Центральная Азия, Казахстан

Казахстан хочет реализовать крупнейший в мире проект по производству экологически чистого водорода

Эта амбициозная инициатива может превратить Казахстан в энергетического тигра, но, учитывая прошлый опыт, есть основания для сомнений по поводу ее успешной реализации.

Жолдас Орисбаев Jul 8, 2021
Компьютерная визуализация планируемого проекта Svevind. Компьютерная визуализация планируемого проекта Svevind.

Казахстан надеется реализовать крупнейший в мире проект по производству «зеленого» водорода, который может – в отдаленном будущем – помочь Нур-Султану выполнить свои обещания по поводу перехода на экологически чистые источники энергии.

Шведско-германская компания Svevind, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, в прошлом месяце обнародовала планы по установке ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт в степных районах в центральной и западной части Казахстана.

Финансирование проекта пока не началось, и в совместном с национальной компанией Kazakh Invest объявлении не упоминается, в какую сумму он обойдется. Но, судя по стоимости аналогичных инициатив в других местах, можно предположить, что расходы могут достигать десятков миллиардов долларов. В объявлении Svevind от 23 июня также говорится, что в случае его реализации проект может занять до 10 лет.

Что такое «зеленый» водород?

Две трети генерируемой проектом солнечной и ветровой энергии пойдет на производство порядка трех миллионов тонн водорода в год из воды путем электролиза. Таким образом производство водорода не будет сопровождаться выбросом парниковых газов, что и сделает его «зеленым». Единственным побочным продуктом производства будет кислород (хотя неясно, откуда будут брать воду). Преимущество водорода, помимо экологичности, заключается в том, что его легко транспортировать и продавать за границу.

Оставшуюся треть генерируемой электроэнергии предположительно направят потребителям по линиям электропередач, что позволит почти удвоить производство электроэнергии в Казахстане, ныне составляющее около 20 ГВт.

Проект Svevind заметно крупнее любого из прочих мегапроектов в области экологически чистой энергии в других странах мира. В частности, он в два раза мощнее инициативы «Азиатский центр возобновляемых источников энергии» в Австралии и в пять раз больше проекта Energix Base One в Бразилии (обе эти инициативы тоже пока находятся на стадии планирования).

Казахстан давно заявлял об амбициях вырваться в лидеры в области экологически чистой энергетики. В частности в 2017 году в стране прошла выставка «Астана ЭКСПО», где были продемонстрированы альтернативные источники и проекты по сокращению выбросов. Но в последние годы страна стала отставать на этом направлении, и в настоящее время только около 3 процентов выработки энергии в Казахстане приходится на возобновляемые источники, а львиная доля – на сжигание угля. Согласно готовящемуся к публикации исследованию, Казахстан вряд ли выполнит свои обязательства в рамках Парижского соглашения.

Но надежды на успешную реализацию столь амбициозного проекта, способного кардинально изменить ситуацию с переходом страны на «зеленые» источники энергии, несколько охлаждает судьба предыдущих инициатив в этой области.

Например, первый в Казахстане проект в сфере солнечной энергетики – Astana Solar, запуск которой в декабре 2012 года произвел сам президент Нурсултан Назарбаев, был 29 июня продан с аукциона всего за 381 миллион тенге (890 тысяч долларов США), что в 10 раз меньше оценочной стоимости. Столь низкая цена объясняется плачевными финансовыми показателями проекта.

Два других стартапа в этой сфере, тоже поддерживавшихся государством, – запущенный в 2011 году Kazakhstan Solar Silicon и открывшийся в 2006-м KazSilicon – были проданы еще в начале этого года, также по бросовой цене, объяснявшейся их убыточностью.

Тем не менее Казахстан продолжает стараться привлечь инвесторов в сферу ветряной и солнечной энергетики. В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал атлас ветров этой огромной страны, чтобы помочь инвесторам найти наиболее подходящие места для установки турбин. В ноябре прошлого года ЕБРР и китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) договорились о совместном финансировании строительства в Жамбылской области ветропарка «Жанатас» мощностью 100 МВт. ЕБРР и АБИИ также сотрудничают в реализации нескольких солнечных проектов в других частях страны, хотя ни один из них не сопоставим по масштабам с инициативой, предложенной Svevind.

Жолдас Орисбаев – недавний выпускник факультета журналистики Мичиганского государственного университета.

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