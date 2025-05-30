Казахстан хочет возглавить пересмотр мирового порядка средними державами

Президент Касым-Жомарт Токаев пытается позиционировать Казахстан как ведущего сторонника пересмотра «архитектуры международных отношений» таким образом, чтобы дать «средним державам» больше влияния в мировых делах.

В своей вступительной речи на Международном форуме в Астане (МФА) 29 мая Токаев всецело поддержал возвращение к инклюзивности в международных отношениях, подразумевающей участие всех сторон. Хотя многие возникающие угрозы, такие как глобальное потепление, являются транснациональными, «наши ответные действия становятся все более разобщенными», сказал он. Он добавил, что распад существующего мирового порядка поставил страны перед выбором между «инклюзивным прогрессом» и «разрушительной фрагментацией».

Чтобы возобладал принцип «конструктивного взаимодействия», Токаев призвал провести глубокую структурную реформу ООН, чтобы эта организация «оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир». В частности, следует расширить Совет безопасности ООН и дать в нем место средним державам.

Не упоминая конкретно США, Евросоюз, Россию и Китай, президент Казахстана заявил, что средние державы заслуживают равноправной роли в формировании нового, инклюзивного порядка. При этом он добавил, что в обмен на возросшее влияние средние державы «должны будут принять на себя большую ответственность».

Токаев также ясно дал понять, что отводит Казахстану одну из лидирующих ролей в борьбе за перемены.

«Мы вступаем в новый этап глобального развития, ... и должны расширить горизонты нашего сотрудничества, – сказал Токаев. – Казахстан готов внести свою лепту в эти изменения в качестве генератора идей, архитектора консенсусных решений и надежного партнера разных регионов и культур».

МФА, первый съезд которого состоялся в 2023 году, отчасти задумывался как средство продвижения Казахстана как средней державы, способной оказывать дипломатическое и экономическое влияние на региональные, а иногда и глобальные вопросы. Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко назвал форум «ответом на призыв к Казахстану быть более вовлеченным» с дипломатической точки зренияы.

Со временем казахские чиновники хотели бы, чтобы МФА стал для средних держав главной площадкой для обсуждения и выработки решений.

«Существуют разные сценарии будущего – одни открывают возможности, другие таят опасности. Ждет ли нас инклюзивный прогресс или разрушительная фрагментация? Это будет зависеть не от заявлений нескольких лиц, а от сотрудничества большинства, – сказал Токаев. – Международный форум Астана был создан для поддержки этого сотрудничества, предоставляя платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями».