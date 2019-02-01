Как Армянская церковь распахнула двери для американского фотографа

Уинзлоу Мартин снимал для одной из бостонских газет фотографии людей, ухаживающих за нуждающимися в помощи, когда повстречал «гуманиста на стероидах», который открыл ему новый мир в другом конце планеты.

На дворе стоял 1998 год, и пастор Даджад Давидян, готовившийся вскоре уйти на покой, пригласил Мартина сопровождать его в разъездах по городу Уотертаун (штат Массачусетс), где он неусыпно служил нуждам прихожан Армянской апостольской церкви Святого Иакова. «Буквально с утра до ночи он собственными руками помогал людям. Создавалось впечатление, что он совсем не спал», – говорит Мартин.

Годом позже Мартин поехал с Давидяном в Армению, куда последний отправился проститься с умирающим католикосом Гагерином I, который в свое время был преподавателем Давидяна, когда тот учился в семинарии в Бейруте. Несколькими месяцами позже Мартин снова полетел с Давидяном в Армению, в этот раз на выборы Гагерина II.

«Пастор Даджад предоставил мне полный доступ к церкви, но, что изумительно, он также открыл для меня и Армению, – вспоминает Мартин. – Его имя прямо или косвенно открывало для меня все двери».

27 октября 1999 года Мартин находился в Святом престоле Эчмиадзина, когда главой Армянской церкви был избран Гагерин II. Буквально сразу после его избрания в парламенте Армении прозвучали выстрелы, унесшие жизни восьми политических деятелей, включая премьер-министра. Пятьдесят человек оставались в заложниках.

Мартин стоял рядом, когда новому католикосу сообщили эту ужасную новость. Он остался в Армении, чтобы освещать происходящее. В последующие годы он еще много раз приезжал в эту страну.

Данное фотоэссе – первая часть снимков Мартина об Армении.

Приветствия после воскресного богослужения в Уотертауне.

Дом престарелых в Уотертауне.

Пастор Даджад играет с детьми в одном из дворов Еревана.

Свечи за упокой.

Церковь Святой Рипсиме в Эчмиадзине.

Пастор Даджад дискутирует с мэром Абовяна.

Воскресное богослужение в Эчмиадзине.

Армянский патриарх Константинополя архиепископ Месроп II Мутафян (слева) за столом с главой Арцахской епархии архиепископом Паргевом Мартиросяном (в центре) во время банкета после крещения.

Церковный съезд в Эчмиадзине.





Новость о стрельбе в парламенте достигла Эчмиадзина, когда люди выходили из храма после голосования за нового главу церкви.

Гагерин II благословляет поздравляющих его с избранием людей.

Протест у здания парламента в Ереване на следующий день, 28 октября.

Катафалк

Похороны восьми жертв нападения, по поводу которого до сих пор циркулирует множество теорий заговора.

Пастор Даджад (1934-2018) на месте археологических раскопок вблизи монастыря Хор Вирап.

