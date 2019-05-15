Казахстан эвакуировал сотни граждан из Сирии, некоторые были сразу арестованы

Кадр из пропагандистского видео от 2014 года, на котором якобы показаны дети из Казахстана, проходящие военную подготовку.

В рамках проводившейся с 7 по 9 мая операции в Казахстан удалось вернуть 231 гражданина, сообщил 13 мая на совместной пресс-конференции с Комитетом национальной безопасности (КНБ) заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. В частности было эвакуировано 16 мужчин, 59 женщин и 156 детей, в основном в возрасте до 7 лет. Ашикбаев добавил, что 18 детей потеряли своих родителей.

По прибытии все 16 мужчин и четыре женщины были задержаны по подозрению в членстве в ИГИЛ. КНБ не предоставил сведений о подозреваемых, за исключением того, что они родом из разных регионов Казахстана, включая крупные города. Остальных женщин поселили на месяц в специальном центре реинтеграции, расположенном под Актау. По словам Ашикбаева, в их отношении также ведется следствие на предмет причастности к терроризму.

Хотя достоверных данных нет, по некоторым подсчетам, с 2013 года на Ближний Восток с целью вступить в ИГИЛ отправились несколько тысяч граждан государств бывшего СССР. Некоторые уехали с семьями, у прочих дети родились уже там.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что эвакуация осуществлялась при содействии США и Сирийских демократических сил.

Ранее, в январе этого года, в Казахстан были возвращены 47 граждан, в том числе 30 детей. Двое эвакуированных мужчин были позже приговорены к восьми годам тюремного заключения за террористическую деятельность.

В своем заявлении по этому поводу лидер нации Нурсултан Назарбаев сказал тогда, что «Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения».

Полковник КНБ в запасе Аманжол Уразбаев, часто дающий комментарии СМИ по вопросам безопасности, сказал Eurasianet.org, что подобные миссии носят не только гуманитарный характер.

«Также важно то, что эвакуация позволяет Казахстану нейтрализовать угрозу, создаваемую террористами, прежде чем они вернутся домой самостоятельно», – сказал Уразбаев.

После поражения ИГИЛ в Ираке и Сирии эксперты по безопасности опасаются, что радикалы могут вернуться и посеять хаос в своих родных странах. В 2014 году эта группировка выпустила пропагандистское видео с участием говоривших на казахском детей, призывавших убивать неверных. Таджикские власти обвинили в нападении на иностранных туристов в прошлом году группу молодых людей, присягнувших на верность ИГИЛ, но никогда не бывавших на Ближнем Востоке.

Ранее в этом месяце Таджикистан вернул домой полный самолет детей из Ирака, где их матери сидят в тюрьмах по связанным с ИГИЛ обвинениям.

По информации МИД, в Сирии продолжают пребывать более 200 граждан Казахстана, в основном детей.