Как феминизм в России споткнулся о парадокс сильной женщины

Комментарий

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Россия — страна победившего феминизма, но в части обязанностей, а не прав. Говорить об этом в обществе не принято.

Парадокс России заключается в том, что по факту женщины давно несут обязательства наравне с мужчинами, но при этом многие продолжают выбирать стратегию женских привилегий, а не женских прав.

Статистика не в пользу женщин

В июле 2018 года Госдума отклонила разработанный еще в 2003 году законопроект о равенстве мужчин и женщин. Парламентарии сослались на то, что вопросы гендерного равенства в стране преимущественно решены. По данным американской аудиторской компании Grant Thornton, Россия вышла на первое место в мире по числу женщин на высоких руководящих должностях — они якобы занимают около 47% руководящих постов. Исследование кадрового агентства Hays уточняет картину: 81% управленцев высшего звена в российских компаниях — мужчины. Женщинам же в лучшем случае достаются должности линейных менеджеров (53%), которые руководят небольшими группами сотрудников и сами занимаются производством товаров и услуг.

Статистика женщин-руководителей также растет за счет жен и дочерей влиятельных предпринимателей, которые записывают на них бизнес, и старших бухгалтеров или руководителей отделов кадров, которые формально считаются управленцами, но на деле ничем не управляют.

Вице-премьер Ольга Голодец приводит и другие цифры, которые показывают, что реальной власти и влияния у женщин в России не так уж и много: в составе Госдумы женщин всего 15%, в Совете Федерации — 17%, из 31 министра только трое — женщины.

По данным Росстата, женщины в России работают преимущественно в низкооплачиваемых бюджетных отраслях и в сфере услуг. Энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, государственное управление — преимущественно «мужские» сферы деятельности.

Женщины в России получают за свой труд на 28,3% меньше, чем мужчины. Средняя «мужская» зарплата по стране составляет 45,5 тысяч рублей. «Женская» — только 32,6 тысячи.

При этом феминистки в России традиционно подвергаются критике, а слово «феминизм» часто воспринимается с сарказмом.

Почему женщинам все равно

Женщины в России получили права, за которые боролись суфражистки и феминистки, заметно раньше, чем жительницы многих других стран.

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова ссылается на книгу американской исследовательницы Мишель Маррезе «Бабье царство: Дворянки и владение имуществом в России (1700–1861)» и отмечает, что русские дворянки на сто лет раньше европеек могли наследовать и распоряжаться имуществом.

Февральская революция, как известно, началась с демонстрации работниц. После прихода к власти коммунистов новому государству нужны были люди для масштабной индустриализации. Началось стремительное освобождение женщины от «кухонного рабства»: появились ясли, столовые, дома быта. В 1950-е годы сложилась ситуация, при которой на женщин легло восстановление страны после Великой Отечественной войны. Одновременно обострилась конкуренция за мужчин. Государство при этом активно вмешивалось в конфликты между супругами на стороне женщины. На мужа можно было пожаловаться работодателю, чтобы его подвергли «проработке» на товарищеском суде, а развод мог поставить крест на карьере.

Но в обществе сложился стереотип, согласно которому женщина должна успевать работать, чтобы приносить в дом деньги, выполнять домашние обязанности и заботиться о детях и стариках. Сексуальность стала для женщины не важной стороной собственной жизни, а конкурентным преимуществом.

Гендерные стереотипы не меняются десятилетиями. Право выбирать, судя по всему, закрепилось за мужчиной, а женщине остается только роль «привлекательного предложения» на брачном рынке. В марте 2018 года опрос «Левада-центра» показал, что самыми ценными мужскими качествами в обществе считаются ум и умение зарабатывать, а женскими — хозяйственность и внешняя привлекательность. При этом, по данным ВЦИОМ, в последние годы главная причина разводов россиян — не супружеская измена, а бедность и безработица. При этом каждый четвертый опрошенный уверен, что супругов удерживает вместе в первую очередь материальная зависимость. Особенно эта проблема актуальна для регионов. Вырастить ребенка на зарплату одного родителя крайне тяжело. Официальных исследований, сколько россияне тратят на детей, не проводилось, но, по разным данным, это в среднем по стране от 10 тысяч до 19,5 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. И здесь круг замыкается: когда речь идет о выживании, становится не до обсуждения равноправия.

Кто дискредитирует феминизм в России

Куратор проекта «Ребра Евы» и сайта «Феминизм для чайников» Леда Гарина считает, что дело не в феминизме как таковом, а в состоянии российского общества.

