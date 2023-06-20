Карабах: армяне начали использовать азербайджанский КПП

Кадр из видео, на котором якобы запечатлены армяне, проходящие через КПП без сопровождения российских миротворцев. (Фото: азербайджанские Telegram-каналы)

Когда 23 апреля Азербайджан установил свой пограничный контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, де-факто власти Нагорного Карабаха призвали своих граждан воздержаться от его использования, поскольку они «не могут обеспечить там надлежащую безопасность» на фоне сообщений о насилии, совершаемом Азербайджаном в отношении армян.

Следует отметить, что в первые несколько недель мало кто из гражданских лиц пересекал КПП. Те же, кто решался сделать это в сопровождении российских миротворцев, рисковали быть снятыми на видео, которое затем транслировалось по азербайджанскому государственному телевидению как доказательство готовности карабахских армян признать власть Азербайджана.

Спустя полтора месяца после установки КПП азербайджанские СМИ все еще распространяют эти видео, цель которых – продемонстрировать мягкое обращение азербайджанских пограничников с армянами: они общаются с ними на русском языке и без применения какого-либо насилия.

2 июня НКР ИнфоЦентр опубликовал заявление, в котором говорится, что любое использование КПП «не может трактоваться как действие, которое придает легитимность незаконному контролю Азербайджана и признает несуществующую юрисдикцию Азербайджана над этими территориями» и не означает, что блокада Нагорного Карабаха снята.

Суть заявления заключалась в том, что карабахским армянам теперь разрешено пользоваться пограничным пунктом.

Через несколько дней были опубликованы кадры, на которых якобы запечатлены армяне, которые впервые пересекают КПП без сопровождения российских миротворцев. Действительно, на видео виден автобус с армянскими номерными знаками. Но многие жители Карабаха скептически отнеслись к достоверности этого ролика, поскольку известно, что азербайджанские СМИ обрабатывают некоторые подобные видео, скрывая на них попавшие в кадр российские грузовые автомобили.

Независимо от того, сопровождают ли их российские миротворцы или нет, въезд армян в регион строго контролируется Азербайджаном и зависит от места их регистрации.

13 июня омбудсмен Карабаха Гегам Степанян написал, что ему известно о трех случаях, когда людям, покинувшим регион по медицинским показаниям, было отказано во въезде обратно, поскольку местом их фактического проживания значилась Армения, а не Нагорный Карабах. «Азербайджанская сторона разрешила им выезд из Арцаха, а затем без достаточных на то законных оснований запретила им въезд», – написал Степанян.

Первоначальная реакция жителей на КПП в апреле была резкой – они устроили акцию протеста у въезда в Степанакерт, столицу региона, с плакатами, на которых было написано «КПП для нас – красная линия» и «Не смиримся, не пройдем».

Но на протяжении последних шести месяцев их доступ к внешнему миру был сильно ограничен, и многие из них вынуждены преодолеть свое нежелание пользоваться пограничным пунктом. (КПП был установлен через четыре месяца после начала блокады, которую изначально организовали при поддержке азербайджанских властей «экоактивисты», прекратившие свою сидячую демонстрацию после его установки).

Одновременно с видеороликами, появившимися в азербайджанских СМИ, в местной газете в Нагорном Карабахе 9 июня было опубликовано сообщение о том, что за предыдущую неделю через азербайджанский пограничный пункт было перевезено 150 гражданских лиц в Армению и 160 – из Армении в Карабах.

По мере того, как растет готовность пользоваться КПП, растет и социальное давление на тех, кто решается сделать это.

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, который недолго занимал пост государственного министра Карабаха, а сейчас открыто критикует как нынешние де-факто власти Карабаха, так и руководство Армении, выступил против использования КПП.

6 июня созданное им общественное движение «Фронт безопасности и развития Арцаха» опубликовало заявление, в котором призвало власти пересмотреть свое решение по поводу разрешения проезда по коридору, назвав его «нарушением красной линии».

В заявлении также содержится призыв к властям воздержаться от «принятия имеющих стратегическое значение решений без общественных обсуждений, без изучения вытекающих из этих решений опасностей».

13 июня Варданян написал на своей странице в Twitter, что «нам говорят, что у нас нет иного выбора, кроме как использовать установленный Азербайджаном контрольно-пропускной пункт», и добавил, что «к счастью, лишь немногие в #Арцахе/ #НагорномКарабахе разделяют эту точку зрения».

Вопрос о пересечении границы вызвал многочисленные обсуждения в социальных сетях. Один из жителей Степанакерта на своей странице в Facebook раскритиковал тех, кто пересекает границу, заявив, что их действия равносильны «желанию интегрироваться в Азербайджан на государственном уровне». Жительница Степанакерта, ныне проживающая в Ереване, ответила на это: «Настанет день, когда я захочу навестить своих родителей в Степанакерте, или мои родители захотят навестить меня в Ереване. Если единственный путь лежит через КПП, то я не исключаю возможности воспользоваться им».

Слово «интеграция» широко используется в рамках официального дискурса, продвигаемого Азербайджаном в отношении карабахских армян. Он считает, что их судьба – исключительно внутреннее дело страны.

Армения и Нагорный Карабах, тем временем, добиваются создания международных гарантий для проведения диалога между Баку и карабахскими армянами. Но Баку отвечает ультиматумами, требуя, чтобы де-факто власти Карабаха распустили свои руководящие органы и просили об «амнистии».

Перед карабахскими армянами, которые собираются пройти через азербайджанский КПП, стоит сложный выбор: с одной стороны, это озабоченность по поводу безопасности и риск того, что их не пустят обратно, плюс осуждение со стороны многих соотечественников, с которым им предстоит столкнуться.

А с другой стороны, нет никакой другой возможности воссоединиться с близкими, которых они давно не видели и которые оказались по другую сторону блокады.