размещения акций в начале этого года.

У «Яндекса» тоже непростые отношения с российскими властями, но в РФ компания может рассчитывать на определенную лояльность. А в Казахстане, возможно, ей пора пристегнуться.