«Самым большим шоком для меня стал момент, когда я стояла в пикете с летчиками «Аэрофлота», которые говорили, что компания хочет сократить им отпуска, и увеличить переработки, что будет вести к учащению авиакатастроф, — говорит Леда Гарина. — Казалось бы, это может коснуться каждого. Но прохожие смеялись, и говорили, что летчикам просто нечего делать. В России народ бесправен и запуган репрессиями. И единственная отдушина для их безопасного самовыражения — это критика угнетенной группы. И если ты находишься под постоянным прессингом и в нищете, и к этому у тебя добавляется постоянная пропаганда милитаризма, а кроме гендерных ролей тебе в голову ничего не закладывали, появляющийся феминизм, который их критикует, больнейшим образом бьет по самоидентификации людей, у которых кроме нее ничего нет».

В марте 2018 года случился скандал вокруг акции феминисток около московского Кремля. СМИ растиражировали опубликованное Гариной фото, на котором две девушки держат баннер «Национальная идея — феминизм» и зажженные файеры на Угловой башне Кремля. Спустя сутки выяснилось, что это фотомонтаж. При этом феминистки действительно поднимались на стену Кремля со стороны Александровского сада и стояли там с дымовыми шашками и баннером «200 лет мужчины у власти. Долой!». Но негатив от фейковой фотографии скомпрометировал эту акцию. Тем не менее, Леда Гарина не считает это провалом.

«Этот вопрос — часть риторики о том, что феминистки дискредитируют феминизм, — говорит она. — Мы провели акцию в самом охраняемом объекте страны, под носом у кучи охранников с винтовками наперевес, и развернув одновременно четыре реальных баннера в четырех разных точках. После чего поехали в отделение полиции. И баннер на башне реально был сшит и сфотографирован, просто в другом месте. Так что для меня эта акция — несомненный предмет гордости. Хотя мы сделали их (акций) больше 60, и все они, несомненно, были хороши».

Нападкам и критике там подвергаются не только феминистки, но и самые обычные женщины, чье поведение не укладывается в мужские «нормы». Во время чемпионата мира по футболу в России в социальных сетях развернулась травля девушек, которые вступали в отношения с иностранными болельщиками. Во «Вконтакте» появились мизогинные группы, самой многочисленной (145 тысяч подписчиков) из которых стало сообщество «Мужское государство». Его создатель Владислав Поздняков был признан судом виновным в возбуждении ненависти к женщинам по «экстремистской» 282-й статье Уголовного кодекса и получил два года заключения условно.

Женщины нового поколения

Вместе с тем в России появляется новый класс женщин. Они образованы, востребованы на рынке труда, могут сами себя обеспечить и стремятся к самореализации. И это, пожалуй, первое поколение женщин, которые делают сознательный выбор, рожать ребенка или быть чайлд-фри, не ориентируясь на стереотипы.

Основательница сайта Breaking Mad и Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова считает, что одна из главных причин, почему классический феминизм в России не приживается — общая проблема с правами человека в стране.

«Кроме того, нашим женщинам не нравится западная модель феминизма из-за парадокса сильной женщины, — говорит Маршенкулова. — Россия — страна победившего феминизма. Но негласно. И в советское время, и сейчас женщины работали и тянули хозяйство. Российская женщина никогда не чувствовала себя на отшибе принятия решений. При этом женщины, которые добились успеха самостоятельно, стесняются этого из-за патриархального воспитания».

Залина Маршенкулова отмечает, что в последнее время заметны позитивные изменения. Современные женщины поняли, что они не обязаны в одиночку нести бремя «домового рабства», если они работают и зарабатывают наравне с мужчинами.

«В то же время в регионах преобладает представление о том, что главное искусство женщины заключается в том, на сколько денег она может «развести мужика», — говорит автор «Женской власти». — Вероятно, корень таких стереотипов в синдроме выученной беспомощности, который свойственен всему нашему населению в той или иной мере. Он исторически обусловлен: в России крестьяне сначала жили под царским игом, а потом — под советским. И стремление к самостоятельным действиями и решениям постепенно атрофировалось».

Женщины, воспитанные в патриархальной парадигме, считают, что могут добиться всего в жизни не с помощью женских прав, а посредством женских привилегий. Быть не «кошечкой», а личностью неудобно.

«Механизм «кошечки» работает — и это более короткий и легкий путь, — говорит Залина Маршенкулова. — Но игра в привилегии — дело ненадежное и недолгосрочное. Кроме того, как только ты доходишь до руководящих должностей, оказывается, что женщине-руководителю, в отличие от мужчины, ошибки не прощаются почти никогда».

Таким образом, феминизм в России проходит специфический путь. И получается, что пересматривать отношение к «женскому вопросу» нужно не только мужчинам, но и самим российским женщинам.