Карабах: грохот войны сменился шумом стройки

В послевоенном Нагорном Карабахе, пожалуй, нет проблемы острее жилищной.

В ходе 44-дневной войны армяне потеряли примерно три четверти земель, контроль над которыми получили в результате первой войны с Азербайджаном в 1990-х годах. В результате около 35 тыс. из примерно 150 тыс. жителей территории были вынуждены покинуть свои дома.

В связи с истощением жилищного фонда тысячи людей пытаются найти кров в оставшихся под армянским контролем районах, а также в соседней Армении.

Жилье является «наиболее острой гуманитарной проблемой в Арцахе на сегодняшний день», сказал уполномоченный по правам человека Карабаха Гегам Степанян, назвав территорию альтернативным армянским названием. Из примерно 200 жалоб, полученных его аппаратом с начала года, львиная доля поступила от вынужденных переселенцев, нуждающихся в крыше над головой, сказал он Eurasianet.org.

В недавнем докладе о гуманитарных последствиях конфликта, подготовленном для Парламентской ассамблеи Совета Европы, выражалась аналогичная озабоченность и содержался призыв к министерскому комитету ассамблеи «уделять особое внимание потребностям и правам перемещенных лиц, а также вопросам, связанным с их возвращением» при составлении планов действий относительно Армении и Азербайджана.

Нехватка жилья привела к росту цен на ее аренду. В частности, в Степанакерте, столице самопровозглашенной республики, куда постарались переселиться многие бежавшие из других частей Карабаха, арендная плата в некоторых случаях выросла вдвое.

В интервью государственному телевидению Армении 23 сентября государственный министр Артак Бегларян осудил подобного рода несправедливые действия, пообещав положить им конец. По словам Бегларяна, власти также субсидируют аренду для самых нуждающихся, потратив на эти цели свыше 5 миллионов долларов с декабря 2020 года.

В более долгосрочной перспективе де-факто правительство Нагорного Карабаха – при безвозмездной поддержке со стороны Армении и армянской диаспоры за рубежом – финансирует трехлетний план стоимостью 118 миллиардов драмов (более 240 миллионов долларов) по обеспечению жильем перемещенных лиц.

В рамках этого проекта де-факто лидер Карабаха Араик Арутюнян в июле подписал указ о восстановлении 10 тыс. жилых домов, брошенных или поврежденных в результате боевых действий как в 1990-х, так и в 2020 году, а также о возведении 6 тыс. новых домов для пострадавших во время прошлогодней войны. По данным Министерства градостроительства, в работах задействовано 195 строительных компаний. Армянские благотворительные организации, такие как Фонд Туфенкяна, дополнительно жертвуют миллионы на эти цели.

Позже в том же месяце Арутюнян также распорядился создать Жилищный комитет при государственном министре, и заявил о выделении до 5 миллионов армянских драмов (более 10 тыс. долларов США) государственной помощи любой молодой семье из региона, желающей построить там себе дом.

По оценкам Бегларяна, из 35 тыс. перемещенных лиц более двух третей – около 25 тыс. – находятся за пределами Карабаха. Он пошел еще дальше, заявив, что стабильность и, как он выразился, «армянское будущее» Нагорного Карабаха, зависят от того, вернутся ли перемещенные лица из Еревана и других частей Армении.

Один из реализуемых в настоящее время проектов – строительство 240-квартирного комплекса на северной окраине Степанакерта, предназначенного для тех, кто вынужден был бежать из города Гадрут, в результате войны оказавшегося под контролем Азербайджана.

Проект должен быть завершен к концу 2022 года. Все 15 зданий комплекса финансируются поддерживаемым диаспорой Всеармянским фондом «Айастан» и будут оснащены подземными убежищами, как и все новые здания, строящиеся сейчас в Карабахе, сказал Eurasianet.org министр городского развития территории Арам Саркисян.

Помимо жилья правительство тратит миллионы на строительство и ремонт междугородних магистралей и местных дорог, а также восстановление жизненно важной инфраструктуры, включая школы и больницы, пострадавшие во время войны. По словам властей, в стадии разработки также находятся программы по социальному обеспечению и выплате компенсаций перемещенным лицам и другим людям, пострадавшим в результате боевых действий.

Многое необходимое для строительных работ будет поставлять новый цементный завод «Савва» под Аскераном, строительство которого задержалось из-за войны, но было закончено в августе. Данный проект стоимостью 2 миллиона долларов является совместной инициативой Арцахского инвестиционного фонда (государственной организации, курирующей государственные программы по жилищному строительству и развитию бизнеса) и местного предпринимателя Самвела Акопяна.

Завод будет производить до 65 тыс. тонн цемента в год, а также кирпичи и другие строительные материалы, и может сыграть «решающую роль в развитии отечественной экономики», сказал Арутюнян после посещения завода 19 сентября.

Тем временем по другую сторону новой линии контроля ведется еще более амбициозное строительство – по оценкам, на десятки миллиардов долларов.

В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент первого из 25 зданий в новом жилом районе в центре Шуши, рассчитанных на 2020 жителей (число которых символизирует год победы Азербайджана).

Наряду с этой и другими инициативами по жилищному строительству в регионе также реализуются крупные инфраструктурные проекты, включая недавно открытый международный аэропорт в Физулинском районе.

По обе стороны линии строительству способствует двухтысячный российский миротворческий контингент. Время от времени азербайджанцы прибегают к помощи российских военных для доставки строительных материалов вглубь своих возвращенных территорий, и миротворцы также круглосуточно следят за Лачинским коридором, соединяющим Карабах с Арменией, откуда поставляется большая часть строительных материалов для этой территории.

Сразу после войны МЧС России отправило более 1500 тонн гуманитарной помощи, включая строительные материалы, предназначенные для «восстановления социальной инфраструктуры и жилищного фонда» в регионе, говорится в сообщении министерства. Позднее в том же году власти Карабаха обратились к правительству РФ с просьбой о предоставлении 8 тыс. сборных домов, число которых затем сократилось до 1 тыс.

«Надеемся, что около 1 тыс. сборных домов в Карабахе будет построено на деньги правительства России. Этот вопрос уже обсуждается, ждем решения российского правительства», – сказал российской газете «КоммерсантЪ» министр градостроительства Арам Саркисян.

Для 35-летней Лианны Петросян, театрального педагога и редактора местной газеты в Гадруте, бежавшей в Ереван после взятия города азербайджанскими войсками, строительство нового жилья является долгожданным событием.

Она сказала Eurasianet.org, что ее радует перспектива возвращения в Карабах. Сейчас она снимает небольшую квартиру площадью 590 квадратных футов на северо-востоке Еревана, 75 процентов стоимости которой до недавнего времени субсидировалось правительством Армении в рамках программы приема перемещенных лиц. «Первое дело для нас сейчас – преодолеть психологический ущерб от осознания того, что кое-что никогда не будет таким как прежде», – сказала она.