Какое будущее ждёт ЕАЭС в связи с войной в Украине?

Распускать ЕАЭС, как и СНГ, никто не будет, так как для России они имеют символическое и репутационное значение («смотрите, мы не одни»). Однако заложенные в нем механизмы международной кооперации и интеграции работать не будут, считают эксперты. (Фото: president.kg)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан в 2015-м, уже после аннексии Крыма и введения первых западных санкций против РФ. Предполагалось, что он должен был стать аналогом Евросоюза на постсоветском пространстве. Интеграция под руководством России отражала стремление Москвы укрепить свою региональную и глобальную роль. В Кремле по сей день говорят о союзе как о «мощном полюсе многополярного мира». Однако ЕАЭС (куда, помимо РФ, входят еще Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан), по-видимому, так и останется объединением, лишь создающим видимость дружбы.

Отношения России с союзниками по ЕАЭС выстраиваются противоречиво. С одной стороны, Москва использует их для смягчения санкционного удара и налаживания параллельного импорта, с другой — вводит запреты на экспорт и импорт некоторых видов продовольствия, а также оказывает на партнеров политическое давление. В частности, на российских государственных телеканалах звучат угрозы в адрес некоторых членов альянса.

После начала полномасштабной войны с Украиной ни о какой настоящей интеграции и речи быть не может, полагают собеседники Eurasianet.org.

Кнут и параллельный импорт

Механизмы ЕАЭС предполагают, что если товар попал на территорию страны-члена, дальше он может беспошлинно отправиться в Россию. Это помогает Москве налаживать параллельный импорт (то есть, по сути, контрабанду импортной продукции без согласия правообладателей).

Необходимые России товары ввозятся, в частности, через Казахстан, имеющий с РФ одну из самых длинных наземных границ в мире. И хотя официально президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что ​​Астана не собирается нарушать санкции, а контролирующие органы обещают тщательнее следить за реэкспортом товаров в РФ, фактически Казахстан стал одним из крупнейших перевалочных пунктов для «параллельных» поставок.

В прошлом году казахстанский экспорт в Россию вырос на четверть по сравнению с 2021-м – до рекордных 8,8 млрд долларов. Среди наиболее популярных товаров оказались автомобили, химикаты, а также электроника (крайне востребованная в РФ после ухода большинства западных фирм и введения «калечащих» санкций). Например, поставки смартфонов увеличились с 560 штук в первом полугодии 2021 года до 183,6 тысяч штук в первой половине 2022-го, отмечал Forbes.

Обходить санкции России помогает не только Казахстан. Только в марте-июне 2022 года страны ЕАЭС отгрузили в Россию товаров на сумму $9,4 млрд — на 15% больше, чем за те же месяцы 2021 года (около $8,2 млрд), следует из расчетов РБК. В частности, Армения нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза, а Кыргызстан — более чем вдвое.

Бум параллельного импорта выгоден соседям РФ, но, в то же время, подчеркивает определенную зависимость от Москвы. Значительная доля экономических связей государств, входящих в ЕАЭС, сосредоточена в России, тогда как горизонтальные связи практически отсутствуют. Это позволяет российским властям и корпорациям агрессивно навязывать партнерам свои условия.

«Изначально ЕАЭС декларировал довольно благородную цель — создать единое экономическое пространство для всех стран-участниц. На деле все иначе: корпоративные и секторальные лоббисты российских компаний просто используют союз в своих целях. К примеру, Беларусь сталкивается с огромным количеством барьеров на перемещение товаров. То есть, это вроде бы и дружба, вроде бы и союзнические отношения, но [при этом] существует множество регуляторных режимов, которые являются дискриминационными», — полагает белорусский экономист Ярослав Романчук.

С начала войны Россия явно пренебрегает своими союзническими обязательствами. Так, запрет на вывоз в страны ЕАЭС сахара и зерновых в первой половине 2022 года вызвал панику и ажиотаж. Некоторые эксперты полагают, что Россия ограничила вывоз, чтобы избежать реэкспорта из ЕАЭС в третьи страны и использовать продовольственный кризис как козырь в переговорах с Западом. Хотя запрет позже и был снят, он стал очередным сигналом, что ЕАЭС — вовсе не равноправный институт.

Другим показательным примером стало недавнее ограничение, наложенное Москвой на импорт молочных продуктов из Армении. Официальная причина — использование армянскими производителями низкокачественного сырья из Ирана. Однако, запрет ввели на фоне намерения закавказской республики присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда и высказываний армянских парламентариев о возможном аресте Владимира Путина. Ранее у Москвы и Еревана уже возникали существенные разногласия — тогда Армения отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и проводить с Россией совместные учения «Нерушимое братство».

«Политически Россия уже теряет Армению. В экономическом смысле [также] есть все шансы, что Ереван продолжит отдаляться. Помимо нарастающего сотрудничества с Ираном и странами ЕС, Армения пытается все активнее взаимодействовать с Турцией, несмотря на историческое прошлое и союз Анкары с Азербайджаном. Все это показывает, что Ереван старается снизить зависимость от России», — объясняет замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев.

