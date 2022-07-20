Как выживает российский спорт под катком санкций

Идет пятый месяц мирового бойкота российского спорта. Российские клубы и сборные отстранены практически от всех международных соревнований. Из страны активно уезжают спортсмены и легионеры.

Оставшиеся в РФ сталкиваются с невозможностью эффективно тренироваться из-за с многочисленных проблем – от неразвитости спортивной инфраструктуры и отсутствия внутренней конкуренции до сокращения финансирования и роста цен на экипировку на 30%-100% со скорой перспективой ее дефицита.

Россия подсчитывает убытки и упущенные возможности.

Убытки вместо медалей

27 мая на «Газпром – Арене» должен был состояться финал Лиги чемпионов – событие красивое и значимое не только для футбольных фанатов. Предыдущие матчи принимали Лондон, Лиссабон, Кардифф, Мадрид. Санкт-Петербург имел все шансы составить им достойную конкуренцию и заработать около 60 млн евро. Однако в конце февраля УЕФА принял решение перенести матч в Париж. «Ливерпуль» сыграл с «Реалом» на «Стад де Франц», а Санкт-Петербург записал в убытки 135 млн рублей, потраченных на подготовку к турниру.

С 26 августа по 11 сентября в России не пройдет запланированный еще 4 года назад Чемпионат мира по волейболу. Матчи должны были охватить десять городов: Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Мировой турнир с нетерпением ждали в каждом из них. Ярославль год назад даже запустил часы с обратным отсчетом, которые показывали время, оставшееся до соревнований. Но больше всех спортсменов ждал Кемерово. Специально для чемпионата два года назад здесь началось строительство огромного стадиона «Кузбасс-Арена». На новой площадке должны были встретиться сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара. Сроки сдачи стадиона несколько раз переносились, смета выросла с 7,4 млрд рублей до 9 млрд. В итоге Россию чемпионата лишили, а «Кузбасс-Арена», которая так до сих пор и не готова, рискует превратиться в весьма дорогостоящий долгострой.

Не суждено испытать запланированным боем ни выстраданный новосибирский ледовый дворец, ни новую арену в Омске. Их строительство было приурочено к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который из-за санкций перенесен в Канаду. Строительство новосибирского дворца со всей инфраструктурой (подъездные дороги, скверы и даже новая станция метро) обошлось федеральному и региональному бюджетам более чем в 22 млрд рублей. Омский «Авангард» уложился в 12 млрд. Оба стадиона будут отданы в распоряжение местным хоккейным клубам, так что назвать это совсем уж потерянными деньгами не совсем корректно. Другое дело, что в ближайшем будущем российским городам вряд ли стоит ждать глобальных спортивных строительств и инфраструктурных свершений. Поводов и ресурсов у регионов заметно поубавилось.

Командному спорту осталась пара сезонов?

Но главной потерей, разумеется, стали карьеры тысяч спортсменов, лишившихся шансов на медали, славу и деньги международных турниров. Надежда пересидеть пару сезонов и вернуться на арену тает на глазах. На днях CAS отклонил апелляцию Российского футбольного союза на отстранение россиян от международных соревнований, а МОК публично усомнился, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх – 2024. Из-за санкций сборные просто не смогут пройти квалификационные состязания. Если учесть, что в некоторых видах спорта расцвет формы охватывает один, максимум, два олимпиадных цикла, для многих спортсменов это станет настоящей трагедией.

Впрочем, некоторые спортивные функционеры демонстрируют бодрость и оптимизм. Например, заслуженный тренер по баскетболу Сергей Елевич надеется, что отстранения пойдут российскому спорту на пользу. «Во-первых, мы сейчас увидим проблемы, которые связаны с тренерскими кадрами. Во-вторых, это вопрос игроков. Игроки не могли выступать из-за занятых иностранными игроками вакансий. Мы от этих решений только выиграем», – заявил он в интервью «Чемпионату». А почетный президент федерации фигурного катания Валентин Писеев уверяет, что ЧМ вообще не представляет для него интереса. «Куда интереснее смотреть Кубок Первого канала, здесь будут выступать мастера высокого класса, а там – середняки», – приводит слова функционера RT. Аналогичные доводы звучат от представителей художественной гимнастики.

