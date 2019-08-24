Калининград тестирует электронные визы для иностранцев

Электронные визы, выпущенные властями Калининграда для посещения региона, вызвали ажиотаж среди иностранных туристов. Об это свидетельствует статистика пересечения границы РФ.

Калининград, так же как и другой регион РФ - Дальневосточный федеральный округ, сейчас тестирует электронные визы в качестве исполнения новой миграционной концепции страны. Этот документ вступил в силу с 2019 года и предполагает либерализацию иммиграции в страну, упрощение процедуры получения гражданства и туристических виз для иностранцев. Сейчас, по данным Всемирной организации туризма, Россия находиться на 16 месте в рейтинге самых посещаемых туристами стран в мире. В прошлом году в РФ приехало 24,6 млн. иностранцев – большая часть их жители Украины, Казахстана и Китая.

Калининград открыл свой сервис по выдаче электронных виз 1 июля 2019 года. Визу могут получить граждане 53 стран мира, включая ближайших соседей региона – страны Балтики и Польшу. Документ выдается бесплатно по заявке в консульство через интернет, действует в течение месяца и дает право своему обладателю находиться на территории Калининграда до 8 дней. Один турист может получить неограниченное число виз. Заявку на следующий документ можно подать немедленно по истечении срока действия предыдущего.

С начала запуска сервиса по выдаче виз, правительство Калининграда уже успело выдать более 10 тысяч таких документов.

«Я рассчитывал, что будет 10-12 [тысяч] до конца года. Получилось, что у нас чуть больше месяца — и уже 10 [тысяч]. Прогноз хороший до конца года», — сказал изданию «Новый Калининград» местный министр культуры и туризма Андрей Ермак.

На сегодняшний день странами-лидерами по числу приехавших из них туристов являются Польша, Германия и Литва.

По задумке властей РФ, результаты эксперимента в Калининграде в будущем помогут распространить действие электронных виз на всю территорию страны. Недавно Владимир Путин подписал соответствующее постановление, согласно которому всеобщая электронная виза должна заработать с 1 января 2021 года. В документе говорится, что электронные визы будут однократными и краткосрочными — до 16 дней, при этом их обладатели смогут посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом. В отличие от виз на Дальнем Востоке или в Калининграде, всероссийская виза будет платной: ее стоимость обещают установить в пределах 50 долларов.

На первом этапе въехать в РФ по электронной визе можно будет через Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие города, которые уже сейчас являются центрами туризма в стране. Список стран, жители которых смогут воспользоваться электронными визами, вероятно, будет включать в себя Китай, Южную Корею, Японию, страны Евросоюза и Новую Зеландию. В перспективе правительство готово рассмотреть включение в этот список также США, Канады и Великобритании.

«Мировая практика показывает, что либерализация визового режима напрямую повышает въездной туристический поток в среднем на 20-40 процентов», — заявила «Ъ» глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.