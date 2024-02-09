Казахстан: фейки о спасении при землетрясениях, лечении коклюша и новом вирусе из Китая

На фото: лаборатория в китайском Вухане во время пандемии SARS-CoV-2. Сейчас группа китайских учёных занимается изучением вируса GX_P2V, чей штамм родственен SARS-CoV-2. (Фото: gov.cn)

Афтершоки дезинформации

Землетрясение в Алматы ночью 23 января породило большое количество фейков и слухов. Но если фейки, наводнившие инфополе сразу после происшествия, сообщали о мнимых разрушениях в городе, то дезинформация, распространившаяся в следующие дни, касалась способов предсказания и спасения во время катастрофы.

В частности, в Сети широко разошлись сообщения (1, 2, 3) о так называемом «треугольнике жизни» — якобы проверенном способе спастись во время землетрясения. Треугольником жизни называется пространство сбоку от крупного предмета мебели, в котором, как предполагается, можно укрыться при разрушении здания, так как корпус мебели удержит упавшую потолочную плиту, создав «карман» безопасности.

В некоторых сообщениях также утверждается, что метод «треугольника жизни» позволяет выжить в землетрясении в 100% случаев по сравнению с «неэффективной» и «устаревшей» рекомендации спасателей, которая предписывает опуститься на пол, отползти от окон и тяжелых предметов мебели и спрятаться под стол или кровать.

Однако расследованиеFactcheck.kz выявило, что метод «треугольника жизни» не только бездоказательный, но и потенциально опасный, что подтверждает целый ряд авторитетных организаций, включая Геологическую службу США и Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях. Более того, ни одна официальная спасательная служба не рекомендует и даже не упоминает «треугольник жизни» в качестве способа укрытия при землетрясении.

Дело в том, что далеко не все здания разрушаются при землетрясении, а риск пострадать от падения предметов интерьера (полок, люстр, шкафов и комодов) сохраняется даже при толчках средней силы. Также высок риск быть придавленным тяжелой мебелью или техникой, так как в момент землетрясения колебания здания в горизонтальной плоскости с ужасающей легкостью передвигают предметы обстановки по полу.

Поэтому, в отличие от стандартного метода «упади, укройся, держись», укрытие в «треугольнике жизни» рядом с громоздким предметом обстановки значительно увеличивает риск травмы и смерти.

Factcheck.kz также обнаружил, что Дуглас Копп — автор «инновационного» метода — по всей видимости, не обладает необходимыми квалификациями инженера или спасателя. А эксперимент, в результате которого якобы был открыт метод «треугольника жизни», оказался подлогом в том виде, в котором Копп презентовал его широкой публике.

На самом деле турецкие спасатели, на эксперименте которых основывается Копп, проводили учения по разбору завалов, а не проверяли эффективность способов спасения внутри зданий. Также при обрушении построек спасатели не пытались имитировать условия настоящего землетрясения, а просто разрушили опоры крыши. Поэтому делать из этой ситуации выводы о том, образуются ли при обрушении зданий «треугольники жизни», совершенно некорректно.

Кроме того, появились сообщения (1, 2) о том, что животные предчувствуют приближение подземных колебаний за несколько минут, а то и часов до начала толчков. Но, как выяснил Factcheck.kz, домашние питомцы — крайне неточные сейсмографы.

Предполагается, что животные, особенно дикие, реагируют на различные предвестники землетрясений. Необычное поведение в период повышенной тектонической активности ученые отмечали у жаб, коров, собак и овец. Однако эти наблюдения и эксперименты проводились на очень ограниченной выборке и их результаты нельзя распространить на всех животных вообще.

Как показало крупное мета-исследование Американского сейсмологического общества, реакция животных на предвестники землетрясений очень отличается даже внутри одного вида: какие-то особи замирают, другие начинают вести себя крайне активно и показывают признаки тревоги. Также сложно сказать, не были ли сообщения очевидцев о животных-предсказателях, когнитивным искажением «после не значит вследствие».

Ещё одна проблема идеи о животных-предсказателях в том, что люди обращают внимание на поведение зверей и птиц в основном тогда, когда появляются другие маркеры сейсмической активности, например, так называемые форшоки.

Считается, что некоторые животные могут реагировать на уже начавшиеся землетрясения благодаря более острому обонянию, повышенной тактильной чувствительности и восприимчивости к электромагнитным выбросам, которые иногда сопровождают движение подземных пород. Однако в таком случае датчики сейсмологических станций также будут регистрировать подземные колебания.

Фактчекеры категорически не рекомендую полагаться только на своих питомцев, например, для прогнозирования повторных толчков. При этом полностью игнорировать странное поведение животных тоже не стоит.

Голубиная кровь от коклюша

Заболеваемость коклюшем в Казахстане увеличилась за прошедший год с 3 до 393 случаев, причем в подавляющем большинстве болеют непривитые дети. В связи со вспышкой болезни, в Сети стали появляться сообщения о нетрадиционных способах лечения этой опасной инфекции. В частности, распространяется миф о том, что коклюш помогает вылечить голубиная кровь.

Фактчекеры не нашли ни одного упоминания данного способа лечения ни в одной доступной научной базе данных. Доктор в области молекулярной биологии и вирусологии университета Страсбурга Асель Мусабекова категорически не рекомендует использовать голубиную кровь для лечение какого-либо заболевания и в особенности – коклюша.

Подобное средство, по словам учёной, не только неэффективно, но и опасно, так как сами голуби могут быть переносчиками различных заболеваний. Что касается клиник, которые предлагают отчаявшимся родителям этот экзотический способ лечения, то зачастую они не обладают не только оборудованием для работы с материалами крови, но и медицинскими лицензиями.

