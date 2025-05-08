Как новая энергетическая политика Китая влияет на Россию и Центральную Азию

Быстрое внедрение Китаем возобновляемых источников энергии — плохая новость для производителей природного газа, таких как Россия, Туркменистан и Казахстан. А вот Узбекистан, тоже активно развивающий сектор ВИЭ, может оказаться в выигрыше.

Китай контролирует более 70 процентов мировых производственных мощностей во всех категориях генерации чистой энергии, за исключением водородных электролизеров, говорится в опубликованном недавно исследованииBloombergNEF под названием «Цепочки поставок в период энергетического перехода».

В отчете отмечается, что «материковый Китай также занимает доминирующие позиции в сфере привлечения капитала для заводов по производству оборудования для сектора ВИЭ, включая батареи, солнечные модули и ветряные турбины; в 2024 году 76 процентов общей суммы мировых инвестиций [в данный сектор] были вложены именно в китайские заводы».

Более того, Китай также добился взрывного роста генерации чистой энергии, особенно вырабатываемой солнечными электростанциями. Потребление КНР энергии растет, и 80 процентов этого роста покрывается за счет ВИЭ.

«Ожидается, что к 2030 году общая мощность установленного оборудования по генерации чистой энергии составит 2461 ГВт, что вдвое больше показателя 2022 года, а мощность солнечных электростанций вырастет почти втрое», — говорится в докладе аналитического центра Ember, специализирующегося на вопросах перехода к ВИЭ.

Тем не менее, ископаемое топливо все еще обеспечивает примерно 62 процента потребляемой в Китае энергии. Но ожидается, что в ближайшие годы этот показатель будет снижаться благодаря замедлению экономики КНР, росту производства энергии из возобновляемых источников и усилиям лидера Коммунистической партии Си Цзиньпина по достижению страной углеродной нейтральности к 2060 году.

Именно эти факторы, судя по всему, повлияли на недавние решения Пекина по поводу России и Центральной Азии. Китай долгое время считался основным мировым драйвером роста спроса на газ, но теперь его приоритеты смещаются в сторону возобновляемых источников энергии. И именно этим, вероятно, как минимум частично объясняется недавнее решение руководства отказаться от российского мегапроекта по прокладке газопровода в Китай через территорию Казахстана, а также нежелание Пекина дать добро на строительство «Силы Сибири 2».

Слабеющий интерес Китая к газу также мог сыграть свою роль в недавнем решении Туркменистана диверсифицировать направления экспорта голубого топлива, включая запуск поставок в Турцию. Ашгабату, возможно, дали понять, что КНР в будущем не понадобятся такие большие объемы туркменского газа.

В результате назревающей торговой войны у Китая на руках могут оказаться большие объемы нераспроданных солнечных панелей и другого оборудования для генерации чистой энергии. Тогда у Узбекистана, который также стремительно наращивает мощности по производству энергии из возобновляемых источников, появится возможность закупить у КНР оборудование по сниженным ценам.

«Поскольку многие развитые экономики отдают приоритет протекционизму посредством тарифов, развивающиеся рынки получают растущую долю поставок из материкового Китая», — говорится в исследовании BloombergNEF.