Карабах: отключения света и продукты по карточкам

9 января Оперативный штаб, созданный для управления чрезвычайной ситуацией в Нагорном Карабахе, объявил о введении карточной системы для регулирования распределения привозного продовольствия.

На следующий день местные власти объявили о веерных отключениях электроэнергии в связи с повреждением линии электропередачи, идущей из Армении через город Лачин, попавший под контроль Азербайджана в августе 2022 года.

«В связи с деструктивной позицией азербайджанской стороны в настоящее время нет возможности провести обход и организовать в указанном районе аварийно-восстановительные работы», — заявила местная электроэнергетическая компания «Арцахэнерго».

Таким образом, территории осталось полагаться исключительно на собственное производство электроэнергии на Сарсангской ГЭС, которая не может работать на полную мощность из-за низких уровней воды. Несколько жителей Карабаха, поговорившие с Eurasianet.org, сообщили о ежедневных двухчасовых отключениях электричества.

Азербайджанцы, называющие себя экологическими активистами, проводят акцию протеста в Лачинском коридоре — на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, — с 12 декабря.

Они практически перекрыли подвоз товаров в этот регион с армянским населением и лишили некоторых его жителей возможности вернуться домой из Армении. Вскоре после начала блокады появились сообщения о дефиците продовольствия и медикаментов, вызвавшие опасения относительно возможности гуманитарной катастрофы.

Оперативный штаб, который возглавил недавно назначенный глава правительства Рубен Варданян, сообщал, что некоторые продукты подвозятся при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворческих сил, развернутых в регионе с момента окончания Второй карабахской войны 2020 года.

Но эти поставки ничтожны по сравнению уровнем, существовавшим до блокады — он составлял 12 000 тонн товаров в месяц, — и их едва хватает на удовлетворение нужд местного населения, численность которого армянские источники оценивают в 120 000 человек.

Дефицит продуктов ударил и по сфере услуг: кафе и рестораны оказались на грани закрытия.

Вадим Балаян, владелец кафе в де-факто столице региона городе Степанакерте, опасается, что нынешних поставок продовольствия будет недостаточно для продолжения его деятельности. «Пока что у меня достаточно продуктовых запасов для работы кафе, но если блокада будет продолжаться, я боюсь, что их не хватит на следующий месяц», — сказал он Eurasianet.org.

Официальные отчеты сообщают, что 690 мелких и средних коммерческих предприятий (14,7 процента от общего их числа) уже приостановили свою деятельность, в результате чего 3200 человек остались без работы.

Карточная система Оперативного штаба, задача которой — удовлетворить первоочередные нужды оказавшегося в осаде населения, касается самых основных пищевых продуктов, в том числе макаронных изделий, риса, гречки, сахара и подсолнечного масла. Жители будут иметь право покупать по 1 килограмму каждого из этих сухих продуктов и по 1 литру подсолнечного масла в месяц.

Карточная система была введена на фоне сообщений о длинных очередях, в которых местным жителям приходится стоять, чтобы приобрести товары первой необходимости. Некоторые местные фирмы торгуют, например, яйцами, макаронными изделиями и молочными продуктами; эти товары также подпадут под действие карточной системы.

«Мне приходится проводить много времени, ходя по магазинам и пытаясь найти что-нибудь. Как только товары получают, их сразу же распродают», — сказала Eurasianet.org жительница Степанакерта, университетская преподавательница, просившая не называть ее имени. «Больше всего меня пугает возможная нехватка газа. Остальное мы можем выдержать», — добавила она.

На второй день блокады Азербайджан действительно перекрывал подачу в Карабах природного газа, так как газопроводы также проходят по территории, контролируемой азербайджанцами. Однако через три дня поставки газа возобновились на фоне международного давления на Баку.

Владелец кафе Балаян опасается, что введения карточек будет недостаточно для продолжения работы его предприятия. «Карточная система позволит нам покупать товары первой необходимости, которые удовлетворят только потребности моей семьи. Поскольку постоянного подвоза припасов нет, мне, может быть, придется закрыть кафе», — сказал он.

Недостаток продовольствия оказывает негативное влияние и на систему образования. Начиная с 9 января в связи с дефицитом продуктов закрыты все детские сады и некоторые другие учебные заведения. Как сообщает государственный информационный центр (Artsakh Info Center), общее число детей, не посещающих больше учебные заведения, составляет почти 7000.

С 12 декабря, когда началась блокада, по коридору удавалось проехать только машинам, принадлежащим МККК и российским миротворцам. МККК выступает в роли нейтрального посредника и имеет полномочия на обеспечение вывоза из Карабаха людей, которым это необходимо по неотложным медицинским показаниям. Между началом блокады и 11 января в Армению было вывезено по официальным каналам шестнадцать пациентов.

Представитель МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян сообщила в интервью Eurasianet.org, что в девять медицинских учреждений и школу-интернат для детей из бедных семей были доставлены продуктовые посылки.

«Доставленных продуктов им хватит приблизительно на месяц. Кроме того, мы доставили продуктовые посылки в заведение, поддерживающее 300 неимущих пожилых людей», — сказала Мусаелян. Ранее МККК сообщал о доставке из Армении в Нагорный Карабах 10 тонн грузов, в том числе детского питания, медикаментов и продовольствия. Местные жители опасаются, что сильные снегопады последних дней в окрестностях Лачина могут осложнить доставку грузов.

Карабахское здравоохранение оказалось в числе областей, сильнее всего затронутых блокадой, так как завоз медикаментов возможен лишь в небольших количествах и только при посредничестве МККК. Все несрочные операции были отменены. «Система здравоохранения функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Больницы по-прежнему работают благодаря помощи МККК. Если они прекратят подвоз, мы больше не сможем работать», — сказал Eurasianet.org врач государственной больницы Карен Базиян.

«Это искусственно созданное стихийное бедствие», — добавил он.

Невозможность обеспечить связь между Карабахом и Арменией затруднила и обращение денежных средств в этом регионе. Местные банкоматы установили ограничения на снятие наличных — до 50 тысяч драмов (около 130 долларов) в сутки на одну карту.

Также ограничена продажа бензина и других видов горючего.

12 января, когда блокаде исполнился ровно месяц, в регионе произошло широкомасштабное отключение интернета, испугавшее местных жителей и породившее обвинения Азербайджана в саботаже. Однако приблизительно через час связь была восстановлена.

Это отключение случилось вскоре после видеоконференции Ереван — Степанакерт, на которой новый глава правительства, Варданян, откровенно резюмировал положение, в котором оказались карабахские армяне: «У нас есть три пути: стать гражданами Азербайджана, уехать или преодолеть эту ситуацию. Это борьба за жизнь, и мы должны сделать все, что в наших силах», — сказал он.

Учитывая бесплодность попыток дипломатического давления на Баку и бездействие России, которая официально считается стратегическим союзником Армении, быстрого окончания блокады ожидать не приходится.