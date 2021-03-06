Казахстан: экспортеры теряют деньги из-за введенных Китаем антиковидных мер

На торговлю с Китаем негативно влияют введенные для борьбы с COVID-19 ограничительные меры. (Фото: сайт правительства Казахстана)

В течение нескольких месяцев имели место задержки поездов, следующих из Казахстана в Китай. Теперь казахстанские железнодорожные власти заявили, что перекрывают движение грузов в восточном направлении.

Задержки, начавшиеся в середине ноября, были вызваны длительными проверками, проводимыми китайскими пограничниками в связи с пандемией коронавируса.

Национальная железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) заявила, что запрет на отправку товаров местными экспортерами в Китай или транзитом через Китай продлится как минимум до конца марта.

Из-за вызванного усиленными проверками резкого сокращения объемов грузоперевозок многие вагоны простаивают на подъездных путях.

«Растет количество брошенных поездов, что негативно сказывается на пропускной способности магистральной сети Казахстана», – говорится в заявлении КТЖ.

КТЖ утверждает, что «в данный момент оставлены от движения 12 тысяч груженых вагонов», добавляя, что «железнодорожная администрация предпринимала неоднократные меры по урегулированию данной проблемы, но китайская сторона игнорирует подписанные соглашения и международные договоренности».

При этом всего неделю назад КТЖ высказывалась в оптимистичном ключе о том, что после успешных переговоров на правительственном уровне Китай ускорит обработку прибывающих из Казахстана поездов.

По словам КТЖ, проблемы начались в середине ноября, когда власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая «во избежание распространения COVID-19 ужесточили меры контроля при приеме и перегрузе грузов на китайской стороне».

В частности, китайской стороной «введены обязательная обработка и дезинфекция контейнеров, процедура снятия пробы грузов с каждого вагона», и «в настоящее время проверяют не только каждый вагон, но и каждый мешок».

Еще в ноябре КТЖ отмечала, что количество поездов, следующих в Китай, сократилось на треть. Позже ситуация только ухудшилась.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между КТЖ и China Railway Urumqi Group, которая отвечает за железнодорожные перевозки в Синьцзяне, ежедневно до 18 пар поездов должны иметь возможность пересекать границу в обе стороны. В последний раз такой темп наблюдался прошлым летом. К концу 2020 года показатель упал до шести-семи пар.

КТЖ заявляет, что со своей стороны продолжает позволять поездам заходить из Китая без каких-либо серьезных задержек.