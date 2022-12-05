Как российские власти борются с иностранными соцсетями

С начала войны в Украине российские власти особенно активно борются с иностранными социальными сетями. В марте под блокировку попал Twitter, а компания Meta, в которую входят популярные в России Facebook, Instagram и WhatsApp, признана экстремистской организацией. В октябре Росфинмониторинг и вовсе внес Meta в перечень террористов.

Из уст представителей власти регулярно звучат предложения заблокировать YouTube, крупнейший в мире и самый популярный в России видеохостинг. Запретом сервису угрожали представитель МИД Мария Захарова и глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Однако среди парламентариев пока нет консенсуса по данному вопросу.

Споры о блокировке YouTube разгорелись с новой силой, когда в конце октября влиятельный представитель «партии войны», лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с предложением запретить видеохостинг и признать «нежелательной» деятельность компании Google в России.

На данный момент YouTube заблокирован в Китае, Туркменистане, КНДР, Иране и Эритрее. Многие опасаются, что Россия может пополнить список этих стран, а то и вовсе остаться без иностранных соцсетей и мессенджеров. Насколько оправданы такие ожидания?

Как начинали блокировать соцсети

В 2016 году Роскомнадзор (РКН) заблокировал LinkedIn, соцсеть для установления деловых контактов. Поводом, как объяснили в ведомстве, стало нарушение сервисом правил переноса данных российских пользователей на территорию России.

Блокировка прошла относительно тихо и не вызвала массового недовольства: аудитория LinkedIn в России была относительно невелика (составляя к моменту запрета 2,6 млн человек), а 60% его российских пользователей спокойно продолжали работать с соцсетью при помощи VPN-сервисов.

Первые по-настоящему громкие попытки блокировок социальных сетей в России начались с мессенджера Telegram. В 2018 году РКН, ссылаясь на отказ мессенджера передавать ключи шифрования ФСБ, поручил операторам связи заблокировать доступ к нему по всей стране. Попытка не увенчалась успехом — мессенджер работал, несмотря на все ограничения, а российские ведомства, как ни в чем не бывало, продолжали деятельность в заблокированной соцсети. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что Telegram в России «заблокирован, но не запрещен».

Блокировка мессенджера вызвала акции протеста по всей стране. Самый крупный митинг прошел в Москве, где, согласно организаторам, было 12 тыс. человек (по данным МВД, 7,5 тыс. человек). После двух лет безуспешных попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор снял с мессенджера все ограничения. На момент разблокировки у соцсети в России насчитывалось около 30 млн пользователей (по последним данным на сентябрь 2022 года, аудитория Telegram составляла уже 70 млн).

Ограничения также коснулись Twitter (не самая популярная в России соцсеть, количество авторов в которой на конец прошлого года составляло 626 тыс., а общее число пользователей – 2.5 млн). В отличие от Telegram, РКН решил не полностью блокировать, а замедлить работу соцсети, видимо опасаясь, что полная блокировка не принесет успеха, как это уже было с Telegram и LinkedIn. Ограничение коснулось всех мобильных устройств и половины стационарных. Это был первый в России случай, когда власти приняли подобные меры в отношении интернет-ресурса. РКН объяснял их «защитой российских граждан и принуждением интернет-сервиса к исполнению законодательства».

Почему Meta — террорист, а WhatsApp – главный мессенджер страны?

В первые же дни вторжения в Украину российские власти предприняли решительные шаги в отношении зарубежных соцсетей. 4 марта РКН заблокировал Facebook. В тот же день под запрет попал и Twitter. Еще через неделю заблокировали Instagram. В конце марта по требованию Генпрокуратуры суд признал деятельность компании Meta экстремистской. По мнению суда, она «распространяет… материалы с призывами к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан России».

По данным компании Mediascope, с момента начала блокировки аудитория Facebook упала в 4,7 раза, с 9 млн пользователей (в день) в феврале до 1,9 млн в июле. Не менее тяжелый удар пришелся по пользователям Instagram, который используется не только для общения, но и как инструмент продвижения бизнеса. С момента блокировки суточная аудитория сервиса сократилась втрое, с 37,8 млн в феврале до 10,6 млн в июле, что негативно отразилось на возможностях предпринимателей. Многие представители бизнеса столкнулись с потерей клиентов и были вынуждены свернуть производство контента.

Интересно, что WhatsApp, который также входит в структуру Meta, не был заблокирован, так как, по мнению властей, в мессенджере невозможно публично распространять информацию (хотя ранее Верховный суд утверждал обратное). Whatsapp является главным мессенджером страны — его суточная аудитория среди россиян старше двенадцати лет составляет на конец октября 74,6 млн человек.

Есть ряд причин, почему Whatsapp не был заблокирован. «Во-первых, Whatsapp, по сравнению с Instagram и Facebook, является менее публичным каналом, поскольку это мессенджер. Видимо, есть такое разделение, и мессенджеры пока не блокируются. Во-вторых, вероятно, нет уверенности, что WhatsApp легко удастся заблокировать, как ранее было с Telegram. Поэтому лучше не оказываться в таком положении. В-третьих, играет роль и большая аудитория», – резюмирует приглашенный исследователь в школе Флетчера в Университете Тафтса Олег Шакиров.

Политолог и глава центра R. Politik Татьяна Становая также считает, что в вопросе о блокировке мессенджера велика роль возможных политических последствий — «очевидно, это добавит социального раздражения в условиях, когда Кремль ищет как его снизить».

