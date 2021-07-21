Казахстан: COVID подтолкнул развитие внутреннего туризма
Казахстанцы, лишенные возможности выезжать за границу на отдых, заново открывают для себя свою страну. Но что на пользу экономике, не всегда во благо природе.
Двое вооруженных копьями и щитами мужчин в кольчугах, охраняющие стойбище кочевников, представляли собой грозное зрелище.
Впрочем, беспокоиться было не о чем.
«Добро пожаловать», – дружелюбно произнес один из охранников, после чего они расступились, чтобы освободить проход для посетителей.
Перед вошедшими гостями предстает сцена из домашнего быта древних казахов. Молодые женщины в традиционной одежде, войлочные юрты и тарелки, наполненные дымящимся ароматным бешбармаком – блюдом из нарезанного квадратами теста и кусков конины. Величаво восседающая на стуле пожилая женщина и две ее помощницы взбивают овечью шерсть для подстилки точно так же, как когда-то делали их предки.
В этом году в этнографическом парке отдыха «Гунны», расположенном в живописной предгорной местности в 35 километрах от Алматы, необычайно оживленно. В обычное время среди посетителей было немало иностранцев. Сейчас сюда в основном приезжают казахстанцы, чтобы отдохнуть от городской суеты.
Ануар, один из посетителей парка, приехал сюда из Алматы с женой и сыном и арендовал юрту.
«Здесь здорово. Прекрасная возможность расслабиться, наслаждаясь яркой атмосферой и вкусной едой, – сказал он корреспонденту Eurasianet.org. – Несмотря на то, что я казах, и для меня в этом нет ничего нового, впечатлений все равно много. Я заряжаюсь здесь энергией».
Директор парка Асель Алишерова во время беседы с корреспондентом Eurasianet.org была одета в традиционный костюм хозяйки дома или, как называли ее кочевники, байбише. Во время интервью она то и дело прерывалась, чтобы раздать своей команде поручения по рации, что несколько разрушало очарование момента.
«Раньше к нам приезжали в основном иностранцы, но в последнее время все чаще мы принимаем местных туристов, – сказала она Eurasianet.org. – Казахстанцы стали больше интересоваться бытом и традициями кочевников. Им нравятся наши представления и национальные игры».
И все это, возможно, благодаря пандемии.
Власти строго соблюдают ограничения на въезд в страну иностранцев, введенные ими вскоре после объявления глобальной пандемии. Безвизовый режим, который применялся ко многим странам, был отменен, и получение визы стало невозможным для большинства рядовых путешественников.
Между тем казахстанцы, которые раньше предпочитали дешевые турпакеты в Турцию, Египет и Таиланд, теперь обдумывают варианты отдыха поближе к дому. Дикая природа, которой изобилует Казахстан, вызывает, как правило, больше всего интереса.
Для жителей Нур-Султана самым доступным вариантом является Национальный парк «Бурабай», расположенный в трех часах езды к северу от столицы. Жители Алматы выбирают горы Заилийского Алатау, возвышающиеся прямо у южного въезда в город.
Гостевые дома и гостиницы в этих местах переживают наплыв постояльцев. Прошлым летом гостевые дома в Жайдакбулаке, горном селе, расположенном над Чарынским каньоном, неподалеку от границы с Кыргызстаном, были полностью забронированы на несколько недель вперед. Такое случается редко. В этом году ситуация повторилась.
По идее введенное по всей стране ограничение движения общественного транспорта должно было сказаться на внутреннем туризме. Но, как отмечает агентство маркетинговых исследований «Финпром», в 2020 году казахстанцы использовали личные автомобили для поездок внутри страны на четверть чаще по сравнению с предыдущим годом. Другие, неуказанные виды транспорта использовались почти на 80 процентов чаще.
В мае министр культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила, что в 2020 году курорты Казахстана приняли на 45 процентов больше людей, чем в предыдущем году.