С тем, что наши фигуристы и гимнастки традиционно занимают верхние ступени мировых пьедесталов, не поспоришь. Но как долго эта тенденция сохранится, если самым высоким пьедесталом станет чемпионат России?

«Я семь раз была чемпионкой России. Не хочу сказать, что это незначимый и слабый турнир – вовсе нет. Но это дало мне неизмеримо меньше, чем звание олимпийской чемпионки-2014. Всё, что у меня есть – благодаря международным победам», – цитирует фигуристку Екатерину Боброву главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

«Лишившись ориентира, мотора и системы координат в виде здоровой мировой конкуренции, корабль нашего спорта рискует превратиться в “Титаник”, – с грустью констатирует известный спортивный журналист, комментатор, бывший главный редактор портала «Чемпионат.com» Александр Шмурнов. – То, как быстро эта конструкция пойдет ко дну, зависит от положения вещей в конкретной дисциплине. Если говорить о командных видах спорта: футболе, волейболе, я, например, даю пару сезонов».

Эксперт отмечает: участие команд в главных международных турнирах – это и мотивация, и огромная часть бюджета, и цель, к которой стремятся все: и спортсмены, и болельщики.

«Потеря этих ориентиров снижает привлекательность спорта и для молодежи, для детей, и для их родителей. Если нет шанса играть в мировых чемпионатах, сделать карьеру и заработать деньги – зачем вообще этим заниматься? Я боюсь, что в нынешних условиях российский спорт рискует потерять шанс и на достойное будущее».

Журналист добавляет: есть вид спорта, который в России стоит особняком. Здесь, в отличие от остальных дисциплин, удалось построить довольно крепкую и устойчивую систему внутри страны. Есть шанс, что она позволит удержаться на плаву значительно дольше.

«Я говорю о хоккее, – продолжает Шмурнов. – В том же футболе, волейболе, гандболе, да практически в любом виде спорта у нас напрочь отсутствует внутренняя конкуренция. Поэтому российские чемпионаты смотреть и играть никому особо не интересно. Ну, есть у нас “Зенит” с гигантскими “газпромовскими” возможностями, есть пара московских клубов, есть какой-никакой “Краснодар”. Остальная страна живет в совершенно другой реальности. Такая же история в волейболе и баскетболе. Пара клубов – и провал. Совершенно непрофессиональная история».

Хоккей же, по мнению эксперта, – единственный общепопулярный командный вид спорта, который смог завоевать всю страну, от Москвы до Сибири.

«Большую роль сыграла КХЛ, которая начала развиваться по принципу НХЛ и привлекла к себе иностранные команды, подняв свой престиж, – объясняет комментатор. – Она стала по сути второй лигой мира, кузницей кадров для НХЛ. И сделала попадание в большой спорт очень реальным! Новосибирские и челябинские папы знают, что их сын может уехать в национальную лигу и обеспечить семью славой и деньгами. В отличие от футбола и волейбола, прославивших за рубежом 5-6 наших игроков, в НХЛ успешны более 70 россиян! А не попавшие в НХЛ с удовольствием играют в КХЛ как во второй лиге мира – с чехами, финами и канадцами. Вернее, играли…»

Впрочем, по мнению журналиста, хоккею нынешняя ситуация тоже сильно повредит. Правда главный вред в этом случае Россия наносит себе сама. Пример, недавняя история с вратарем Иваном Федотовым, которого не пустили в НХЛ и вместо этого показательно отправили в армию.

«Своим явно политическим демаршем наши власти дают понять НХЛ, что следующий задрафтованный может не приехать, – говорит эксперт. – Еще пара подобных инцидентов, и скауты Лиги махнут на наших парней рукой. Понизится статус КХЛ, исчезнет мостик в НХЛ – вот и уничтожена система, наработанная годами».