Ни в Беларуси, ни в Казахстане, ни в Армении, ни в Кыргызстане нет заблуждений, что ЕАЭС представляет собой настоящий союз, констатирует эксперт.

Экзистенциальные проблемы союза

Война в Украине лишь подчеркнула экзистенциальные проблемы, которые были у ЕАЭС с самого момента создания.

«Последние события послужили только дополнительным шоком. Страны стали оправляться после пандемического кризиса, а тут – санкции, которые не только ударили по России, но и сказались на других членах ЕАЭС. Крайне маловероятно, что задачи по интеграции, которые ЕАЭС ставил до 2025 года, будут реализованы», — считает Александр Королев.

Речь идет о Стратегии развития ЕАЭС-2025, предполагающей создание единого финансового и транспортного рынка, а также рынка энергоресурсов. Документ, как заявлялось, носил «революционный характер». ЕАЭС должен был выйти за рамки чисто экономического взаимодействия – среди прочего, страны-участницы собирались интегрировать свои системы образования и здравоохранения, а также сделать решения Суда ЕАЭС обязательными к исполнению.

Однако в прошлом декабре на саммите ЕАЭС в Бишкеке лидеры стран-участниц воздержались от заявлений по поводу итогов евразийского сотрудничества, а президент Казахстана заметил, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС пока нет необходимости.

В нынешних условиях Москва будет стараться заключать различные внешние соглашения от имени ЕАЭС. При этом сами эти договоры будут носить формальный характер. Например, еще до войны в страны-наблюдатели евразийской интеграции приняли Кубу. В будущем мы можем увидеть новое пополнение списка, полагает Королев. «Важно показать, что мы не в изоляции», — комментирует эксперт.

Ту же роль играют и соглашения о зонах свободной торговли (ЗСТ) с третьими странами, ещё не превратившимися в «недружественные». Само по себе такое соглашение ещё не является гарантией значительного роста товарооборота, что видно на примере ЗСТ с Вьетнамом (в частности, ввиду слабого транспортного сообщения между странами).

Ожидать расширения списка стран-членов ЕАЭС едва ли приходится. Война в Украине сделала союз токсичной организацией. Узбекистан не захочет присоединяться к нему, а Таджикистан если и удастся уговорить, то ценой очень больших уступок, полагают эксперты центра Carnegie.

Тем не менее, пока страны-участницы ЕАЭС зависят от России, у них нет иной альтернативы, кроме как сотрудничать с бывшей метрополией. Все они с советских времен имеют налаженные логистические цепочки с РФ, а Беларусь и Казахстан – ещё и общую границу. К тому же в России трудятся более миллиона кыргызстанцев и около 100 тыс. граждан Армении, что составляет около 38% и 8% от экономически активного населения этих стран соответственно. Деньги, отправляемые мигрантами на родину, являются существенным экономическим подспорьем — в случае с Кыргызстаном они эквивалентны 30-35% ВВП страны, а с Арменией – около 5%. Однако после начала полномасштабной войны переводить деньги за рубеж стало технически сложнее и менее выгодно из-за слабого рубля (оценить, насколько изменился объем переводов, сложно, поскольку Центробанк закрыл статистику по трансграничным переводам).

В краткосрочной перспективе страны ЕАЭС сохранят определенную зависимость от России, а в некоторых аспектах, таких как финансовый рынок или импорт энергоресурсов, их зависимость даже может вырасти. Но в среднесрочной перспективе (10-15 лет) у них есть потенциал для большей самостоятельности, считает специалист ВШЭ.

«Все будут пытаться диверсифицировать риски, как это делала бы любая нормальная страна. Казахстан здесь имеет гораздо больший потенциал в сравнении с другими [постсоветскими] государствами и, более того, политическую волю для снижения зависимости от России. Не исключено, что многие двусторонние проекты в рамках ЕАЭС будут саботированы», — полагает эксперт.

Экономист Ярослав Романчук также считает, что в контексте войны, когда и Россия, и Беларусь находятся под санкциями, другие страны ЕАЭС пытаются дистанцироваться от РФ, что подрывает перспективы евразийской интеграции.

Оба эксперта сходятся во мнении, что в будущем ЕАЭС ждет судьба СНГ – мертворожденного объединения постсоветских государств, по мнению многих экспертов, давно превратившегося в пережиток прошлого.

Распускать ЕАЭС, как и СНГ, никто не будет, так как для России они имеют символическое и репутационное значение («смотрите, мы не одни»). Однако заложенные в нем механизмы международной кооперации и интеграции работать не будут.

«Вместо “нового центра притяжения в Евразии” и “нового полюса роста” ЕАЭС превращается в условный “Ростехнадзор”, занимающийся в основном техническим регулированием, фитосанитарными мерами, таможенными пошлинами и сборами. Это совсем не то, чем ЕАЭС должен был стать», — резюмирует Александр Королев.