Как России избавиться от лидерства в регионе по числу рабов?

В России в рабстве находятся 794 тыс. человек, говорится в данных «Глобального индекса» за 2018 год, опубликованного международной организацией Walk Free Foundation (WFF). По общему числу рабов РФ находится на первом месте в Европе и Центральной Азии, хотя по числу невольников на душу населения ситуация немного лучше. Еще большую озабоченность вызывают темпы роста проблемы: с 2013 года, по данным WWF, количество рабов в России выросло примерно на 250-300 тыс. (около 47-62%).

Существующие в РФ правовые механизмы не защищают граждан от рабства, а судебная практика в этом направлении крайне скудная, утверждают эксперты. Правоохранительные органы не всегда готовы помогать жертвам рабства, нередко привлекая к ответственности их самих. Профилактика рабства в стране отсутствует.

Уголовный кодекс не защищает от рабства

Современное определение рабства включает не только торговлю людьми и невольничество (рабство), но и такие явления, как долговая кабала, сексуальная эксплуатация и принудительные браки.

Международные соглашения, в том числе ратифицированный Россией 2018 году протокол к Конвенции № 29 Международной организации труда 1930 года о принудительном труде, требуют от стран-участниц активных мер, таких как выплата компенсаций жертвам работорговли, работа с силовиками и работодателями, выработка национальных стратегий по искоренению рабства. Однако, по мнению Минтруда, готовившего законопроект о ратификации протокола, Россия уже соблюдает все его положения, а национальное законодательство полностью соответствует требованиям документа.

С подобной оценкой согласны не все. Статьи 127.1 и 127.2 УК РФ — «торговля людьми» и «использование рабского труда» — практически не работают, утверждают правозащитники. По данным судебного департамента Верховного суда, в 2017 году по ним было осуждено всего 27 человек, а в первом полугодии 2018 года — 9.

Статья 127.1 наказывает за «куплю-продажу» человека, а 127.2 — за «использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо […] не может отказаться от выполнения работ». Таким образом, следователи должны доказать в первом случае наличие договора между вербовщиком и рабовладельцем, а во втором — ограничение свободы передвижения.

«С точки зрения правоохранительных органов, раб должен сидеть в цепях или в яме. Если этого нет, оперативники и следователи считают, что рабство не доказано», — отмечает участник поискового движения «Альтернатива» Алексей Никитин.

В реальности рабство не всегда означает физическую изоляцию. Например, жертвы так называемой нищенской мафии просят подаяние на улицах. «Такого «попрошайку» могут запугивать, шантажировать или держать в зависимости другим способом. Но доказать это так же трудно, как семейное насилие», — говорит Никитин.

«В рабских отношениях человек является вещью. Но в современной ситуации речь идет скорее об ограниченной правосубъектности человека. Почему бы не говорить о психологическом принуждении?» — ставит вопрос эксперт по работе с этническими меньшинствами благотворительной организации «ПСП-фонд» Андрей Якимов.

Как попадают в рабство

Чаще всего в рабство попадают бывшие заключенные, которым трудно найти работу по возвращении из тюрьмы, бездомные, алкоголики, приезжие из других стран и российской провинции, люди, оставшиеся без документов. По словам Алексея Никитина, типичная схема попадания в рабство выглядит так: вербовщики находят «клиентов» на улице, предлагают поработать вахтовым методом в другом регионе и угощают выпивкой со снотворным.

Путь в рабство часто начинается на вокзалах в крупных городах, а заканчивается в провинции, например, в таких регионах, как Ставрополье, Кубань, Дагестан, где обращенные в рабство трудятся в кустарных мастерских и на полях. С подачи «Альтернативы» печальную известность приобрели кирпичные заводы в Республике Дагестан, где волонтеры регулярно находят и освобождают рабов.

«Заводы, работающие легально, можно пересчитать по пальцам одной руки. Основная их масса не зарегистрирована и не платит налоги. 99% таких предприятий в Дагестане использует технологию открытого обжига кирпича. Это вредная работа, на которую ни один нормальный человек не согласится», — утверждает Алексей Никитин.

В конце января власти Дагестана объявили о закрытии 40 из 60 кирпичных заводов в республике. Однако мотивом этого решения стали не рабские условия труда, а вред, который открытый обжиг наносит экологии. По мнению Никитина, владельцы кустарных производств используют труд рабов, почти не скрываясь.

«Когда приходит проверка, работники смотрят в пол и говорят: "У нас все нормально"», — утверждает он. — Те, кому совсем некуда пойти, искренне так считают. Другие не верят, что полиция поможет. Когда полицейские уезжают, они звонят нам и просят о помощи».

