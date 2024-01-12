Как живет опустевшая столица Нагорного Карабаха под властью Азербайджана

Это город-призрак, который занимает много места в мыслях как армян, для которых он Степанакерт, так и азербайджанцев, называющих его Ханкенди.

На протяжении трех десятилетий он был де-факто столицей самопровозглашенной, ныне несуществующей Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Здесь проживала большая часть 100-тысячного населения республики, большинство которого составляли армяне, бежавшие в Армению после стремительного наступления Азербайджана 19-20 сентября с целью взятия под свой контроль всей НКР. На пути в Армению им пришлось пережить взрыв на топливном складе, унесший жизни более 200 человек, и многодневную пробку, во время которой, по сообщениям, погибло 64 человека, а затем столкнуться с неопределенностью в отношении своего статуса по прибытии на место назначения.

Азербайджан никогда не признавал ни существования НКР, ни даже самого названия «Нагорный Карабах», не говоря уже о том, что у него была столица. Но и город Ханкенди имеет для него огромное символическое значение, поскольку овладение им означает, что Баку одержал безоговорочную победу в Карабахе.

Именно в Ханкенди президент Ильхам Алиев произнес свою триумфальную речь, поднял азербайджанский флаг и осмеял задержанных бывших лидеров НКР.

И именно в Ханкенди в ноябре Алиев и его семья отметили военным парадом победу в войне 2020 года за Карабах.

«За эти двадцать лет [моего президентства] я никогда не сомневался, что этот день наступит, и в городе Ханкенди пройдет военный парад под флагом Азербайджана, – сказал он на параде. – Однажды [во время войны 2020 года] я сказал, что без Шуши наше дело будет половинчатым. Но уже тогда я знал, что без Ханкенди, Ходжалы наша задача будет выполнена не полностью».

На кадрах, выложенных в социальных сетях из Ханкенди несколькими азербайджанцами, у которых есть доступ в город, практически нет признаков жизни. По данным властей Армении, более 100 тысяч человек уехали из Нагорного Карабаха в Армению в течение 10 дней после капитуляции НКР в результате стремительного наступления Азербайджана.

В декабре азербайджанские СМИ сообщили, ссылаясь на Комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, что 50 азербайджанских семей, некогда живших в Ханкенди, вскоре будут возвращены в город. Несмотря на то, что в 1923-1991 годах в городе располагалось правительство Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, его население было в подавляющем большинстве армянским, а азербайджанцы, согласно последней советской переписи населения, проведенной здесь в 1979 году, составляли 11 процентов жителей.

Азербайджанское правительство создало «портал для реинтеграции» армянских жителей региона, решивших остаться в своих домах и принять власть Баку. В октябре власти заявили, что было получено 98 заявлений, но, по оценкам Международного комитета Красного Креста, в действительности осталось только около 20 человек.

В то время как Армения утверждает, что бегство местных армян перед лицом наступления азербайджанских войск равносильно этнической чистке, официальные лица Азербайджана настаивают на том, что они уехали по собственной воле, о чем Алиев вновь заявил в интервью Euronews в декабре.

«Наше публичное общение с карабахскими армянами, а также то, что мы сделали после, показало, что мы хотели, чтобы они остались. Мы открыто заявили об этом. И в своем обращении к азербайджанскому народу после окончания антитеррористической операции [сентябрьского наступления] я сказал, что они могут остаться, – сказал он. – Мы открыли электронный портал для регистрации. Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной».

В сообщениях о встречах азербайджанских чиновников с армянскими жителями Карабаха с целью их регистрации в основном упоминаются пожилые люди, которые, по всей видимости, просто не смогли уехать по состоянию здоровья.

Азербайджан публично обнародовал свой план реинтеграции карабахских армян только в октябре, после того как подавляющее большинство населения покинуло регион. Несмотря на содержащиеся в нем расплывчатые формулировки, ясно одно: как и ожидалось, к армянам не будет никакого особого отношения; они должны иметь точно такой же правовой статус, как азербайджанцы или другие этнические меньшинства.

«Слово “реинтеграция”, которое я много раз использую, было тогда воспринято с некой иронией, как со стороны самого армянского правительства, так и со стороны сепаратистов, тех самых сепаратистов, которые сейчас ждут своего приговора в СИЗО», – сказал Алиев на форуме в начале декабря. – Мы даже поставили их в известность о проведении у нас муниципальных выборов, намеченных на конец 2024 года, чтобы они тоже могли участвовать. Они могут выбрать собственных представителей в качестве руководителей муниципалитетов. А что ещё мы должны были им предоставить или предложить? Это был максимум возможного, и всё это происходило абсолютно прозрачно».

В ходе форума он также рассказал о том, как азербайджанские социальные работники заботятся об оставшихся в регионе армянах. «Сейчас на этой территории есть необходимость в защите со стороны социальных агентств, чтобы обеспечить людей продуктами питания, отоплением и другими средствами к существованию. Я бы сказал их там не так много осталось. Но те, кто остался, о них позаботились, а те, кто хочет вернуться, могут воспользоваться механизмом, о котором я вам уже сообщил», – сказал он.

Некоторые карабахцы размышляют в социальных сетях о возможном возвращении в свои дома, столкнувшись с трудностями при переселении в Армению.

Но непонятно, насколько распространены или сильны эти настроения, особенно учитывая социальное давление, направленное против принятия власти Азербайджана.

Что касается физического ландшафта, то сразу после восстановления суверенитета азербайджанские власти избавились от всех имевшихся в Ханкенди флагов и других атрибутов, напоминавших о бывшей НКР. Президентским указом был учрежден «Карабахский университет» вместо того учреждения, которое при армянском правлении называлось «Арцахским университетом». А сиденья на местном стадионе, которые ранее располагались таким образом, чтобы образовывать флаг НКР, теперь переставили так, чтобы составить надпись «Карабах – это Азербайджан».