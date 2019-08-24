Россия, Восточная Европа

Калининград тестирует электронные визы для иностранцев

Регион экспериментирует с собственной индустрией туризма

Анастасия Мануйлова Aug 24, 2019

Электронные визы, выпущенные властями Калининграда для посещения региона, вызвали ажиотаж среди иностранных туристов. Об это свидетельствует статистика пересечения границы РФ.

Калининград, так же как и другой регион РФ - Дальневосточный федеральный округ, сейчас тестирует электронные визы в качестве исполнения новой миграционной концепции страны. Этот документ вступил в силу с 2019 года и предполагает либерализацию иммиграции в страну, упрощение процедуры получения гражданства и туристических виз для иностранцев. Сейчас, по данным Всемирной организации туризма, Россия находиться на 16 месте в рейтинге самых посещаемых туристами стран в мире. В прошлом году в РФ приехало 24,6 млн. иностранцев – большая часть их жители Украины, Казахстана и Китая. 

Калининград открыл свой сервис по выдаче электронных виз 1 июля 2019 года. Визу могут получить граждане 53 стран мира, включая ближайших соседей региона – страны Балтики и Польшу. Документ выдается бесплатно по заявке в консульство через интернет, действует в течение месяца и дает право своему обладателю находиться на территории Калининграда до 8 дней. Один турист может получить неограниченное число виз. Заявку на следующий документ можно подать немедленно по истечении срока действия предыдущего. 

С начала запуска сервиса по выдаче виз, правительство Калининграда уже успело выдать более 10 тысяч таких документов.

«Я рассчитывал, что будет 10-12 [тысяч] до конца года. Получилось, что у нас чуть больше месяца — и уже 10 [тысяч]. Прогноз хороший до конца года», — сказал изданию «Новый Калининград» местный министр культуры и туризма Андрей Ермак.

На сегодняшний день странами-лидерами по числу приехавших из них туристов являются Польша, Германия и Литва.  

По задумке властей РФ, результаты эксперимента в Калининграде в будущем помогут распространить действие электронных виз на всю территорию страны. Недавно Владимир Путин подписал соответствующее постановление, согласно которому всеобщая электронная виза должна заработать с 1 января 2021 года.  В документе говорится, что электронные визы будут однократными и краткосрочными — до 16 дней, при этом их обладатели смогут посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом. В отличие от виз на Дальнем Востоке или в Калининграде, всероссийская виза будет платной: ее стоимость обещают установить в пределах 50 долларов. 

На первом этапе въехать в РФ по электронной визе можно будет через Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие города, которые уже сейчас являются центрами туризма в стране. Список стран, жители которых смогут воспользоваться электронными визами, вероятно, будет включать в себя Китай, Южную Корею, Японию, страны Евросоюза и Новую Зеландию. В перспективе правительство готово рассмотреть включение в этот список также США, Канады и Великобритании. 

«Мировая практика показывает, что либерализация визового режима напрямую повышает въездной туристический поток в среднем на 20-40 процентов», — заявила «Ъ» глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. 

Анастасия Мануйлова — московский корреспондент издательства «Коммерсантъ», специализируется на экономических и социальных темах, в особенности на вопросах социального обеспечения и здравоохранения.

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