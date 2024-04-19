Казахстан: фейки и мошенничества на фоне паводков, конспирологи против ужесточения наказания за бытовое насилие

Фейки и панические сообщения о паводках

Начавшиеся в Казахстане мартовские паводки в считанные дни превратились в стихийное бедствие республиканского масштаба. Власти ввели режим ЧС в десяти областях страны, в восьми он до сих пор сохраняется. В трёх областях — Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской — ещё ожидается вторая волна паводков, сообщают специалисты «Казгидромета».

На фоне стихийного бедствия традиционно появилось множество панических сообщений и фейков.

В начале апреля в мессенджерах распространилось сообщение о запрете употребления водопроводной воды из-за того, что она может быть инфицирована в результате паводков. И хотя анонимный автор ссылается на рекомендации российского Роспотребнадзора, рассылка взволновала казахстанцев из-за местной ситуации с паводками, а также из-за того, что некоторые затопленные регионы России граничат с Казахстаном.

Как выяснили фактчекеры из Factcheck.kz, 7 апреля руководительница Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала жителям подтопленной Оренбургской области употреблять только бутилированную воду для предупреждения кишечных инфекций. Рекомендация «использовать воду бутилированную, кипяченую или после применения бытовых фильтров высокой степени очистки» была выпущена Росподтребнадзором для Оренбургской области ещё 1 апреля и на момент проверки информации по другим регионам аналогичных рекомендаций не появлялось.

В Казахстане же Комитет по санитарно-эпидемиологическому контролю Министерства здравоохранения ещё 31 марта опубликовал список рекомендаций «по профилактике пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в период паводка». Среди прочего, ввиду паводков, Комитет советует использовать только бутилированную или кипяченую воду для питья и приготовления пищи, а также не пить воду из внешних резервуаров — родников, колодцев и скважин — в местах подтопления.

С 11 апреля казахстанцы массово рассылают друг другу в WhatsApp аудиосообщение с предупреждением о скором затоплении Астаны в результате прорыва Вячеславской дамбы близ села Жибек жолы, сообщил сайт Tengrinews.kz. В рассылке говорится о том, что людских ресурсов якобы не хватает на то, чтобы укрепить дамбу и звучит призыв распространить сообщение и привлечь людей для работ по «поднятию дамбы».

Информацию о нехватке рабочих рук опровергли в акимате Аршалынского района Акмолинской области, заявив, что ситуация находится под контролем и для борьбы с наводнением задействовано «48 единиц крупногабаритной техники, 150 человек из состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства информации и общественного развития, волонтеров, жителей села Жибек жолы».

В Министерстве водных ресурсов и ирригации подтвердили, что на 12 апреля Астанинское (Вячеславское) водохранилище было заполнено на 99%. При этом в министерстве добавили, что «сброс поступающих вод производится в транзитном режиме», а пик паводка миновал и идет снижение притока воды в водохранилище.

В ещё одной панической рассылке в WhatsApp сообщалось, что якобы к 20 числам апреля 80% города Атырау будет затоплено, пишет StopFake.kz. Власти якобы скрывают эту информацию, чтобы избежать паники. Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил, что распространителя панического сообщения задержала полиция, мужчину оштрафовали по статье 456-2 КоАП РК за размещение и распространение ложной информации.

По этой же статье полиция задержала и оштрафовала ещё двух авторов фейков о паводках. Молодой человек из Петропавловска разместил в TikTok фейковый ролик о том, что якобы в результате паводков в Петропавловске в подтопленный район Подгоры вышли волки и дикие кабаны. Вторая задержанная опубликовала в TikTok ложное сообщение о гибели двух детей в результате паводка.

Новые мошеннические схемы: фейковые чиновники и выплаты пострадавшим от паводка

Интернет мошенники продолжают изобретать все новые предлоги для выманивания денег у граждан и, к сожалению, также поспешили воспользоваться ситуацией с паводками. В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о выплатах пострадавшим от Министерства труда и социальной защиты населения, а также от различных банков. Для оформления и получения выплаты мошенники предлагали перейти по фишинговой ссылке.

Министерство труда уже выпустило обращение, в которым заявило, что все пострадавшие от паводков получат единовременную выплату от местных исполнительных органов. Размер выплаты в каждом конкретном регионе будет устанавливать специальная комиссия в зависимости от масштабов ущерба.

Ещё одна новая схема вымогательства выглядит более креативно, хотя и довольно нелепо. В первой половине апреля злоумышленники рассылали в WhatsApp фейковые сообщения от имени высокопоставленных чиновников: акимов (1, 2, 3), министров и даже главы правительства. Мошенники создавали в мессенджере фейковые аккаунты политиков и писали казахстанцам с просьбой о финансовой помощи – в частности якобы просящий не мог самостоятельно перевести деньги из-за ограниченного лимита на банковские переводы. Сообщения традиционно сопровождались фишинговыми ссылками.

