Казахстан: COVID подтолкнул развитие внутреннего туризма

Двое вооруженных копьями и щитами мужчин в кольчугах, охраняющие стойбище кочевников, представляли собой грозное зрелище.

Впрочем, беспокоиться было не о чем.

«Добро пожаловать», – дружелюбно произнес один из охранников, после чего они расступились, чтобы освободить проход для посетителей.

Перед вошедшими гостями предстает сцена из домашнего быта древних казахов. Молодые женщины в традиционной одежде, войлочные юрты и тарелки, наполненные дымящимся ароматным бешбармаком – блюдом из нарезанного квадратами теста и кусков конины. Величаво восседающая на стуле пожилая женщина и две ее помощницы взбивают овечью шерсть для подстилки точно так же, как когда-то делали их предки.

В этом году в этнографическом парке отдыха «Гунны», расположенном в живописной предгорной местности в 35 километрах от Алматы, необычайно оживленно. В обычное время среди посетителей было немало иностранцев. Сейчас сюда в основном приезжают казахстанцы, чтобы отдохнуть от городской суеты.

Ануар, один из посетителей парка, приехал сюда из Алматы с женой и сыном и арендовал юрту.

«Здесь здорово. Прекрасная возможность расслабиться, наслаждаясь яркой атмосферой и вкусной едой, – сказал он корреспонденту Eurasianet.org. – Несмотря на то, что я казах, и для меня в этом нет ничего нового, впечатлений все равно много. Я заряжаюсь здесь энергией».

Директор парка Асель Алишерова во время беседы с корреспондентом Eurasianet.org была одета в традиционный костюм хозяйки дома или, как называли ее кочевники, байбише. Во время интервью она то и дело прерывалась, чтобы раздать своей команде поручения по рации, что несколько разрушало очарование момента.

«Раньше к нам приезжали в основном иностранцы, но в последнее время все чаще мы принимаем местных туристов, – сказала она Eurasianet.org. – Казахстанцы стали больше интересоваться бытом и традициями кочевников. Им нравятся наши представления и национальные игры».

И все это, возможно, благодаря пандемии.

Власти строго соблюдают ограничения на въезд в страну иностранцев, введенные ими вскоре после объявления глобальной пандемии. Безвизовый режим, который применялся ко многим странам, был отменен, и получение визы стало невозможным для большинства рядовых путешественников.

Между тем казахстанцы, которые раньше предпочитали дешевые турпакеты в Турцию, Египет и Таиланд, теперь обдумывают варианты отдыха поближе к дому. Дикая природа, которой изобилует Казахстан, вызывает, как правило, больше всего интереса.

Для жителей Нур-Султана самым доступным вариантом является Национальный парк «Бурабай», расположенный в трех часах езды к северу от столицы. Жители Алматы выбирают горы Заилийского Алатау, возвышающиеся прямо у южного въезда в город.

Гостевые дома и гостиницы в этих местах переживают наплыв постояльцев. Прошлым летом гостевые дома в Жайдакбулаке, горном селе, расположенном над Чарынским каньоном, неподалеку от границы с Кыргызстаном, были полностью забронированы на несколько недель вперед. Такое случается редко. В этом году ситуация повторилась.

По идее введенное по всей стране ограничение движения общественного транспорта должно было сказаться на внутреннем туризме. Но, как отмечает агентство маркетинговых исследований «Финпром», в 2020 году казахстанцы использовали личные автомобили для поездок внутри страны на четверть чаще по сравнению с предыдущим годом. Другие, неуказанные виды транспорта использовались почти на 80 процентов чаще.

В мае министр культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила, что в 2020 году курорты Казахстана приняли на 45 процентов больше людей, чем в предыдущем году.

«Прошедший год показал нам всем, насколько возросла популярность внутреннего туризма в условиях ограничения на передвижение между странами», – сказала Раимкулова.

И эта тенденция сохраняется. По словам Ульжан Сарсенбаевой, руководителя алматинского турагентства traveloperator.kz, решение властей об отмене рейсов в Турцию в мае, вызванное ростом случаев заболевания коронавирусом, привело к новому всплеску интереса к местным туристическим направлениям.

Билеты на поезд из Алматы до Алаколя, озера на юго-востоке страны, были распроданы на несколько недель вперед. В гостевых домах давно нет свободных мест, а цены на все виды жилья резко подскочили.

«Все больше и больше людей начинают понимать, что в Казахстане тоже есть много прекрасных возможностей для отдыха», – сказала Eurasianet.org Сарсенбаева.

Власти хотят воспользоваться представившимся шансом, хотя людям не всегда нравятся их идеи.

По словам Раимкуловой, в ближайшие годы на побережье Каспийского моря планируется построить тематический парк и несколько отелей, принадлежащих таким международным сетям, как DoubleTree (один из брендов гостиниц Hilton) и Fairmont Hotels & Resorts. В июле прошлого года бывший президент Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии пятизвездочного курортного отеля класса люкс Rixos Water World Aktau на западе Казахстана.

Расположенная на юге страны Туркестанская область считается центром историко-культурного и обрядового туризма. В апреле здесь был запущен в эксплуатацию многофункциональный туристический комплекс «Керуен-сарай», который включает в себя гостиницы, культовые сооружения, СПА-салоны, базары и развлекательные объекты. Комплекс стоимостью 200 миллионов долларов оптимистично окрестили «казахстанской Венецией», поскольку все его объекты связаны между собой водными каналами, но в то время как знаменитому итальянскому городу удалось выстоять столетиями в сложных условиях, есть опасения, что «Керуен-сарай» уже разваливается.

Одним из проектов, вызвавших большой общественный резонанс, является строительство сафари-отеля в урочище Бозжира, который представляет собой пару скальных образований, возвышающихся в самом сердце плато Устюрт в западной части Мангистауской областия, о которых так много написано в туристических брошюрах, рассказывающих о Казахстане. Работы там временно приостановлены, но неизвестно, удастся ли активистам остановить застройщиков надолго.

Найти правильный баланс между развитием туристического сектора и сохранением уникального природного ландшафта страны, непросто.

Летом прошлого года многие жители Нур-Султана, насмотревшись выложенных в сети фотографий, отправились к розовому озеру Кобейтуз, расположенному в паре часов езды к востоку от города. За короткое время озеро превратилось в место паломничества для многих казахстанцев. Вскоре хрупкая экосистема озера оказалась под угрозой из-за большого количества мусора, который посетители оставляли после себя, и несанкционированного вывоза его природной соли.

После чего встревоженные чиновники были вынуждены закрыть это место для посещения.

Похожая ситуация складывается в горах Тянь-Шаня, у подножия которых расположился Алматы. В конце прошлого лета организатор туров Павел Шитик отправился в национальный парк «Кольсайские озера» на разведку перед тем, как отвезти туда туристическую группу. Помимо выброшенных пластиковых бутылок и бумажных салфеток, которые ему обычно приходится собирать, он обнаружил там использованные медицинские маски. Разместив публикацию в Facebook, он выразил свое недовольство по поводу этого ставшего уже обычным явления.

«В чем причина всего этого? … В менталитете, образованности, воспитании и любви или отсутствии этого у ряда туристов, прибывающих сюда отдыхать ...?» – размышляет он.

Сарсенбаева соглашается со сказанным и отмечает, что развитие внутреннего туризма потребует формирования новых взглядов.

«Появление современных туристических проектов в Казахстане – это прекрасно, но пришло время нашим людям осознать, что они должны взять на себя ответственность и научиться по-настоящему любить и ценить природу и родную землю», – сказала она.