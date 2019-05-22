Кандидат в президенты Абхазии утверждает, что его отравили

Де-факто президент Абхазии Рауль Хаджимда на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в ноябре 2018 года. (Фото: presidentofabkhazia.org)

Якобы имевшее место отравление кандидата в президенты Абхазии вызвало массовые протесты и требования отложить назначенные на 21 июля выборы.

20 мая сотни людей собрались в Сухуми, столице поддерживаемого Россией сепаратистского региона, с требованием к парламенту отложить выборы, чтобы дать кандидату от объединенной оппозиции Аслану Бжании время оправиться после отравления. Требование было выставлено на голосование в состоящем из 35 депутатов законодательном органе, но не смогло набрать необходимого числа голосов. Протестующие стали угрожать продолжением демонстраций, и в качестве предупреждения ненадолго перекрыли дороги.

В апреле депутат парламента Бжания, считающийся главным соперником действующего президента Рауля Хаджимбы на выборах, вместе с двумя своими охранниками оказался в больнице. Но врачи в Сочи не смогли поставить диагноз и его перевели в Москву.

«Согласно результатам анализов, проведенных в одной из лабораторий Мюнхена, у Бжании обнаружены повышенные показатели ртути и алюминия в крови, а также повышенное число бензодиазепинов и кадмия», – говорится в заявлении, опубликованном 17 мая оппозиционным Общенациональным движением по защите государственности Абхазии.

Сторонники Бжании заявили, что за отравлением стоит президент Хаджимба и его правительство, и «покушение было напрямую связано с политической деятельностью Бжании, бесспорного фаворита предвыборной президентской кампании 2019 года, которое осуществлено с целью помешать его участию в выборах президента республики».

Хаджимба отверг обвинения в причастности к отравлению, назвав их преднамеренной попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами. «В организме человека присутствует вся таблица Менделеева», – заявил он, добавив, что избыток некоторых химических веществ не обязательно указывает на отравление, не говоря уже о покушении на убийство.

Хаджимба и Бжания ранее в разное время возглавляли абхазские силовые структуры и были соперниками на прошлых президентских выборах в 2014 году. Хаджимба тогда одержал победу, а Бжания пришел к финишу вторым.

Хаджимба призвал протестующих дождаться результатов расследования по поводу состояния здоровья Бжании, которое ведется совместно абхазскими и российскими властями. Как и многие в этой сепаратистской республике, Бжания имеет как абхазское, так и российское гражданство.

Россия является одной из немногих стран, признавших суверенитет Абхазии, и держит там многотысячный военный контингент с целью предотвращения потенциальных попыток Грузии вернуть эту отколовшуюся в начале 1990-х годов территорию. Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией грузинскими территориями, и называет проводящиеся там выборы нелегитимными.