Казахстан: фейки и слухи о переходе на казахский, биолабораториях, китайской скважине и похищении детей

Факчекинг и анализ фейков и слухов об общественно важных вопросах в нашем бюллетене по мис/дезинформации в Казахстане.

Землетрясения в Казахстане и сверхглубокая скважина в Китае: после или вследствие?

Factcheck.kz продолжает разбирать информационные последствия землетрясений, которые ощутили жители Алматы и других города Казахстана в начале года. На этот раз в фокусе оказался популярный слух о том, что сейсмическую активность в регионе вызвало бурение сверхглубокой скважины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Изучив информацию из открытых источников, фактчекеры пришли к выводу, что невозможно однозначно подтвердить или опровергнуть влияние работ на скважине «Шэньдитакэ-1» на возникновение землетрясений 23 января и 4 марта.

Техногенные землетрясения действительно существуют и активно изучаются. Известен целый ряд факторов, провоцирующих сейсмическую активность в регионах добычи полезных ископаемых, среди них: закачка воды в скважины в геотермальных станциях, а также для утилизации отходов. Сейсмические явления небольшой силы также вызывают крупные объёмы выработки твёрдых ископаемых и добыча нефти и газа методом гидроразрыва пласта.

Однако бурение сверхглубоких скважин не сопровождается теми условиями, которые приводят к техногенной сейсмической активности. Более того, нормальной практикой является бурение исследовательских скважин, в том числе сверхглубоких, в сейсмоактивных зонах для изучения и возможного прогнозирования землетрясений.

Также фактчекеры отмечают, что центральноазиатский регион является зоной повышенной тектонической активности в целом, а область на границе Казахстана, Кыргызстана и Китая – особо сейсмоопасная зона, и за год в Республике регистрируют несколько тысяч землетрясений, и около десятка из них оказываются ощутимыми для человека.

При этом скважин глубиной более 7 тыс. метров в мире всё ещё достаточно мало – вертикальное бурение до сих пор остается сложным и дорогим процессом. Поэтому влияние сверхглубоких скважин на сейсмическую активность – если оно вообще существует – может быть просто недостаточно исследовано. Однако в случае связи землетрясений и бурения «Шэньдитакэ-1» нельзя исключать и вероятность простого совпадения, а также влияние эффекта «после – значит вследствие».

Комплексный разбор дезинформации о «секретных биолабораториях»

Factcheck.kz разобрал очередной ряд фейков и неподтверждённой информации о «секретной биолаборатории США» в Казахстане, которые продолжают регулярно возвращаться в информационное пространство. На этот раз информационным поводом стала публикация на крупном российском ресурсе EADaily.

Первым делом фактчекеры обращают внимание на очевидную манипуляцию в формулировке «…США откроют в Казахстане секретную биолабораторию уровня BSL-4». По данным из открытых официальных источников следует, что лаборатория не секретная и не имеет никакого отношения к правительству США. А Центральная референс-лаборатория в Алматы (ЦРЛ) уровня BSL-3, которая также регулярно фигурирует в фейках о биологическом оружии, хоть и была построена при содействии Министерства обороны США, принадлежит правительству РК и полностью финансируется из бюджета.

Фактчекеры не нашли подтверждений утверждению о том, что ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) планирует создать систему защиты от военно-биологической деятельности США. Не было найдено ни одного официального документа или заявления о создании подобной системы защиты. И хотя рекомендации по биологической безопасности ОДКБ действительно существуют, деятельность США в нем не упоминается, а сам документ сформулирован достаточно нейтрально.

Слух о том, что работники ЦРЛ в Алматы выпускают в дикую природу Казахстана инфицированных животных для экспериментов также не выдержал критики. Подобное действие противоречит не только закону и международным нормам, но и здравому смыслу – распространение заболевания в неконтролируемой среде может привести к трагическим последствиям.

