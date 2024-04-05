Казахстан: фейки о теракте в РФ, «очищение» крови, облака как вестники землетрясений, новые трюки дезинформаторов

Фейки о теракте в «Крокус Сити Холле»

22 марта около 8 часов вечера вооруженные мужчины ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в московской области и открыли огонь по людям. Вскоре в здании прогремели взрывы и начался пожар. На момент публикации известно о 144 погибших и 551 пострадавшем.

Подобное событие ожидаемо повлекло за собой волну дезинформации и фейков, которые начали появляться уже через несколько часов после теракта. Фактчекеры из Factcheck.kz подробно разобрали самые громкие из них.

Одним из первых появилось дипфейк-видео в котором секретарь украинского СНБО Алексей Данилов якобы косвенно сообщает о причастности Украины к теракту. Разоблачить подделку можно невооруженным глазом — неестественная мимика и несинхронные речи движения губ сильно заметны.

Однако это не помешало ролику широко распространиться, в том числе в провластных российский медиа. Первым ролик разместил Telegram-канал Пул №3, а затем фейк опубликовали крупные блогеры-телеведущие и патриотический телеканал Звезда. Также фейк, судя по скриншотам, выпустил в эфир и канал НТВ.

Также вскоре после происшествия в Сети появились ложные ориентировки на подозреваемых в теракте. Первая из них оказалась неактуальной, так как упомянутые в ней люди были уничтожены правоохранительными органами ранее. Вторая содержала сведения о «трех гражданах Таджикистана и одном гражданине с российским паспортом». Однако у троих мужчин из списка было алиби на момент теракта, и ни одно имя не совпало со списком людей, которые были в итоге задержаны сотрудниками ФСБ.

После информации о состоявшемся задержании подозреваемых, в соцсети Х распространилась сообщение, что один из задержанных — «гражданин Украины Рустам Ажиев». В подтверждении информации публиковалась фотография Ажиева вместе со снимками и видео с места задержания подозреваемых. Однако задержанным оказался Далержон Мирзоев. При сравнении фотографии Ажиева и Мирзоева (особенно, если обратить внимание на форму ушей) ясно видно, что это два совершенно разных человека.

Еще одним заметным фейком, связанным с событиями в «Крокус Сити Холле», стали сообщения об «оживших трупах» жертв теракта. Фейки якобы подтверждают постановочную природу происшествия. В качестве доказательства приводятся два видео. Одно демонстрирует шевеление чёрного мешка, в которое обёрнуто тело. В другом ролике мужчина лежит и курит сигарету среди мешков, скрывающих человеческие силуэты.

В обоих случаях заявления — ложь. Первый ролик действительно снят у «Крокус Сити Холла», однако на видео отчетливо видно, что шевеление черного мешка вызвано ветром. Второй ролик — бэкстейдж съёмок клипа рэпера Хаски. Это видео уже использовалось в 2021 году для фейковых роликов о «кризисных актёрах COVID-19» и в 2022 для создания фейков об «ожившем трупе из Украины».

Говорят ли облака о землетрясениях?

После землетрясений, которые ощутили жители Казахстана 23 января и 4 марта, стала распространяться информация о методе предсказания землетрясений с помощью облаков. В частности, популярностью у казахстанцев пользуется Telegram-канал «Прогноз землетрясений по космоснимкам облачности». Редакция Factcheck.kz изучила информацию о том, действительно ли возможно предсказать землетрясения по особым облакам над эпицентром сейсмической активности.

Специфические облачные образования действительно используются некоторыми сейсмологами для прогноза землетрясений, в том числе, до недавнего времени, и учеными в Казахстане. Однако, в целом, мировое научное сообщество пока не пришло к единому мнению о том, существует ли связь между облаками и землетрясениями. Одни полагают, что облака могут быть предвестниками сейсмической активности, другие называют метод бездоказательным.

Формирование аномально неподвижных облаков над тектоническими разломами заметила российская учёная Лидия Морозова еще в конце 1990-х годов, и с тех пор сейсмологи работают над изучением аномалии. Однако даже Морозова в своих более новых работах признаёт, что «точно указать положение эпицентра по [облачным аномалиям] невозможно».

