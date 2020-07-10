Как коронавирус стимулировал бизнес переносить производства из Китая в Россию

Одно из неочевидных последствий пандемии для России — кризис подстегнул новый виток импортозамещения: при общем падении импорта спрос на промышленное оборудование оказался неожиданно высок, сообщили Eurasianet.org представители сразу нескольких торгово-логистических компаний. Станки стали покупать даже бизнесмены, которые прежде лишь ввозили готовые товары из Китая. Но эксперты сомневаются, что новая волна локализации заводов будет продолжительной без господдержки.

Как российский бизнес скупает оборудование

Во время пандемии экспорт Китая в Россию упал на 7,3%, до $16,9 млрд, сообщил в начале июня «Коммерсант» со ссылкой на данные китайской статистики. Падение не коснулось сегмента промышленного оборудования — его поставки в Россию, напротив, оживились.

«Сразу несколько моих товарищей, торгующих китайскими станками, говорят: их объемы продаж почти вернулись к докарантинному уровню. Это свидетельствует о том, что какую-то номенклатуру товаров теперь выгоднее производить в России», — говорит полномочный представитель «Финансово-банковской ассоциации евроазиатского сотрудничества» в Китае Евгений Бажов.

Некоторые поставщики оборудования фиксируют и вовсе ажиотажный спрос. Так, в компании VM Partners (специализируется на логистике и производственном аутсорсе в Азии) рассказали, что объем заказов в этом сегменте в первой половине 2020 года оказался выше, чем за те же месяцы годом ранее.

По словам директора компании Дарьи Мушты, во время пандемии доля запросов по покупке оборудования и его доставке из Китая в Россию в портфеле компании выросла с традиционных 10-20% до 60%.

Дарья утверждает, что станки и другие промышленные механизмы заказывают даже те, кто раньше не занимался производством, а лишь импортировал готовые товары или комплектующие. Однако мартовское падение курса рубля заставило их пересмотреть стратегию.

Заметную долю в объеме поставок занимало оборудование для производства медицинских изделий — прежде всего средств индивидуальной защиты (перчаток, масок, халатов и т.д.). Всплеск числа таких партий фиксировался в марте-апреле, говорит эксперт по бизнесу с Китаем, основатель торгового дома «Цайшень» Ольга Коновалова.

«Станки и производственные линии доставляли даже самолетами, переплачивая за скорость в 5 раз», — вспоминает она.

В общей сложности из Китая в Россию поставили около 60 тонн этого оборудования, рассказал торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.

Однако оборудование закупают и предприятия других направлений.

Кто и почему решился на локализацию производств

Изготовитель вилочной арматуры для бытовых приборов «ЭЛАТ-Инструмент» из Курска во время пандемии решился почти полностью перенести производство в Россию (ранее часть комплектующих фирма заказывала в Китае). В 2019 году поставкам помешал бушевавший в Китае тайфун, в 2020 году — пандемия коронавируса.

«Мы не хотим больше зависеть от курсов валют, договоренностей с поставщиками и прочих внешних факторов, которыми мы не управляем», — говорит исполнительный директор компании Константин Долгушин.

Производитель одежды для путешествий и спорта Versta строит две фабрики в Новгороде, чтобы не зависеть от импортного сырья.

«Локализация потребует от нас большой работы, но мы рассчитываем увидеть ее эффективность в деньгах», — говорит владелец бренда Виталий Иванов.

Уже увидели эффект от локализации в группе компании ВПК (специализируется на продаже и сервисном обслуживании строительного оборудования в России, Беларуси и Казахстане).

«Себестоимость отдельных деталей снизилась до 5 раз после того, как мы стали выпускать их на подмосковном заводе, а не заказывать в Китае», — рассказал директор группы Владислав Кубасов.

Он объясняет, почему его холдинг решился на такой шаг: «Причин несколько. В нашей отрасли клиенты больше доверяют российскому производителю; удобнее обеспечивать качество и сервис; короткие сроки поставок и наличие собственных запасных частей, которые также оказалось выгоднее производить самим».