«Прошедший год показал нам всем, насколько возросла популярность внутреннего туризма в условиях ограничения на передвижение между странами», – сказала Раимкулова.
И эта тенденция сохраняется. По словам Ульжан Сарсенбаевой, руководителя алматинского турагентства traveloperator.kz, решение властей об отмене рейсов в Турцию в мае, вызванное ростом случаев заболевания коронавирусом, привело к новому всплеску интереса к местным туристическим направлениям.
Билеты на поезд из Алматы до Алаколя, озера на юго-востоке страны, были распроданы на несколько недель вперед. В гостевых домах давно нет свободных мест, а цены на все виды жилья резко подскочили.
«Все больше и больше людей начинают понимать, что в Казахстане тоже есть много прекрасных возможностей для отдыха», – сказала Eurasianet.org Сарсенбаева.
Власти хотят воспользоваться представившимся шансом, хотя людям не всегда нравятся их идеи.
По словам Раимкуловой, в ближайшие годы на побережье Каспийского моря планируется построить тематический парк и несколько отелей, принадлежащих таким международным сетям, как DoubleTree (один из брендов гостиниц Hilton) и Fairmont Hotels & Resorts. В июле прошлого года бывший президент Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии пятизвездочного курортного отеля класса люкс Rixos Water World Aktau на западе Казахстана.
Расположенная на юге страны Туркестанская область считается центром историко-культурного и обрядового туризма. В апреле здесь был запущен в эксплуатацию многофункциональный туристический комплекс «Керуен-сарай», который включает в себя гостиницы, культовые сооружения, СПА-салоны, базары и развлекательные объекты. Комплекс стоимостью 200 миллионов долларов оптимистично окрестили «казахстанской Венецией», поскольку все его объекты связаны между собой водными каналами, но в то время как знаменитому итальянскому городу удалось выстоять столетиями в сложных условиях, есть опасения, что «Керуен-сарай» уже разваливается.
Одним из проектов, вызвавших большой общественный резонанс, является строительство сафари-отеля в урочище Бозжира, который представляет собой пару скальных образований, возвышающихся в самом сердце плато Устюрт в западной части Мангистауской областия, о которых так много написано в туристических брошюрах, рассказывающих о Казахстане. Работы там временно приостановлены, но неизвестно, удастся ли активистам остановить застройщиков надолго.
Найти правильный баланс между развитием туристического сектора и сохранением уникального природного ландшафта страны, непросто.
Летом прошлого года многие жители Нур-Султана, насмотревшись выложенных в сети фотографий, отправились к розовому озеру Кобейтуз, расположенному в паре часов езды к востоку от города. За короткое время озеро превратилось в место паломничества для многих казахстанцев. Вскоре хрупкая экосистема озера оказалась под угрозой из-за большого количества мусора, который посетители оставляли после себя, и несанкционированного вывоза его природной соли.
После чего встревоженные чиновники были вынуждены закрыть это место для посещения.
Похожая ситуация складывается в горах Тянь-Шаня, у подножия которых расположился Алматы. В конце прошлого лета организатор туров Павел Шитик отправился в национальный парк «Кольсайские озера» на разведку перед тем, как отвезти туда туристическую группу. Помимо выброшенных пластиковых бутылок и бумажных салфеток, которые ему обычно приходится собирать, он обнаружил там использованные медицинские маски. Разместив публикацию в Facebook, он выразил свое недовольство по поводу этого ставшего уже обычным явления.
«В чем причина всего этого? … В менталитете, образованности, воспитании и любви или отсутствии этого у ряда туристов, прибывающих сюда отдыхать ...?» – размышляет он.
Сарсенбаева соглашается со сказанным и отмечает, что развитие внутреннего туризма потребует формирования новых взглядов.
«Появление современных туристических проектов в Казахстане – это прекрасно, но пришло время нашим людям осознать, что они должны взять на себя ответственность и научиться по-настоящему любить и ценить природу и родную землю», – сказала она.
Алмаз Куменов – журналист, проживающий в Алматы.
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