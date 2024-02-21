Казахстан: Фейки о гарантированном доходе, коронавирусе, Назарбаеве и хирургической кастрации

Мошенники находят новые способы притупить бдительность граждан, создавая рекламу от лица известных финансовых и медиа организаций. Так в Сети стали распространяться якобы скриншоты страницы аналитического издания Vlast.kz, где рассказывалось о «компенсациях» от так называемого «Официального компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств» (мошенническая псевдоорганизация, о которой Factcheck.kz писал ещё в 2021 году). Редакция «Власти» сообщила, что «скриншоты» не имеют ничего общего с реальными публикациями издания и заявила, что планирует обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества.

Другими организациями, которые мошенники использовали для продвижения своих схем, стали Halyk Bank и Kaspi Bank. Как пишет StopFake.kz, рассылка якобы от представителей Halyk Bank стала распространяться в Telegram. В сообщении мошенники рассказывали о некой акции, по которой каждый может получить 50 000 тенге, если перейдет по фишинговой ссылке. Срок этой щедрой акции при этом был строго ограничен одной неделей.

В случае с Kaspi Bank мошенническая схема была чуть более сложной. Злоумышленники создали дипфейк, в котором Михаил Ломтадзе, председатель правления АО Kaspi Bank, якобы рассказывает об инвестиционном проекте KaspiProfit с гарантированным доходом в один миллион тенге и гарантированной выплатой в полтора миллиона, если обещанного дохода получить не выйдет. Как пишет Factcheck.kz, другие промо ролики мошеннической схемы использовали дипфейки с бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым и комиком Нурланом Сабуровым. В службе поддержки Kaspi Bank подтвердили, что организация не проводит никакие акции и не предлагает инвестиционные решения с гарантированным доходом.

Также проект Factcheck.kz сообщает, что компания «КазМунайГаз» уже который раз становится жертвой мошеннического маркетинга. На этот раз в казахстанском сегменте Сети распространяются фейковые сообщения о «платформах для заработка» от лица «КазМунайГаза» и при поддержке президента Республики Касым-Жомарта Токаева. Чтобы получить значительный пассивный доход мошенники предлагают «просто перейти по ссылке». Делать это, разумеется, категорически не рекомендуется, чтобы не стать жертвой вирусной программы или утечки персональных данных.

Иногда они возвращаются

В первой половине февраля в казахстанском сегменте Сети циркулировало большое количество зомби-фейков, которые уже множество раз были проверены фактчекерами, но продолжают возвращаться из года в год.

Как сообщает Factcheck.kz, в TikTok распространилось видео в котором украинский политолог Тарас Березовец заявляет, что Нурсултан Назарбаев находится под домашним арестом, а затем, что экс-президент сбежал из Казахстана. Источником сообщения эксперт называет казахстанские СМИ и Telegram-каналы. Видео вызвало бурную реакцию пользователей и собрало тысячи лайков и комментариев. Однако оказалось, что завирусившиеся видео были опубликованы в январе 2022 в официальном аккаунте политолога в YouTube, когда, собственно, и распространялись подобные сообщения о первом президенте. TikTok-аккаунт taras.berezovets6bg, на котором появились старые видео, по всей видимости, не имеет отношения к Тарасу Березовецу.

Еще один воскресший зомби-фейк касается видео под названием Martinelli, которое якобы содержит вирус, способный безвозвратно повредить смартфон. Сообщение об «опасном» ролике, как и прежде, распространяется в WhatsApp. Это урезанная версия фейка, который появился еще в 2017 году и с тех пор регулярно всплывает в Сети, не переставая будоражить умы пользователей популярного мессенджера.

Ещё два вернувшихся зомби-фейка связаны с COVID-19. Первый фейк рассказывает о масках, пропитанных «химикатом», которые якобы предлагают примерить грабители под видом волонтёров, гуляющие «от двери к двери». Согласно вирусному сообщению, надев такую маску, жертва теряет сознание, а злоумышленники получают беспрепятственный доступ в квартиру. Источником фейка, вероятно, стал слух о злоумышленниках, раздающих отравленные маски в Лас-Вегасе, появившийся в апреле 2020 года, в разгар пандемии. Тогда же в Индии на этот сюжет сняли постановочное видео, которое подогрело слух и способствовало распространению ложной информации.

Второй зомби-фейк вернулся на фоне циркуляции в Казахстане коронавирусного штамма «Омикрон». Согласно фейковому сообщению, новый подвариант штамма – ХВВ — якобы в пять раз более вирулентный и смертельный, чем штамм «Дельта». Factcheck.kz разоблачил этот фейк в начале 2023 года. Тогда Всемирная организация здравоохранения не подтвердила информацию, содержащуюся в рассылке. По состоянию на декабрь 2023 все варианты с кодом ХВВ штамма «Омикрон» признаны более заразными, чем более ранние штаммы, однако они связаны с относительно легким течением болезни и менее смертельны, чем штамм «Дельта».

Детектор вакцинированных

«Старые смартфоны на Android видят вакцинированных людей, “айфоны” не видят», — видео с таким утверждением распространилось в казахстанском сегменте Сети. В ролике автор заявляет, что находится на рынке «Турксиб» в Алматы и демонстрирует экран смартфона, который якобы «ловит сигналы» от вакцинированных людей с помощью Bluetooth. На дисплее отображаются доступные устройства с названиями в виде буквенно-цифрового кода, части которого перемежаются двоеточиями. По словам автора, данные коды обозначают вакцинированных людей.

На самом деле эти коды — всего лишь MAC-адреса (Media Access Control — контроль доступа к среде передачи данных) электронных устройств. MAC-адрес имеет такую же функцию, как IP-адрес, однако идентифицирует не весь компьютер целиком, а конкретный сетевой адаптер в сети. MAC-адрес — технический маркер, который используется при передаче пакетов данных между устройствами и не имеет никакого отношения к вакцинам и живым существам вообще. MAC-адресом обладают не только смартфоны, но и наушники, ноутбуки, телевизоры и терминалы оплаты с функцией поддержки Bluetooth.

Выборочно копируя Европу

5 февраля в Мажилисе Парламента Казахстана презентовали законопроект, в котором, среди прочих изменений, предлагалось ужесточить наказание за сексуализированное насилие над детьми. Помимо прочего поправки содержали предложения о хирургической кастрации осужденных за изнасилование малолетних. Правительство не приняло поправки, признав наказание чрезмерным и противоречащим Конвенции по правам человека.

Однако депутат Елнур Бейсенбаев не согласился с решением Кабинета министров и заявил, что хирургическая кастрация используется как мера пресечения за насилие над детьми «во многих европейских странах», и что правительство проявило бесхребетность.

Однако Factcheck.kz выяснил, что на данный момент Чешская Республика является единственной страной в Европе, где применяется добровольная хирургическая кастрация осужденных за сексуализированные преступления. Отмечается также, что подобная необратимая мера вызывает критику чешских властей со стороны правозащитных организаций Совета Европы.

В других европейских странах применяется как добровольная, так и принудительная химическая кастрация, когда выработку тестостерона подавляют медикаментозно с помощью блокаторов половых гормонов. На настоящий момент, согласно Уголовному кодексу Казахстана, химическая кастрация также является одной из принудительных мер, которые могут применяться к осужденным за сексуализированное насилие.