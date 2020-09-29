Какие конкретно цели ставит Азербайджан в рамках данного конфликта?

Наступление Азербайджана против армянских сил является самым масштабным с момента формального окончания войны между двумя сторонами в 1994 году. Но в чем конкретно заключается цель данной операции?

Официальные лица Азербайджана не делали конкретных заявлений по поводу своих стратегических задач, но массированность наступления указывает на то, что оно преследует более амбициозные цели, чем предыдущие.

По словам азербайджанских аналитиков, на этот раз целью может быть возврат одного или двух районов вокруг Нагорного Карабаха, занятых армянами во время войны три десятилетия назад.

«Я предполагаю, что Азербайджан намерен как минимум вернуть контроль над Физулинским и Джебраильским [районами]; [это] два основных приоритета в рамках данной кампании», – отметил азербайджанский аналитик Фуад Шахбаз в интервью Eurasianet.org по электронной почте.

Они находятся на юго-восточной окраине оккупированной Арменией территории Азербайджана, и именно там разразились самые ожесточенные бои после начала наступления утром 27 сентября. В тот день Министерство обороны Азербайджана объявило, что отбило несколько деревень в Физулинском и Джебраильском районах.

Утром 29 сентября Минобороны обнародовало сообщение, в котором говорилось, что азербайджанские войска проводят операцию по «освобождению» Физули – города, бывшего столицей одноименного района.

«Еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими героическими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта. В настоящее время боевые действия продолжаются», – сказали в Минобороны.

Хотя главным камнем преткновения между двумя сторонами является территория Нагорного Карабаха, армянские силы также оккупировали семь прилегающих к Карабаху районов, включая Физулинский и Джебраильский. Именно в этих районах, население которых до войны почти полностью состояло из этнических азербайджанцев, проживала подавляющая часть из свыше 600 000 азербайджанцев, которым пришлось покинуть свои дома в ходе конфликта.

В то время как на некоторых оккупированных территориях селится небольшое число армян, Физулинский и Джебраильский районы остаются почти полностью безлюдными.

Эти два района «по большей части не заселялись, возможно, отчасти из-за давления со стороны Еревана, который стремился сохранить возможность заключения мирного соглашения, в рамках которого эти районы вернулись бы под контроль Баку», – говорится в докладе Международной кризисной группы, опубликованном в декабре 2019 года. Но в нем также упоминается, что де-факто правительство Нагорного Карабаха планировало начать освоение (в том числе сельскохозяйственное) этих территорий.

«Однако растущий спрос на землю повышает решимость де-факто властей и населения Нагорного Карабаха сохранить контроль над этими районами, – говорится в докладе. – Даже те, кто раньше считал эту территорию предметом торга, теперь хотят ее удержать. Поселенцы возделывают незаселенные земли вдоль всех основных дорог в этих районах, вплоть до тыловых позиций армянских войск на линии соприкосновения с азербайджанскими. Районы, прилегающие к реке Аракс на иранской границе, оказались особенно перспективными с сельскохозяйственной точки зрения».

Учитывая крайнюю противоречивость заявлений обеих сторон, тяжело составить даже примерное представление о том, как обстоят дела на фронтах.

Но, судя по всему, боевые действия происходили во многих местах вдоль линии соприкосновения, разделяющей армянские и азербайджанские силы. Азербайджан утверждает, что с боя захватил некоторые другие территории, в том числе в Агдерском районе (который армяне называют Мартакертским) и на хребте Муровдаг в Кельбаджарском районе на крайнем севере линии соприкосновения.

Однако, по словам Шахбаза, особое внимание азербайджанские силы все-таки уделяют Физулинскому и Джебраильскому районам, поскольку они отличаются от других районов у линии соприкосновения более равнинным, легкодоступным ландшафтом.

«Сначала операция началась в этом направлении, т.к. там немного легче (с географической точки зрения) восстановить контроль, чем в гористых Кельбаджарском или Агдерском [районах]», – сказал он.

Эмиль Санамян, аналитик Института арменоведения Университета Южной Калифорнии, согласен с этой оценкой. Физулинский и Джебраильский районы «наиболее уязвимы с географической точки зрения, поэтому здесь “легче всего” пробить оборону», – написал он в Twitter.

Во время так называемой Апрельской войны 2016 года столкновения происходили по большей части в тех же местах, что и сейчас. Азербайджанские войска тогда ненадолго заняли село Талыш в Агдерском/Мартакертском районе, но уже через несколько дней армянам удалось его отбить. Однако азербайджанской стороне удалось удержать контроль над стратегической высотой над селением.

Азербайджанцы также заняли высоту над селом Чоджуг Марджанлы в Джабраильском района. Впоследствии Азербайджан с большой помпой заселил это селение, преподнеся все как пример того, как в конечном итоге все согнанные войной с этих мест азербайджанцы вернуться в свои старые дома.

Но в этот раз Азербайджан, похоже, ставит более амбициозные цели.

«Цели Азербайджана в этой операции не политические, а военные», – написал 29 сентября армянский аналитик Грант Микаэлян в своем блоге.

«Я считаю, что в этот раз будет крупномасштабная операция», – сказал в интервью Eurasianet.org Фарид Шафиев, руководитель связанного с правительством Азербайджана Центра анализа международных отношений. «Армения отказалась от Мадридских принципов, – продолжил он. – Перспективы переговоров невелики».

Тем временем накал боевых действий, похоже, растет. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении заявила в Twitter 29 сентября, что, поскольку Азербайджан применил тяжелое вооружение, «армянские [вооруженные силы] вынуждены воспользоваться техникой и боеприпасами, предназначенными для поражения крупных целей с массированным и неизбирательным уничтожением живой силы, а также статических и мобильных объектов».

Армения сообщила о 84 убитых. Азербайджан пока молчит о военных потерях, но заявил, что погибли 12 мирных жителей.