Под чужими флагами

Смена спортивного гражданства – в нынешней ситуации один из самых надежных способов для атлетов остаться в большом спорте. Пока это явление не носит массовый характер, но уже оказало влияние на спортивные перспективы страны. Самым драматичным стал переход в зарубежные клубы сразу семи звездных российских гандболисток. Эксперты называют это событие настоящим ударом для отечественного женского гандбола, который до недавнего времени считался мировым лидером. Еще одной громкой историей стал отъезд пяти российских волейболисток. Известны и другие случаи смены флага российскими атлетами – это если не считать массового оттока легионеров. Понятно, что эта тема стала одной из самых болезненных для спортивных функционеров. Об отъезде своих подопечных очень жестко высказался тренер гандболистов Евгений Трифилов, предателями назвал меняющих флаг спортсменов Николай Валуев, а депутат Госдумы Роман Терюшков и вовсе предложил прировнять смену спортивного гражданства к госизмене.

«И после этого вы будете упрекать Запад в политизации спорта? – возмущается Александр Шмурнов. – Да вы сами политизировали его на 99%! Еще в 2008-м году, когда получили право провести Олимпиаду в Сочи. Началась вся эта абсолютно совковая истерия: если мы выиграем 70 медалей, а условная Америка 50, значит, демократия ерунда, а наш строй самый лучший. Олимпиада превратилась в гонку вооружений! С единственной задачей: отчитаться главнокомандующему в победе на фронтах. Любой ценой – отсюда все эти допинговые скандалы. Ни к развитию спорта, ни к вовлеченности, ни к спортивному празднику эта история в нашей стране давно уже не имеет никакого отношения».

Чтобы отвлечь спортсменов от грустных мыслей и создать ощущение открытых перспектив, федерации начали заявлять о возможностях перехода наших клубов в Азиатскую лигу. Но оказалось, это вовсе не решение проблемы. Пока единственный случай, когда переход в Азию оказался эффективен – это смена лиги российской федерацией шахмат. Теперь шахматисты РФ получат возможность участвовать в континентальных турнирах, в частности, в чемпионате Азии, который является отборочным для кубка мира. Но Международная шахматная федерация (FIDE) и так была довольно лояльна к российским спортсменам.

Рассматривала подобный переход и федерация художественной гимнастики. Со слов Ирины Винер-Усмановой, такую рекомендацию дал Владимир Путин. Но выяснилось, что спортсменам это никак не поможет. Все крупные турниры, кубки и Олимпиада все равно проводятся под эгидой международной федерации (FIG), которая отстранила российских гимнасток от соревнований.

«А в нашей дисциплине переход в Азиатскую лигу попросту невозможен, – объясняет Иван Алыпов, мастер спорта России и член олимпийской сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине. – Это традиционно зимний европейский вид спорта! Есть сборная Китая с одним сильным спортсменом, есть никому не известная команда Монголии – и все. По сути, никакой лиги нет. Самое обидное, что скоро вопрос выбора профессии встанет перед молодыми спортсменами, нынешними 14-15-летними мальчишками. И, боюсь, сегодня нашему спорту нечего им предложить».

«В нынешней ситуации довольно трудно питать иллюзии и давать советы, – признается Александр Шмурнов. – Думаю, с большим спортом у нас на какое-то время покончено. В течение сезона-двух разъедутся последние легионеры, даже те, кого сейчас удерживают космические зарплаты. При первой возможности будут уезжать хоккеисты – история Федотова только ускорит процесс. В Европе тренируется сейчас несколько десятков теннисистов. Вернутся единицы. Что делать? Отпустить! Не пытаться заткнуть дыры в сборных последними деньгами. Этим сборным все равно не с кем играть. Не забивать гвозди хрустальной вазой. А бросить все силы на работу с молодежью».

Эксперт предлагает взять за основу американскую систему, чьи сборные десятки лет «стоят на крепких ногах школьного и студенческого спорта». Команды есть в каждом колледже, в каждом университете, по каждому виду спорта. В процесс вовлечено 100% молодежи – не спортсмен, так зритель, не зритель, так чирлидер – с родителями, собаками, друзьями семьи.

«Вот и нам нужна среда, которая, в том числе, будет рождать золотых медалистов, – заключает Шмурнов. – Здоровая, азартная, искренняя. Но чтобы ее создать, надо любить спорт, а не размахивать медалями как гранатой. Не знаю, способна ли еще на то наша страна».