Как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины

Неудивительно, что торговля Украины с Россией, ее главным торговым партнером, резко упала после аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала конфликта между двумя странами.

Пострадали обе стороны. По данным Всемирного банка, в 2011 году общий объем торговли между двумя странами достиг почти 49 млрд долларов. К 2016 году этот показатель рухнул до 8,7 млрд долларов: украинский экспорт в Россию упал на 16,2 млрд долларов, а российский экспорт в Украину – на 24 млрд долларов.

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.

Но после того как в начале 2016 года вступило в силу глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле Украины с Евросоюзом, Россия приостановила действие соглашения о свободной торговле с Украиной. Обе страны также ввели взаимные ограничения на импорт: Россия включила Украину в свой запрет на некоторые европейские товары, действовавший с августа 2014 года. Украина запретила импорт некоторых российских товаров.

Торговля снизилась также из-за экономического спада: Украина пережила трехлетнюю рецессию в период с 2013 по 2015 годы, в то время как российская экономика сократилась в 2015-2016 годах из-за падения мировых цен на нефть. По мере восстановления обеих экономик объем торговли вырос до 11,7 млрд долларов к 2018 году, но это все еще значительно ниже зафиксированного в 2011 году максимума.

Товарооборот между Украиной и другими постсоветскими странами также сократился.

Общий объем товарооборота между Украиной и СНГ (без учета России) в 2011 году составил около 15,4 млрд долларов. Этот показатель резко упал как из-за замедления темпов роста в регионе в 2014-2016 годах, так и в связи с расширением Россией запрета на товары, проходящие через ее территорию в Украину или в обратном направлении. К 2016 году товарооборот Украины со странами СНГ (опять-таки за исключением России) сократился до 6,3 млрд долларов. Хотя торговля восстанавливалась в течение следующих двух лет, в 2018 году ее объемы были почти на 50% ниже, чем в 2011-м.

Аналогичная история с торговлей со странами, входящими ныне в Евразийский экономический союз (без России). В 2011 году товарооборот составлял 11,6 млрд долларов. Однако к 2015 году он сократился до 4,6 млрд долларов. Несмотря на то что общий товарооборот с ЕАЭС восстановился, увеличившись примерно до 6,1 млрд долларов в 2018 году, это на 40% меньше, чем в 2011-м.

Тем не менее, если взглянуть на долю торговли с этими странами, товарооборот Украины с бывшими советскими республиками не так уж незначителен (за исключением России). В 2013 году около 27% торговли Украины приходилось на Россию, 6,2% – на остальные страны ЕАЭС и 8,9% – на страны СНГ. К 2018 году доля России упала до 11,3%. В том же году торговые отношения Украины с другими членами ЕАЭС и СНГ казались достаточно устойчивыми – 5,9% и 8,7% соответственно.

Но в целом дела у украинских производителей идут неплохо. В 2010 году товарооборот с СНГ превышал торговлю с ЕС почти на 14 млрд долларов. К 2018 году объем торговли ЕС с Украиной превысил оборот с СНГ (включая ЕАЭС) на 22 млрд долларов. При этом ЕС как единое целое возглавляет список торговых партнеров Украины, но если оценивать отдельные страны, то Россия остается номером один.