Карабах обвиняет Азербайджан в очередной блокировке подачи газа

Де-факто власти Нагорного Карабаха утверждают, что во втором за последние две недели прекращении подачи газа на эту территорию, в результате чего жилые дома остались без отопления в период резкого похолодания, виноват Азербайджан.

Нагорный Карабах получает газ через Армению, по трубопроводу, который проходит по территории, вернувшейся под контроль Азербайджана в 2020 году по результатам войны между двумя сторонами.

Впервые нарушения в работе трубопровода возникли 8 марта, на фоне всплеска напряженности в регионе, последовавшего за началом российского вторжения в Украину. Официальные представители Нагорного Карабаха утверждали, что азербайджанские войска не позволяли им отремонтировать трубопровод.

Перебои в подаче газа вынудили жителей территории использовать другие источники тепла, в особенности электричество, что привело к отключениям электроэнергии. Кроме того, для временного облегчения ситуации армянские добровольцы отправляли в Карабах газовые баллоны.

В конце концов подача газа была возобновлена 19 марта, но вновь прервалась вечером 22 числа. Официальные представители Нагорного Карабаха обвинили в этом Азербайджан.

«У нас есть достаточные основания полагать, что во время ремонта газопровода азербайджанская сторона установила клапан, который несколько часов назад перекрыл подачу газа, — говорится в заявлении де-факто правительства. — Неблагоприятные погодные условия помогают азербайджанцам в их вероломном деле — создании дополнительных гуманитарных проблем для нашего населения. Это преступление».

От азербайджанских властей никаких комментариев не поступало. 22 марта пресс-секретарь де-факто руководителя Карабаха заявила, что российский миротворческий контингент в Карабахе обсуждает этот вопрос с азербайджанской стороной.

В этом году март выдался холоднее обычного, а обильные снегопады заблокировали дороги в Карабахе и близлежащих частях Армении, что еще более осложняет логистику.

Проблемы с газом совпали с обнародованием обеими сторонами новых подробностей медленно продвигающихся мирных переговоров.

Ранее в этом месяце Азербайджан объявил, что вновь предложил Армении провести обсуждение мирного договора; Армения сообщила, что получила это предложение 14 марта. Как утверждает МИД Азербайджана, договор должен быть основан на пяти принципах: «Взаимное признание суверенитета и территориальной целостности сторон, взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и имеющий юридическую силу отказ от выдвижения таких претензий в будущем, отказ от угроз безопасности сторон, демаркация границы и разблокирование транспортных связей».

После получения предложения Азербайджана Армения заявила, что обратилась в Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — орган, служащий основной платформой для переговоров со времени первой войны между двумя странами, произошедшей в 1990-х годах, — с просьбой о начале переговоров.

Однако министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что Ереван также будет настаивать на соблюдении прав этнических армян, живущих в Карабахе. «Для армянской стороны принципиальным и основополагающим является четкое гарантирование прав и свобод армян Арцаха [альтернативное армянское название региона], а также окончательное уточнение статуса Нагорного Карабаха, — сказал он 15 марта. — Для нас нагорно-карабахский конфликт — не территориальный вопрос, а вопрос прав».

Однако с учетом нового отключения газа многие армяне относятся к разговорам о мире иронически. «Несмотря на войну в Украине, газ продолжает течь по территории этой страны в Европу. А у нас, параллельно с началом эпохи мира, Карабаху газ перекрывают, — написал в Facebook журналист Николай Торосян. — Может быть, мы делаем что-то не то, ребята».

При подготовке данного материала оказал содействие Гейдар Исаев.