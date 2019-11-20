Карабах готовится к беспрецедентным выборам

Похоже, союзники бывшего авторитарного правительства в Армении пытаются перегруппироваться в Карабахе и сделать его своим последним оплотом. (Фото Джошуа Кучера)

Распространяется ли революция в Армении на ее протекторат – Нагорный Карабах?

На первый взгляд, мало что в последнее время изменилось в столице Карабаха Степанакерте: те же сонные улицы, переполненные солдатами в военной форме и усеянные строительными проектами, финансируемыми диаспорой.

Но политический класс Карабаха говорит о существенных изменениях в управлении территорией и ее отношениях с попечителем – Арменией. Эти изменения будут закреплены на предстоящих апрельских выборах де-факто президента и парламента. Ожидается, что процесс голосования будет самым свободным в истории Карабаха – с более активным участием оппозиции и меньшим вмешательством со стороны Еревана.

«Это будут самые конкурентные выборы в истории Нагорного Карабаха, – сказал Eurasianet.org Айк Ханумян, который баллотируется от оппозиционной партии «Национальное возрождение». – Правительство слабое, оно сейчас разделилось на множество лагерей, и это возможность для нас, потому что они не могут сконцентрировать свои силы».

«Эти выборы – отличная возможность стать нормальной страной, но это также большая опасность, – сказал Гегам Багдасарян, президент Степанакертского пресс-клуба. – Все будет хаотичным».

«Опасность», по мнению Багдасаряна, исходит от оставшихся членов бывшего авторитарного правительства в Ереване и его многочисленных союзников, которые все еще работают в правительственных структурах и органах безопасности Степанакерта.

Лишившись власти в Армении, они, по всей видимости, пытаются перегруппироваться в Карабахе и превратить его в свой последний оплот. «Им придется бороться за жизнь», – сказал Eurasianet.org Багдасарян.

В настоящее время старая гвардия возлагает надежды на Виталия Баласаняна, бывшего главу Совета национальной безопасности Карабаха, который покинул свой пост в июне. Он неоднократно критиковал новые власти Армении, в частности премьер-министра Никола Пашиняна.

Баласанян сейчас возглавляет политическую организацию «За Карабах». Перед их штаб-квартирой в Степанакерте висит большой плакат в поддержку Роберта Кочаряна, бывшего президента сначала Карабаха, затем Армении, а ныне – политического врага Пашиняна. Возле плаката лежит книга, на страницах которой люди могут подписать петицию с требованием освобождения Кочаряна. Экс-президент сейчас находится в тюрьме в Армении по обвинению в насильственном подавлении акций протеста во время своего президентства в 2008 году.

Во время короткого визита корреспондентов Eurasianet.org два человека остановились, чтобы подписать книгу. Баласанян сказал, что в течение нескольких дней после запуска петиции ее подписали почти 5 000 человек и что «За Карабах» скоро начнет собирать подписи в небольших городах по всему Карабаху.

Приход к власти Пашиняна привел к беспрецедентному публичному противостоянию между Ереваном и Степанакертом. Конфликт достиг апогея в мае, когда нынешний фактический лидер Карабаха Бако Саакян и один из его предшественников внесли залог за Кочаряна. Реакция Пашиняна была жесткой – он обвинил руководство Карабаха в попытке подорвать его политические достижения.

В одном из своих интервью Баласанян назвал Кочаряна, который впоследствии был вновь арестован, «политическим заключенным», а Пашиняна – «проектом Запада». Касательно прихода к власти Пашиняна он сказал: «Это была не революция, а силовой захват власти».

Баласанян баллотируется на пост президента, его кампания основана на его репутации видного командира в сепаратистской войне с Азербайджаном в 1990-х годах, которая привела к фактической независимости Карабаха. «Карабаху нужен президент, который принимал участие в войне, он будет главнокомандующим», – сказал он.

Но он убежден, что власти в Ереване попытаются помешать ему: «Я не знаю, будет ли правительство Армении вмешиваться [в выборы] открыто, но я уверен, что они будут делать это скрытно».

Правительство Армении все еще имеет значительное влияние в Карабахе: оно обеспечивает более половины бюджета территории, и здесь служат его воинские части.

В прошлом Ереван использовал различные рычаги, чтобы на выборах в Карабахе побеждали «свои» кандидаты. Сегодня же эти две стороны «менее синхронизированы», сказал Грачья Арзуманян, политолог и советник де-факто министра иностранных дел Карабаха.

