Как расценивает беспорядки в Казахстане Китай?

Китайский лидер похвалил своего казахстанского коллегу за усилия по подавлению вспыхнувших на этой неделе беспорядков, заверил в своей дружбе и поддержке, и выразил согласие с заявлением президента Касым-Жомарта Токаева о том, что тот борется с зарубежными террористами.

Китай выступает против «цветной революции» в Казахстане, сказал 7 января Си Цзиньпин. В комментариях, распространенных китайскими государственными СМИ, он похвалил действия Токаева: «В ключевой момент Вы решительно приняли действенные меры, быстро восстановив спокойствие».

Си, несомненно, пристально следит за событиями, происходящими на территории богатого энергоресурсами соседа.

Между Китаем и Казахстаном существует значительное экономическое сотрудничество. Китай получает из Казахстана или через него около одной пятой импортируемого природного газа. Эта огромная центральноазиатская страна также является важным участником ключевого внешнеполитического предприятия Си – глобальной инициативы «Один пояс, один путь».

С момента провозглашения независимости Казахстана Китай инвестировал в эту страну десятки миллиардов долларов и стал крупнейшим направлением казахского экспорта, покупая нефть, газ, медь и другие товары, в том числе все бóльшие объемы сельскохозяйственной продукции.

Беспорядки могут угрожать этим торговым связям.

Но газета Global Times, рупор Коммунистической партии Китая, называет опасения, что события могут повлиять на подачу газа, безосновательными: «Хотя газопровод Китай — Центральная Азия проходит через Казахстан, поставки природного газа должны быть обеспечены, так как трубопроводы проложены в местах, далеких от казахских городов, в которых произошли протесты», — писала газета 6 января.

Возможно, это и так, но работающие в стране западные энергетические компании столкнулись на этой неделе с трудностями, которые могут привести к снижению объемов добычи.

Компания Chevron, владеющая 50 процентами гигантского Тенгизского нефтяного месторождения, заявила, что была вынуждена сократить добычу. «Добыча продолжается, но была произведена временная корректировка ее объемов по логистическим соображениям, — цитирует слова пресс-секретаря Chevron газета Wall Street Journal. — Ряд работающих по контракту сотрудников собрались на Тенгизском месторождении в поддержку протестов, проходящих по всему Казахстану».

Wall Street Journal сообщает также, что из-за продолжающихся отключений интернета у канадской компании Cameco возникли трудности со связью с ее сотрудниками на крупном урановом предприятии. На Казахстан приходится примерно 40 процентов мировой добычи урана.

Посол Китая в Казахстане практически хранил молчание, но 5 января, на фоне обострения насилия, написал в Facebook, что в 2021 году объем грузоперевозок между Китаем и Европой вырос на 22 процента, до 15 000 поездов. Бóльшая часть этих поездов пересекает Казахстан.

Протесты, начавшиеся на этой неделе по всей стране из-за роста цен на топливо, но быстро включившие в себя широкий спектр застарелых жалоб на неравенство и авторитаризм, побудили Токаева обратиться к России за военной помощью через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Казахстан давно гордится тем, что поддерживает теплые отношения одновременно с Россией и Китаем. Пекин будет следить, не приведет ли развертывание сил ОДКБ к ослаблению его влияния в Нур-Султане.

Шанхайская организация сотрудничества — региональный союз в сферах экономики и безопасности, в котором участвует и Китай, — также предложила Казахстану помощь своей Региональной антитеррористической структуры (РАТС), сообщило 7 января новостное агентство «Интерфакс». Эта координационная организация проводит ежегодные антитеррористические учения.

«Мы уверены, что меры, принимаемые правительством, правоохранительными органами и спецслужбами, приведут к быстрой нейтрализации незаконной деятельности банд и террористических ячеек», — говорится в заявлении РАТС.