Ее коллеги, изучавшие прогнозы трех землетрясений в Италии и Иране, также отмечают, что хотя по облачным формированиям удалось «достаточно точно» предсказать даты и магнитуды землетрясений, географическая точность прогноза оставляла желать лучшего — ошибка в расположении эпицентра составила от 100 до 300 км. Стоит также отметить, что по такой маленькой выборке невозможно сделать однозначный вывод об эффективности метода.

Геологическая служба США не признает «облачный прогноз» научным методом, в том числе и потому, что он не отвечает условиям точного прогноза: указания на определенную дату и время, точное место и магнитуду сейсмической активности. Служба также заявляет, что из-за того, что прогнозы даются на достаточно широкий отрезок времени и с большим разбегом как в локации, так и в силе события, всегда можно рассчитывать, что в указанной зоне произойдет какое-то землетрясение, которое подойдет под заданные рамки. Успешным прогнозом в таком случае объявляется событие, которое подошло под предсказанные параметры, а несовпадения остальных факторов игнорируются. По мнению американских геологов, такой результат никак не может считаться достоверным прогнозом.

Фактчекеры не исключили, что в будущем метод прогнозирования землетрясений с помощью облаков будет либо доработан и принят научным сообществом, либо накопленных данных станет достаточно, чтобы признать метод ненаучным. Однако сейчас метод «облачного предсказания» землетрясений возможно использовать только совместно с другими подходами, так как облака всё ещё не дают достаточной информации для точного прогноза сейсмической активности.

Чистая кровь — залог здоровья?

Процедура очищения крови — или плазмаферез — широко рекламируется частными клиниками как способ не только лечения аллергий, гипертонии, проблем с кожей и других заболеваний, но и как средство омоложения, избавляющее организм от «шлаков и токсинов». Фактчекеры из Factcheck.kz проверили эти обещания и пришли к выводу, что здоровому человеку нет никакой необходимости механически очищать кровь — с этим прекрасно справляются почки и печень.

При сильной интоксикации, определенных серьезных заболеваниях, а также при дисфункции почек и печени, когда эти органы не могут справиться с выведением токсинов, может потребоваться процедура аппаратного очищения крови: диализ, плазмаферез или цитаферез. Каждый из этих методов решает определенную узкую задачу и применяется только по показаниям и назначению врача. В частности плазмаферез показан при аутоиммунных заболеваниях. Во время плазмафереза кровь пациента проходит через устройство, отделяющее плазму от клеток крови. После этого плазма заменяется донорской плазмой или специальными кровезамещающими жидкостями.

Как многие другие медицинские процедуры, плазмаферез имеет возможные побочные эффекты, среди которых низкое давление, головокружение и слабость, анемия или нарушения свертываемости крови, аллергические реакции (вплоть до анафилактического шока), потеря белков крови.

Вместо того чтобы заниматься биохакингом и проходить сложные медицинские процедуры без показаний, врач-гематолог Айгуль Калиева в комментарии Factcheck.kz советует сбалансировано питаться, следить за качеством сна и поддерживать физическую активность — больше никакой помощи для очищения здоровому организму не требуется.

«Возможно фейк» – метод кремлёвской пропаганды.

Фактчекеры из Factcheck.kz обратили внимание на популярную в последнее время тактику в распространении пропагандистских фейков об Украине в прокремлёвских СМИ и пабликах. По этому методу публикуется открыто непроверенная фейковая информация – часто со ссылкой на соцсети или якобы известные новостные агентства — которая затем опровергается самими же распространителями, которые оставляют при этом пространство для спекуляций в духе «не всё так однозначно».

По данной схеме, в частности, широко распространились фейки о «подготовке Владимиром Зеленским покушения на Эмманюэля Макрона» и об «отступных, полученных Валерием Залужным» за «отказ от политических амбиций». Первую «новость» якобы выпустил французский канал France 24, а второй «сюжет» — Би-би-си. Фактчекеры отмечают, что хотя оба фейка были очень быстро разоблачены, информация о них продолжила циркулировать в пропагандистских медиа.

Исследователь «фабрик ботов» под ником @antibot4navalny, а также эксперты французского информагентства AFP и издания The Insider, пришли к выводу, что изначально подобный метод распространения фейков применялся работниками ботоферм, а затем был адаптирован крупными верифицированными прокремлёвскими пабликами и некоторыми СМИ. Цель этого метода — дискредитация работы фактчекеров и создание инфошума, который позволяет незаметно продвигать бездоказательные тезисы.