Дезинформация от «Казахстанского союза родителей»

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ужесточении наказания за бытовое насилие над женщинами и детьми.

Обсуждения о необходимости подобных поправок велись в Казахстане не один год и вызывали бурные споры внутри общества. В качестве самых ярых противников закона выступают местные конспирологические группы, которые особенно активизировались в Сети во время обсуждения документа в парламенте.

Так, например, в марте 2024 года РОО «Казахстанский союз родителей» объявило сбор подписей под обращением к президенту «против ювенальных законов»: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребёнка» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Как заключили фактчекеры Factcheck.kz, проверившие утверждения членов сообщества, обращение манипулирует общественным мнением, используя искажения фактов, подмену понятий и эмоциональные обороты.

Так «Казахстанский союз родителей» утверждает, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защиты прав ребёнка», который, к слову, ещё не принят, «внедряет институт профессиональных приёмных семей и предусматривает изъятие детей у любящих родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

Как заключают фактчекеры, закон действительно устанавливает правовые рамки для профессиональных приемных семей, однако подобные семьи создаются для детей, нуждающихся в социальных услугах, и сами по себе никак не влияют на процедуру изъятия ребенка из семьи, которая уже давно регулируется другими законами.

Помимо этого, авторы обращения утверждают, что «родственники изъятых не будут знать, где дети». Однако, согласно существующим законам, общение с родственниками может быть ограничено только если это отвечает интересам ребенка. В остальных случаях опекун или попечитель не имеет права мешать общению ребенка с родителями и другими родственниками.

Ссылаясь на закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», подписанный президентом, «Казахстанский союз родителей» утверждает, что «в семьи предлагается заходить по анонимным доносам и сообщениям в социальных сетях, то есть по террористической схеме 1937 года».

Помимо ложной и эмоциональной аналогии со сталинскими репрессиями, тезис искажает содержание закона. Жалобы от физических и юридических лиц могли стать поводом для полицейской проверки и раньше. Что касается онлайн-мониторинга правонарушений, то и это уже давно практикуется правоохранительными органами.

Также в обращении говорится о том, что за домашнее насилие правонарушителей будут «принудительно направлять на курсы психической коррекции» и «выселять из единственного жилища без альтернативного жилища».

На самом деле закон предполагает психологическую помощь, в том числе и для пресечения возможного рецидива, а также социальной адаптации правонарушителей. Что касается «выселения», то в исключительных случаях суд может устанавливать запрет для преступника на совместное проживание с потерпевшими сроком до 30 суток.

И последнее ложное утверждение касается строгости наказания за бытовое насилие. «Казахстанский союз родителей» утверждает, что «ответственность за правонарушение в семье предлагается сделать более жёсткой, чем за те, которые совершены вне семьи». Однако ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей распространяется на любого человека, вне зависимости от их отношений с потерпевшими.

Поддельная страница прокурора Айжан Аймагановой

Айжан Аймаганова стала известна большому количеству людей как гособвинительница по резонансному делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью его гражданской жены, Салтанат Нукеновой. За судебным процессом, который уже больше двух недель транслируется онлайн, следят не только в Казахстане, но и во многих других странах.

В начале апреля стало известно, что в Instagram появилась фейковая страница Аймагановой. Как пишут СМИ, в аккаунте, который насчитывал по разным сведениям (1, 2, 3) до 20 тыс. подписчиков, было опубликовано сообщение о том, что страницу прокурор якобы создала в ответ на просьбы граждан. Постом из фейкового профиля даже поделился у себя в Instagram Stories брат погибшей Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, утверждаетTengrinews.kz.

Однако, по сообщениям СМИ, пресс-служба прокуратуры Астаны заявила, что все страницы в Instagram, созданные от имени Айжан Аймагановой, не имеют к ней самой никакого отношения, у женщины нет личных страниц в этой соцсети.

На момент написания бюллетеня аккаунт, указанный в новостных сообщениях, насчитывает только чуть больше тысячи подписчиков, сообщения от лица Аймагановой нет, а в шапке профиля стоит приписка «lifefan», вероятно отмечающая, что страница создана фанатами. При этом помимо аккаунта, попавшего в поле зрения СМИ, в Instagram можно найти больше десятка аккаунтов под именем Айжан Аймагановой, только некоторые из которых подписаны как фанатские страницы, остальные же заявляют, что якобы ведутся самой гособвинительницей.