«Раньше Армения пыталась блокировать какие-либо изменения здесь, но теперь этого не происходит», – сказал Багдасарян из Степанакертского пресс-клуба.

В этот раз вмешательство Армении будет ограничиваться главным образом тем, что она отправит наблюдателей на выборы, чтобы итоги голосования не были сфальсифицированы. В сентябре Ереван направил небольшую миссию по наблюдению за местными выборами, что эксперты рассматривают как «пробный шар» перед важными выборами в апреле.

Хотя ожидается, что выборы будут самыми справедливыми в истории Карабаха, есть нюанс – более 600 000 этнических азербайджанцев, покинувших территорию во время войны в 1990-х годах, не будут участвовать в голосовании. (Население Карабаха в настоящее время составляет около 150 000 человек, почти все – этнические армяне.) Нынешние рамки переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта предусматривают право этих бывших жителей на возвращение в свои дома, но вероятность того, что это произойдет в обозримом будущем, остается низкой.

Гонка на двоих?

Несмотря на повышенный интерес к участию Баласаняна, большинство обозревателей в Степанакерте не верят в его победу. (Возможно, он даже не будет выдвинут кандидатом от старой гвардии к началу выборов – некоторые считают, что эта роль может перейти к нынешнему секретарю Совета национальной безопасности Аршавиру Гарамяну).

По общему мнению, выборы, скорее всего, станут гонкой двух мужчин: местного олигарха Араика Арутюняна и действующего де-факто министра иностранных дел Масиса Маиляна.

Оба подчеркнули свою поддержку Пашиняна и новых властей в Ереване, при этом, как многие считают, Маилян сегодня гораздо меньше связан с прошлым режимом.

Арутюнян является главой крупнейшей в парламенте партии «Свободная Родина» и является бывшим де-факто премьер-министром и министром финансов. Он также имеет широкий круг деловых интересов в разных отраслях территории, включая банковское дело, сельское хозяйство и энергетику.

Арутюнян отказал в интервью Eurasianet.org, но в официальном старте кампании 10 ноября он пытался позиционировать себя как союзника правительства Армении. «Все силы, которые сегодня подвергают сомнению действия армянских властей, особенно премьер-министра, в связи с карабахским вопросом ... являются пораженческими, подрывными силами», – заявил он.

Багдасарян сказал, что Арутюнян «играет в многостороннюю игру, у него хорошие отношения со всеми». «В прошлом это имело смысл, но логика такого подхода исчерпывает себя», – отметил он.

«Основным препятствием для развития Карабаха является слияние правительства и бизнеса, и это именно то, что символизирует Арутюнян», – добавил Багдасарян.

И снова об объединении

Маилян, чиновник, много лет проработавший в де-факто министерстве иностранных дел, пообещал в случае своего избрания президентом «общенациональную повестку дня и программы радикальных реформ».

В одном из интервью Маилян сказал, что он ожидает, что Карабах последует примеру Армении, где многие члены нового правительства не имеют политического опыта и пришли во власть из гражданского сектора или других общественных сфер. «То же самое должно произойти и здесь», – сказал он.

Маилян также подробно остановился на «общенациональной повестке дня». Он особо отметил речь Пашиняна в Степанакерте в августе, когда армянский лидер заявил: «Карабах – это Армения, и точка!», и встал во главе толпы, выкрикивавшей «миацум» («объединение») – националистический лозунг 1980-х годов, призывающий к слиянию Армении и Карабаха. Реплика Пашиняна вызвала недоумение за рубежом, но, по словам Маиляна, это был поворотный момент в Карабахе.

«Особенно после 5 августа ... возникшие разногласия – или как назвал это Пашинян, «диссонанс» между ним и нашим правительством – после этого мы перевернули страницу и вступили в другую стадию, – сказал он. – Думаю, митинг показал, что люди поддерживают правительство Армении и, в частности, Пашиняна».

Советник Маиляна Арзуманян работает над официальным предложением о «миацуме» Армении и Карабаха. И хотя Маилян отметил, что Арзуманян говорит от своего имени, он также активно поддержал эту идею.

«И в Армении, и в Карабахе идет активный дискурс – тема «миацума» снова актуальна. Это факт», – сказал он, объяснив это «непримиримостью» Азербайджана в продолжающихся переговорах.

«Если идея [объединения] станет популярной, то, естественно, политические деятели должны будут учесть то, что хотят люди. Это может стать доминирующей идеей. Здесь, и в будущем в Армении», – сказал Маилян.