Даже когда факт похищения налицо, работорговцы часто уходят от ответственности. В 2013-м основатель «Альтернативы» Олег Мельников пошел на рискованный эксперимент: прожил несколько дней на Казанском вокзале Москвы и, в конце концов, попал в плен к вербовщикам из Дагестана. Находившегося без сознания активиста освободили по пути на юг. Однако доказать факт торговли людьми в суде «Альтернативе» не удалось.

Другой разновидностью рабства является сексуальная эксплуатация и торговля женщинами. Например, в марте прошлого года суд в Перми вынес приговор членам банды, которые в течение трех лет вербовали девушек якобы для «работы за рубежом». В результате 23 женщины оказались в Бахрейне, где их принуждали заниматься проституцией. Арестовать преступников удалось лишь потому, что одна из пленниц сбежала и сообщила на родину о своем местонахождении.

По словам Алексея Никитина, рабская проституция и нищенство характерны для всех крупных городов России.

Чаще всего в рабство попадают трудовые мигранты из стран Центральной Азии, полагает Андрей Якимов. По его словам, рабочую силу в селах центральноазиатских республик вербуют зарегистрированные в России фирмы-однодневки, часто связанные с лидерами местных общин. По приезде в Россию мигрант может оказаться в рабстве.

Рабство в теневой занятости

Грань, отделяющая привычные в России неформальные трудовые практики от рабства, зачастую размыта, отмечает Андрей Якимов. «Устные соглашения, при которых одна из сторон не понимает, что находится в уязвимом положении, приводят к тому, что человеку обещают хорошую зарплату, а потом не платят. Чтобы он работал, используют психологические уловки: "Мы заплатим, просто сейчас денег нет"».

«Такое происходит и с российскими работниками, и с мигрантами. Если говорить расширительно, все нелегально занятые находятся в сфере эксплуатации, которую международное законодательство трактует как одну из форм рабства», — отмечает эксперт.

По оценке Росстата, численность занятых в теневом секторе экономики в 2017 году составляла более 14,3 млн человек. Невыплата зарплат стала причиной 57% трудовых конфликтов, зафиксированных Центром социально-трудовых прав в первой половине 2018 года.

Оконченную форму рабство принимает, когда невыплата зарплаты сочетается с невозможностью уйти от хозяина. «Вербовщик привозит мигранта на стройку и говорит: "Я заберу твой паспорт для оформления патента". Позднее он заявляет: "Мы все оформили, но ты нам за это должен кучу денег. Поэтому документы полежат у нас, а ты будешь отрабатывать долг бесплатно"». В момент, когда на требование работника предоставить документы ему отвечают «нет», он становится рабом, объясняет эксперт.

Жертвам необходима помощь

По мнению Андрея Якимова, в России остро необходима государственная программа помощи жертвам работорговли. Сегодня правоохранительные органы нередко наказывают самих жертв. С точки зрения МВД, мигрант без документов, с просроченным патентом на работу или истекшим сроком регистрации, — кандидат на выдворение из страны. Жалуясь в полицию на рабские условия труда, он рискует оказаться в спецприемнике для временного содержания иностранцев.

«Во-первых, надо научить полицейских выявлять и правильно классифицировать такие преступления. Сегодня, если в полицию приходит человек в подобной ситуации, там долго решают, под какой состав преступления ее подвести: «организация незаконной миграции», «мошенничество», «незаконное ограничение свободы». Во-вторых, нужен закон о реабилитации жертв, чтобы появились формальные причины не выдворять людей из страны. И, в-третьих, необходимо вести разъяснительную работу с мигрантами еще до их выезда на заработки», — говорит Якимов.

Лучшей формой профилактики рабства было бы содействие в трудоустройстве людям, освободившимся из мест лишения свободы, или попавшим в сложную жизненную ситуацию, считает Алексей Никитин. Пособие по безработице в России сегодня составляет 1,5-8 тыс. рублей в месяц. Поэтому безработные неохотно обращаются в службы занятости, предпочитая искать работу в неформальном секторе.

Хотя программы помощи бывшим узникам есть в некоторых регионах, в целом политика в этой области носит ограниченный и бессистемный характер, отметили участники круглого стола в Общественной палате РФ.

Нишу, которую не спешит занять государство, осваивают так называемые работные дома. «В ближнем Подмосковье, Ленобласти — вокруг всех крупных городов — есть частные конторы, предлагающие человеку, к примеру, потерявшему документы, работу и крышу над головой за 500 рублей в день. При этом его будут возить на работу, например, на стройку. Большинство работных домов, действительно, помогают людям, но среди них попадаются и религиозные секты, и криминальные структуры», — отмечает Никитин.

Однако, учитывая темпы нарастания проблемы, – число оказавшихся в рабстве людей выросло примерно наполовину всего за пять лет, – без принятия более существенных мер ситуация, вероятнее всего, будет только ухудшаться.