Многие соцсети после начала российского вторжения приняли добровольное решение ограничить деятельность в России. Так, Meta закрыла опцию размещения рекламы для аккаунтов из России в Facebook и Instagram, лишив пользователей возможности продвигать свой контент или бизнес. Twitter сделал то же самое для российских и украинских аккаунтов, объяснив это желанием избежать распространения некорректной информации. Китайская соцсеть TikTok, которая в 2021 году была четвертой (по данным Mediascope) по популярности среди россиян с суточной аудиторией 39,5 млн пользователей, запретила пользователям в РФ публиковать новые видео, проводить трансляции и смотреть ролики из других стран. В начале марта YouTube полностью приостановил монетизацию и отключил рекламу на территории России (правда, авторы по-прежнему могут получать доход за счет зрителей вне РФ).

«До завершения войны и какой-то нормализации отношений России с Западом вопрос о возврате рекламы для российских пользователей не будет подниматься», – считает Олег Шакиров.

YouTube – следующий в очереди?

YouTube является самым популярным видеохостингом среди россиян, месячная аудитория которого колеблется в районе 90 млн человек. Еще до войны власти периодически предъявляли претензии к сервису (в частности, за блокировку пропагандистского канала RT DE), но тогда это не носило столь угрожающего характера.

С момента российского вторжения хостинг подвергся многочисленным нападкам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле отреагировала на блокировку ютуб-канала «ДумаТВ» (официальный канал Госдумы, на котором было 145 тыс. подписчиков), призвав к блокировке площадки и скорейшему переходу на российские платформы.

Тогда же сенатор Андрей Клишас заявил, что хостинг «уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в России вне закона». В августе Дмитрий Медведев следующим образом откликнулся на удаление YouTube-канала патриотического видеоблогера Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин: «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим».

Последним громким заявлением стало обращение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В заявлении в прокуратуру от имени Пригожина сказано, что США ведет информационную войну с Россией — и «в качестве основного оружия поражения активно используется дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью YouTube».

По мнению экспертов, попытки Пригожина повлиять на решение о блокировке сервиса вряд ли к чему-то приведут, несмотря на его большой политический вес. «Позиция Пригожина не меняет ровным счетом ничего. Одним сторонником блокировки стало больше. Но это не окажет влияния на судьбу YouTube. Для блокировки должно произойти что-то очень серьезное, чтобы Путин все же дал отмашку», — считает Татьяна Становая.

Основной причиной недовольства видеохостингом, на которую ссылаются сторонники блокировки, является политика YouTube в отношении недостоверной информации о конфликте в Украине, в результате чего под блокировку попали ютуб-каналы российских медиа. Так, с начала войны YouTube удалил более 70 тыс. видео и заблокировал 9 тыс. каналов, в которых война в Украине подавалась как «освободительная миссия». Под блокировку попали каналы российских СМИ — МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Соловьев Live», «РЕН-ТВ», НТВ, «Москва 24», «Первый Канал» и RT.

При этом среди представителей власти нет консенсуса в вопросе о блокировке видеохостинга. В частности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор Андрей Климов выступает против запрета. «Когда мы говорим о блокировке YouTube, то [должны принимать во внимание, что] она заденет миллионы наших людей, которые связаны с этой площадкой. Я не сторонник YouTube... Но от экстренной блокировки будут не только плюсы», — сказал чиновник.

Аналогичной позиции придерживается и Минцифры, где в октябре заявили, что не планируют блокировку YouTube. Татьяна Становая отмечает, что группа сторонников сохранения сервиса на данный момент сильнее. «Остаются серьезные внутренние разногласия по этому поводу. Те, кто настаивает на том, что блокировать надо – более громогласная, но все же более слабая, часть истеблишмента. В дискуссии, по крайней мере пока, победили те, кто считает, что от блокировки будет только политический вред. Скептически к блокировке относится и сам Путин», – считает политолог.

Представители российских властей неоднократно повторяли, что, помимо блокировок зарубежных соцсетей, необходимо переходить на российские аналоги. Согласно опросам, в топ-5 наиболее популярных у россиян социальных сетей и мессенджеров присутствуют два отечественных сервиса — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также существует Rutube с аудиторией в 25 млн пользователей, который, правда, не справляется с ролью «убийцы» YouTube.

По словам Олега Шакирова, пока нет оснований считать, что отечественные аналоги смогут заменить популярные иностранные сервисы. «Особенно наглядно это видно по Instagram: уже было анонсировано несколько громких российских заменителей, но сейчас трудно вспомнить даже их названия. То же самое с попытками сделать аналог TikTok, к которому подступались уже и “Сбер”, и VK, и “Газпром-медиа”. Что-то примерно похожее по форме сделать можно, но главное, что там нет аудитории и контента. Есть куча показательных историй с глобальными компаниями, вроде уже забытой соцсети Google+. Успех будет, скорее, у той компании, которая предложит что-то новое, а не отечественную сборку чего-то уже существующего», – отмечает эксперт.

Пока неясно, какие дальнейшие шаги будут предприняты по отношению к незаблокированным соцсетям и мессенджерам, однако тенденция намечается, скорее, негативная. С одной стороны, бывали случаи, когда Кремль шел на попятную и отказывался от своего решения. Даже сегодня среди представителей власти есть те, кто публично высказывается против блокировок. С другой, контекст и ситуация сильно отличаются от того, что мы видели прежде.

«Ставки в противостоянии с Западом сегодня настолько высоки, что трудно представить любой “либеральный” жест в нынешних политических условиях. Скорее [будет расти] спрос на ужесточение, новые запреты и усиление контроля», – считает Татьяна Становая.