Коклюш вызывается бактерией Bordetella pertussis и не имеет специфического лечения, кроме антибиотиков, которые могут быть эффективны до определенной степени и только при ранней постановке диагноза. В остальных случаях усилия родителей и врачей могут быть направлены только на облегчение состояния.

Напомним, что коклюш – вакциноуправляемая инфекция и, согласно календарю прививок, дети могут получить первую дозу вакцины от коклюша уже на втором месяце жизни. Вакцинация не дает абсолютной защиты от инфекции, однако значительно снижает риски заражения и тяжелого течения болезни.

И ещё раз о «смертоносном вирусе»

В инфополе продолжают циркулировать сообщения о смертельно опасных вирусах. Во второй половине января появились сообщения (1, 2, 3) о новом «коронавирусе-убийце» из Китая, который якобы убивает 100% зараженных. Фактчекеры пришли к выводу, что информация является манипуляцией.

Группа китайских учёных действительно занимается изучением вируса GX_P2V, чей штамм родственен SARS-CoV-2, вызвавшему пандемию коронавируса. Впервые вирус обнаружили в 2017 году у панголинов, а текущие исследования особенно важны, так как позволяют понять, может ли вирус панголинов стать опасным для человека так же, как зоонозный SARS-CoV-2. Для того чтобы выявить возможные способы диагностики и разработать вакцины, вирусу позволяют мутировать так же, как это происходило бы в природе, только в рамках строго контролируемых лабораторных условиях.

В качестве носителей вируса используются не люди, а грызуны, в том числе гуманизированные мыши — специально выведенная порода лабораторных мышей, чей организм синтезирует человеческий белок ACE2. Именно с помощью этого белка SARS-CoV-2 проникает в организм человека. Однако, несмотря на этот общий белок, переносить результаты исследования с мышей на человека абсолютно некорректно.

Помимо этого фактчекеры указывают еще на несколько важных нюансов. Исследование проводилось на крайне маленькой выборке – всего были задействованы 12 мышей. Кроме того, летальность вируса для одной мышиной линии никак не подтвердилась для двух других.

Также подчеркивается, что сама статья, вызвавшая шумиху, не презентует результаты опубликованного исследования, а является препринтом, то есть материалом, не прошедшим рецензию, который ещё может подвергнуться изменениям, если в нём будут найдены ошибки. Например, эксперты уже отмечают, что подбирали недостаточно нейтральные выражения, что не приветствуется в академической среде.

В целом подобные исследования зоонозных инфекций проводятся во многих лабораториях по всему миру. Для специалистов культивирование вирусов – вполне рутинный процесс, результаты которого, однако, крайне важны для предотвращения эпидемий действительно смертоносных заболеваний, которые могут быть вызваны «дикими» штаммами.

ВОЗ, Билл Гейтс, Белый дом и сатанисты: медицинская теория заговора

К сожалению, фейковые новости и рассылки об опасности вакцинации всё ещё массово распространяются среди жителей Казахстана. В частности, в мессенджерах рассылается видео, на котором неизвестный мужчина эмоционально рассказывает, что раскрыл готовящийся заговор Всемирной организации здравоохранения, Белого дома и «сатаниста Билла Гейтса».

В ролике говорится о запланированной на 2025 год «новой пандемии», истреблении части человечества и яде, который якобы добавляют в вакцину от кори, чтобы «убить детей». В качестве доказательства автор видео показывает экран компьютера, на котором открывает страницы сайтов Белого дома и Всемирного банка, а также файлы, которые якобы подтверждают его слова.

Фактчекеры подробно разобрали это сбивчивое сообщение и пришли к выводу, что вся представленная «информация» является фейком от и до. Документы и сайты, которые якобы подтверждают слова автора панического ролика, на самом деле представляют собой: информационный бюллетень Белого дома о создании Управления по готовности к [возможной] пандемии; отрывок из учебного пособия для специалистов общественного здравоохранения, где рассматривается тренировочный сценарий работы в случае пандемии и других возможных вызовов будущего; программу финансовой поддержки от Всемирного банка для стран, которые пострадали от пандемии COVID-19.

В целом сообщение является нагромождением ложных доказательств и ничем не подтвержденных эмоциональных утверждений, часть из которых созвучна старым фейкам и теориям заговора о мировом правительстве, масонах и рептилоидах.

Инновационные технологии и старые мошеннические схемы

Взрывное развитие искусственного интеллекта повлияло на многие сферы жизни, от медицины до журналистики. Не остались в стороне и мошенники. Социальная инженерия выходит на новый технологический уровень благодаря продвинутым видео-дипфейкам.

Так в начале февраля стало известно, что мошенники украли 25 миллионов долларов (по другим источникам – 26 миллионов) у неназванной международной компании. Злоумышленники связались с сотрудником финансового отдела в Гонконге по видеосвязи и от лица финансового директора и сообщили о необходимости провести секретную транзакцию. Помимо «финдиректора» в видео-конференции принимали участие и другие мошенники под видом сотрудников компании. Как сообщил потерпевший, ни внешний вид, ни голос «коллег» не выдавали подделку. Как выяснило следствие, для подлога преступники использовали специальные программы синтеза лиц и голоса.

В целом специалисты отмечают, что в мировом масштабе случаи мошенничества с применением дипфейков выросли в 31 раз в 2023 году. При этом дипфейки используются не только для обмана общественных деятелей и корпораций, но и рядовых граждан. Технологии с каждым днем становятся все более совершенны, но всё же пока существуют способы распознать дипфейк и обезопасить себя от обмана и дезинформации — издание Factcheck.kz составило подробную инструкцию.