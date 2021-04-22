Как помешать попыткам России и Китая подорвать либерализм

Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, приобретший известность во время первого процесса по импичменту экс-президента Дональда Трампа, заявил, что Россия и Китай объединяют усилия, чтобы «превратить коррупцию в оружие», добавив, что западным демократиям необходимо объединиться, чтобы более эффективно защищать либеральный миропорядок.

Выступая на состоявшемся 21 апреля антикоррупционном форуме, Виндман сказал, что есть признаки того, что Россия и Китай делятся «передовым опытом» по подрыву демократических обществ путем усиления криминальных сетей и распространения коррупционных практик. Они также применяют подход «пожарного шланга лжи» для распространения дезинформации.

Подобно тому, как Россия и Китай все больше координируют свои действия, ведущим демократическим государствам тоже следует объединить усилия, чтобы защитить свою открытую систему. «Демократический мир должен объединиться во многом таким же образом [как его оппоненты], чтобы дать отпор», – сказал Виндман на форуме, организованном Институтом Гарримана при Колумбийском университете. (Офис Eurasianet.org расположен в здании Института Гарримана – прим. ред.)

Усиливающаяся конкуренция за глобальное влияние все больше сосредотачивается на проблеме коррупции в высших эшелонах власти, и Украина в настоящее время является полем битвы между конкурирующими моделями государственного устройства.

Россия недавно стянула войска к границе с Украиной. Виндман указал на то, что это является результатом недовольства РФ действиями Киева против ориентированных на Россию олигархов в Украине, в частности санкциями, введенных в феврале администрацией президента Владимира Зеленского в отношении дружественного Кремлю магната Виктора Медведчука.

По словам Виндмана, наращивая военное присутствие на границе, Россия давала Зеленскому понять, чтобы он «отстал» от юридических и физических лиц в Украине, связанных с Россией, которая хочет помешать планам Украины по интеграции в евроатлантическую систему. Виндман добавил, что эти войска представляют «острую и непосредственную» угрозу национальной безопасности Украины, подчеркнув при этом, что укрепление системы противодействия коррупции в Украине «так же важно», как и вопрос национальной безопасности страны.

В последние годы Украина создала целый ряд институтов и систем для сдерживания коррупции. Но, несмотря на значительный прогресс, взяточничество остается устойчивой чертой политической и экономической жизни страны, отчасти по причине вмешательства России.

«Повсеместная коррупция дает России возможность заявлять, что Украина является несостоятельным государством», тем самым замедляя темпы реформ в этой стране, пояснил Виндман.

Виндман высказался в поддержку принятых администрацией Байдена временных инструкций касательно вопросов национальной безопасности, в которых более четко признается угроза, исходящая от коррупции в высших эшелонах власти в Украине и других странах, и необходимость борьбы с ней.

«Если мы разрушим коррумпированные сети [используемые такими странами, как Россия, Китай и Северная Корея], мы продвинем интересы национальной безопасности США», – сказал Виндман. В случае с Украиной, добавил он, значительная активизация усилий по сдерживанию системной коррупции – это «пожалуй, самая важная инициатива в области национальной безопасности, которую [страна] может предпринять».

Виндман ушел из армии в звании подполковника прошлым летом, после того, как тогдашний президент Трамп уволил его с должности ведущего эксперта по Украине в Совете национальной безопасности. Многие расценили это увольнение как месть за показания Виндмана во время первого расследования по делу об импичменте Трампа. В настоящее время он является докторантом Школы углубленных международных исследований им. Нитце при Университете Джонса Хопкинса.

По словам Виндмана, чтобы эффективно противодействовать усилиям России и Китая по созданию нового экономического порядка, не основанного на правилах, потребуется гораздо более тесная координация между структурами национальной безопасности и правоохранительными органами США и Европы. Он также призвал США и ЕС усилить поддержку неправительственных групп и медиа-организаций, занимающихся мониторингом глобальных финансовых потоков.

«Необходимо гораздо больше общаться, – сказал он. – Но пока мы еще не вышли на этот уровень».