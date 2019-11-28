Как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины
Товарооборот Украины с Россией и другими бывшими советскими республиками так и не восстановился спустя шесть лет после начала Евромайдана.
Неудивительно, что торговля Украины с Россией, ее главным торговым партнером, резко упала после аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала конфликта между двумя странами.
Пострадали обе стороны. По данным Всемирного банка, в 2011 году общий объем торговли между двумя странами достиг почти 49 млрд долларов. К 2016 году этот показатель рухнул до 8,7 млрд долларов: украинский экспорт в Россию упал на 16,2 млрд долларов, а российский экспорт в Украину – на 24 млрд долларов.
После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
Но после того как в начале 2016 года вступило в силу глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле Украины с Евросоюзом, Россия приостановила действие соглашения о свободной торговле с Украиной. Обе страны также ввели взаимные ограничения на импорт: Россия включила Украину в свой запрет на некоторые европейские товары, действовавший с августа 2014 года. Украина запретила импорт некоторых российских товаров.
Торговля снизилась также из-за экономического спада: Украина пережила трехлетнюю рецессию в период с 2013 по 2015 годы, в то время как российская экономика сократилась в 2015-2016 годах из-за падения мировых цен на нефть. По мере восстановления обеих экономик объем торговли вырос до 11,7 млрд долларов к 2018 году, но это все еще значительно ниже зафиксированного в 2011 году максимума.
Товарооборот между Украиной и другими постсоветскими странами также сократился.
Общий объем товарооборота между Украиной и СНГ (без учета России) в 2011 году составил около 15,4 млрд долларов. Этот показатель резко упал как из-за замедления темпов роста в регионе в 2014-2016 годах, так и в связи с расширением Россией запрета на товары, проходящие через ее территорию в Украину или в обратном направлении. К 2016 году товарооборот Украины со странами СНГ (опять-таки за исключением России) сократился до 6,3 млрд долларов. Хотя торговля восстанавливалась в течение следующих двух лет, в 2018 году ее объемы были почти на 50% ниже, чем в 2011-м.
Аналогичная история с торговлей со странами, входящими ныне в Евразийский экономический союз (без России). В 2011 году товарооборот составлял 11,6 млрд долларов. Однако к 2015 году он сократился до 4,6 млрд долларов. Несмотря на то что общий товарооборот с ЕАЭС восстановился, увеличившись примерно до 6,1 млрд долларов в 2018 году, это на 40% меньше, чем в 2011-м.
Тем не менее, если взглянуть на долю торговли с этими странами, товарооборот Украины с бывшими советскими республиками не так уж незначителен (за исключением России). В 2013 году около 27% торговли Украины приходилось на Россию, 6,2% – на остальные страны ЕАЭС и 8,9% – на страны СНГ. К 2018 году доля России упала до 11,3%. В том же году торговые отношения Украины с другими членами ЕАЭС и СНГ казались достаточно устойчивыми – 5,9% и 8,7% соответственно.
Но в целом дела у украинских производителей идут неплохо. В 2010 году товарооборот с СНГ превышал торговлю с ЕС почти на 14 млрд долларов. К 2018 году объем торговли ЕС с Украиной превысил оборот с СНГ (включая ЕАЭС) на 22 млрд долларов. При этом ЕС как единое целое возглавляет список торговых партнеров Украины, но если оценивать отдельные страны, то Россия остается номером один.
Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.
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