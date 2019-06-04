Казахстан: этническая казашка из Синьцзяна нашла прибежище в Европе

Сайрагуль Сауытбай, этническая казашка и гражданка Китая, сидит в будке для подсудимых во время суда в Жаркенте в 2018 году. (Фото: Алмаз Куменов)

Этническая казашка, разыскиваемая властями Китая за разглашение информации о тюремных лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР, получила разрешение покинуть Казахстан и уехать в Швецию.

Айман Умарова, адвокат Сайрагуль Сауытбай, провожавшая ее в аэропорту Алматы 3 июня, подробно рассказала об этом событии.

«Прощай, Сайрагул! Пусть твоя жизнь наладится, — написала Умарова в Facebook. — Помни, что ты НАСТОЯЩАЯ КАЗАХСКАЯ ЖЕНЩИНА, несмотря на то, что к тебе так отнеслись некоторые чиновники!!!»

С отъездом Сауытбай казахстанские власти могут вздохнуть с облегчением, т.к. ее присутствие создавало неудобства.

Сауытбай бежала из Китая в Казахстан в апреле прошлого года. Ее задержали при пересечении границы по поддельному паспорту. Оказавшись на казахской стороне, она рассказала, что подвергалась преследованиям в КНР, где сотни тысяч представителей исповедующих ислам этнических групп насильно помещают в лагеря перевоспитания. Пекин обвиняет Сауытбай в шпионаже.

В августе Жаркентский районный суд приговорил Сауытбай к условному сроку, и ее освободили в зале суда. Судья также постановил, что Сауытбай не подлежит предусмотренной законом в таких случаях депортации.

В то же время Казахстан отклонил все ее прошения о предоставлении убежища. Теперь она сможет попросить убежища в Швеции.

Отказ Нур-Султана предоставить Сауытбай убежище объясняется опасением навлечь на себя гнев Пекина. Между тем, оставив ее на милость китайских властей, правительство Казахстана рисковало столкнуться с недовольством внутри страны. Желание избежать подобного недовольства особенно обострилось в преддверии президентских выборов 9 июня.