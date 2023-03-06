Карабах: кровопролитное столкновение после первых крупных переговоров

В результате произошедшей в Нагорном Карабахе 5 марта перестрелки погибли трое полицейских из числа армян Карабаха и двое азербайджанских солдат.

Как повелось, Азербайджан, с одной стороны, и Карабах и Армения, с другой, представили совершенно разные версии случившегося.

Инцидент произошел как раз в тот момент, когда переговоры между Азербайджаном и Карабахом, казалось, набирали обороты, и спустя почти три месяца после начала блокады Карабаха активистами, поддерживаемыми правительством Азербайджана.

Активисты расположились лагерем неподалеку от города Шуша, перекрыв Лачинский коридор – жизненно важную транспортную артерию, связывающую Карабах с Арменией и внешним миром.

В сообщении Министерства обороны Азербайджана об инциденте утверждается, что армянские автомобили пытались обойти блокаду – существование которой Баку отрицает – чтобы переправить «военное снаряжение, боеприпасы и личный состав» из Армении в Карабах.

Подразделениями азербайджанской армии «была предпринята попытка задержания и проверки» некоторых из этих автомобилей, которые двигались по «грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу», говорится в сообщении. (Ханкенди — азербайджанское название Степанакерта, административного центра Нагорного Карабаха.)

«С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — добавляется в сообщении.

Министерство заявило, что единственная дорога, которая может быть использована между Арменией и Карабахом, — это «дорога Ханкенди-Лачин», и что использование объездных путей является нарушением мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заключенного при посредничестве России 9 ноября 2020 года.

В сообщении также содержится призыв к российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Карабахе в рамках того же соглашения, вмешаться в ситуацию.

Тем временем де-факто Министерство иностранных дел Карабаха заявило, что «диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана пересекла линию соприкосновения и совершила вооруженное нападение на дежурную машину паспортно-визового управления» полиции Карабаха, убив трех сотрудников и ранив еще одного.

В заявлении утверждается, это вторжение является нарушением трехстороннего соглашения.

МИД Армении поддержал эту версию, добавив, что подвергшаяся нападению полицейская машина следовала из Степанакерта в села Нагорного Карабаха и что кроме документов и табельного пистолета в ней ничего не было, а утверждение Баку о переброске личного состава и оружия из Армении в Карабах является абсурдным.

Баку уже давно делает подобные заявления, в том числе о том, что после войны 2020 года, закончившейся победой Азербайджана, армянские и карабахские силы продолжили устанавливать мины.

Международный суд, высшая судебная инстанция ООН, 23 февраля постановил, что Азербайджану следует обеспечить движение по заблокированному Лачинскому коридору. В своем постановлении он отклонил просьбу Азербайджана о том, чтобы суд потребовал принятия новых мер в связи с утверждениями о том, что армянские силы продолжают устанавливать мины на территории Азербайджана.

За день до столкновения азербайджанские СМИ сообщили о гибели азербайджанского солдата в результате подрыва на мине, «заложенной армянами» (место происшествия не сообщается).

Минобороны Азербайджана заявило, что инцидент 5 марта демонстрирует необходимость создания азербайджанских блокпостов в Лачинском коридоре.

Это требование было недавно выдвинуто президентом Ильхамом Алиевым параллельно с отступлением от требования Баку о создании «Зангезурского коридора», который должен был обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и его эксклавом Нахичевань через территорию Армению.

Министерство иностранных дел Карабаха заявило, что время «нападения» — инцидент произошел через четыре дня после самой публичной встречи представителей Азербайджана и Карабаха — указывает на то, что в переговорах нет смысла.

«Своими действиям Баку открыто демонстрирует отрицание переговоров как средства нахождения решений каких-либо вопросов», — говорится в сообщении.