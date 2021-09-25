Казахстан: 100 известных учебников переведены на казахский язык

Власти Казахстана предприняли очередную попытку по расширению сферы применения государственного языка, профинансировав перевод 100 мировых научных бестселлера на казахский язык.

В списке в основном значатся книги по гуманитарным наукам, в том числе такие произведения современной классики, как «История западной философии» Бертрана Рассела и «История искусства» Эрнста Гомбриха. Среди других книг – наиболее востребованные учебники по экономике и общественным наукам.

По словам чиновников, издано по 10 тысяч экземпляров каждой книги, которые рассылаются в учебные заведения по всей стране.

Цель проекта, на финансирование которого ушло 9 миллионов долларов государственных средств, – расширить выбор учебных пособий, доступных для говорящих на казахском языке граждан. В настоящее время для обучающихся в высших учебных заведениях казахстанцев наиболее доступными являются современные учебники на русском языке, реже на английском.

«Мы представили каждому студенту Казахстана возможность ознакомиться с лучшими учебниками, идеями и трудами самых известных ученых мира, – сказал на прошедшем 22 сентября заседании правительства Крымбек Кушербаев, государственный секретарь, старший советник президента по вопросам политики. – Это большое достижение, что наши преподаватели и студенты получили доступ к такому контенту».

Электронные версии учебников также выложены на портале Открытого университета. На этой платформе доступны такие средства дистанционного обучения, как видеолекции на казахском языке.

Постоянный дисбаланс между наличием учебников на казахском языке, с одной стороны, и на русском – с другой, имеет ощутимые последствия.

Как отмечалось в обзоре ОЭСР школьных ресурсов по Казахстану за 2015 год, «по данным [Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся], на успеваемость учащихся влияют язык обучения (казахский или русский), месторасположение школ (городская или сельская) и социально-экономическое положение учащихся и школ».

«По полученным данным, школы с обучением на казахском языке показали более низкие результаты, чем русскоязычные школы, причем разница между успеваемостью по чтению и математике эквивалентна примерно одному году обучения», – говорится в отчете ОЭСР.

Хотя это может объясняться целым рядом факторов, таких как разное социально-экономическое положение учащихся, посещающих различные типы школ, учебные материалы также играют важную роль.

«В анализе Всемирного банка говорится, что образовательные ресурсы внесли такой же вклад в улучшение средних показателей PISA в период с 2009 по 2012 год, как и фоновые характеристики отдельных учащихся. В случае с математикой образовательные ресурсы имеют большее значение для повышения успеваемости отличников, а с чтением – для учеников с низкими и средними результатами», – говорится в отчете ОЭСР.

Инициатива по изданию 100 учебников была воспринята доброжелательно и расценена как хорошее начало, но для устранения дисбаланса необходимо приложить еще много усилий.

Ранее в этом году президент Международного университета «Астана» Серик Ирсалиев отметил, что несмотря на увеличившееся количество учебных заведений, в которых преподавание ведется на государственном языке, дефицит качественных учебников на казахском языке сохраняется, и что эта проблема заслуживает «очень серьезного внимания» на государственном уровне.