Цель ученых – возможность четко контролировать условия жизненного цикла патогена, чтобы получить измеримые результаты, а затем создать вакцины и лекарства. И лучшего места, чем лаборатория, для этого не существует. В биолабораториях все исследования проводятся согласно инструкциям и международным нормам, а их соблюдение контролирует специальная режимная комиссия.

Необоснованным оказалось и утверждение о том, что США готовы перенести из Украины в Казахстан «лаборатории, создающие биооружие по геноциду народов бывшего СССР». Фактчекеры не обнаружили никаких сведений о переносе лабораторий. Что касается «генетического биооружия», мы уже упоминали разбор этого пропагандистского фейка в одном из наших первых бюллетеней.

Только на казахском

Как пишут журналисты StopFake.kz, в середине марта в TikTok распространилась фейковая публикация, в которой утверждается, что президент Касым-Жомарт Токаев якобы заявил на заседании Национального курултая, что в Казахстане все должны говорить только на казахском языке. Иронично, что сам пост написан на русском.

15 марта президент действительно затронул тему казахского и русского языков на заседании Национального курултая в Атырау, однако содержание его речи было далеко от того, что приписывает Токаеву пост в TikTok. Президент отметил, что «суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела».

Проблемы постколониального двуязычия и восстановления казахского языка острые и сложно разрешаемые как для общества, так и для политиков. Языковой вопрос регулярно становится как инструментом российской пропаганды (1, 2, 3), так и поводом для квази-патриотических фейков. При этом, как отмечает проект Factcheck.kz в большом обзорном материале, по-настоящему эффективная языковая политика не работает за счет жестких запретов, а радикальные ограничения только повышают градус напряжения в многонациональных обществах.

Потайные комнаты и похищение детей

Постояльцы отеля обнаружили в своем номере потайную дверь, за которой скрывалось дополнительное помещение – такое видео широко распространилось в казахстанском информационном поле. Комментаторы высказали множество предположений о том, как могло появиться и использоваться скрытое пространство. Одним из самых популярных вариантов стала версия о «секретной комнате», через которую злоумышленники похищают детей.

Фактчекеры выяснили, что вирусное видео было снято в турецком отеле Holiday Inn Istanbul Old City. Пресс-служба гостиницы сообщила изданию Factcheck.kz, что «тайная комната» является техническим помещением, которое было запечатано в августе 2023 года. Фактчекеры не обнаружили никаких свидетельств того, что оно когда-либо использовалось для похищения детей или иных преступных целей. В Сети можно встретить большое количество аналогичных роликов с якобы потайными пространствами в номерах отелей. Однако все они, как правило, имеют такое же заурядное объяснение.

Крупные казахстанские СМИ опубликовали фейк о смерти британского монарха

18 марта в социальных сетях в англоязычном и русскоязычном сегменте Сети, а затем и в казахстанских СМИ, распространилась новость о том, что британский король Карл (Чарльз) III якобы скончался накануне днём. В качестве доказательства предоставлялось изображение якобы официального обращения пресс-службы Букингемского дворца. Однако вскоре выяснилось, что ни на официальном сайте британской королевской семьи, ни на их официальных аккаунтах в соцсетях никакого обращения не появлялось. Ничего о предполагаемой смерти короля не писали и ведущие британские СМИ.

Примечательно низкое качество поддельного обращения – начиная от недопустимого в типографике подобных документов заголовка, где на новой строчке оставили «висеть» часть словосочетания «royal communications», и заканчивая крайне лаконичным текстом самого обращения.

Но еще большее удивление вызывает посредственная работа по фактчекингу у целого ряда крупных казахстанских СМИ. Новостная журналистика – безусловно высококонкурентная сфера, где скорость публикации крайне важна, однако это не снимает с журналистов ответственности за базовую проверку фактов в официальных источниках. Вместо этого несколько крупных медиа предпочли опубликовать непроверенную новость со ссылкой на другие СМИ, а затем были вынуждены удалить публикации или кардинально изменить и пояснить исходный текст (архивные копии публикаций: 1, 2, 3, 4, 5).