Также стимулом переносить производства стало российское законодательство — для участия в некоторых тендерах предприятиям обязательно нужно наличие производства в РФ, добавляет Ольга Коновалова. Например, по программам реновации в Москве и Фонда капитального ремонта во всех лифтах должны стоять изготовленные в России детали.

«Поставщики, с которыми я работаю в Китае, готовы вкладываться в совместное производство лифтовых комплектующих на территории России, но пока это не удалось воплотить в жизнь, — говорит Ольга. — Конечно, открытие производства в России актуально. Тем более, что Китай уже перестал быть страной с дешевым товаром и дешевой рабочей силой».

Почему бизнесу нужна помощь государства

Дополнительным стимулом к локализации производства в России может стать введение обязательной маркировки почти всех находящихся в обороте товаров, считает Евгений Бажов.

«В Китае производственники должны будут с повышенным вниманием относиться к упаковке, либо импортеру/получателю придется нести затраты и вводить дополнительное звено, которое будет перепроверять правильность данных на коробке или изделии, — объясняет он. — Ведь проблема системы в РФ, как я ее вижу: у предпринимателей нет права на ошибку».

Чтобы избежать ситуаций, когда из-за вопросов к маркировке крупная партия товара задержится на границе, предприниматели будут и дальше стараться перенести производство в Россию, полагает эксперт.

В целом в Китае бизнес-климат лучше, чем в России, говорят собеседники Eurasianet.org.

«Там нет постоянных проверок, меньше налоги, проще обстоят дела с наличными взаиморасчетами, а банки "бегают" за многими крупными компаниями, чтобы предложить более выгодные ставки по кредитам, — перечисляет Дарья Мушта. — Но получить полный контроль над себестоимостью можно только имея собственное производство. Можно, конечно, организовать собственное представительство в КНР, а не пользоваться услугами контрактных производителей, но весь путь займет от полугода, а подводных камней, связанных с работой предприятия со 100% иностранным капиталом, будет не меньше [чем в России]».

То, что к лету курс рубля восстановился до докризисных показателей, пока не повлияло на тенденцию: пик заказов на станки пришелся именно на конец мая и начало июня, говорит Дарья.

«Как мне кажется, пандемия научила жить в новых условиях, поэтому полностью полагаться на китайского поставщика, пусть и с низкой себестоимостью, дело весьма ненадежное, — говорит она. — Поэтому многие наши клиенты, несмотря на возвращение курса доллара к 68-69 рублям, от планов переноса производства не отказываются».

После девальвации 2014 года в России также наблюдалась волна локализации производств из Китая, однако менее чем через год она схлынула, вспоминают эксперты. Чтобы в этот раз процесс был по настоящему массовый и имел эффект для экономики России, требуется господдержка, считают собеседники Eurasianet.org.

В конце июня государство обозначило, что готово помогать бизнесу: в 2020 году власти выделят 40 млрд рублей «на стимулирование производства в России ключевых комплектующих», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Кризис наглядно показал уязвимость существующих каналов поставок, привычные цепочки поставок комплектующих начали рушиться», — подчеркнул чиновник.

Однако бизнес ждет большего.

«Поддержка должна быть реальная: это и индустриальная база, и субсидии, и льготное налогообложение, и специальные комитеты, которые занимаются рассмотрением проектов, — считает Ольга Коновалова. — В этих комитетах должны участвовать люди, которые разбираются в бизнесе, чтобы все начинания не разбивались о камень бюрократии».

Пока же многие желающие перенести производство в Россию вынуждены отложить свои проекты — на такой «переезд» в кризис у них просто нет денег. Особенно это касается контрактов на сумму свыше $100 тыс, говорят в VM Partners. Дарья Мушта надеется, что эти сделки состоятся в 2022-2023 годах, когда экономика оправится от коронавирусного кризиса.