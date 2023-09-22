Карабах переходит под контроль Баку, а армяно-российские отношения трещат по швам

Первая встреча Пашиняна (слева) и президента России Владимира Путина в 2018 году. Их отношения не очень ладились с самого начала. (Kremlin.ru)

В настоящее время отношения Армении с Россией больше напоминают ситуацию с заложниками, чем стратегическое партнерство.

19 сентября, когда Азербайджан развернул массированное наступление на Нагорный Карабах, первое, что сделала Россия, – призвала обе стороны прекратить боевые действия и заявила, что Армения сама создала такую ситуацию.

Спустя некоторое время бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев упрекнул армянского премьера за то, что тот обвиняет Москву в проблемах Еревана, при этом «заигрывая с НАТО» и налаживая [робкие] контакты с Украиной. «Догадайтесь, какая судьба его ждет...», – зловеще заключил Медведев (многоточие поставлено автором цитаты).

Помощник Медведева Олег Осипов, которого на следующий день попросили прокомментировать высказывание его руководителя, высказался еще резче: «Если кто не понял, то Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства и армян как нации. Так уж Господь управил».

Со времени распада Советского союза Армения всецело зависела от России. Она является членом возглавляемых Россией региональных военно-экономических блоков – Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В стране размещена крупная российская военная база в Гюмри и еще несколько небольших российских военных объектов. Экономическая зависимость страны от России только усилилась после начала войны с Украиной.

Между тем интересы России все больше совпадают с интересами Азербайджана, чем Армении. Во-первых, Россия имеет общую границу с Азербайджаном, и он ей нужен для создания торгового коридора «Север-Юг», ведущего к Персидскому заливу, необходимость в котором возникла из-за санкций Запада, наложенных на Москву за вторжение в Украину.

Возможно, более существенным является тот факт, что в обоих государствах царят репрессивные авторитарные режимы, лидеры которых могут беспрепятственно договариваться, не особо оглядываясь на вопросы демократии и прав человека.

И сейчас Россия является единственным внешним посредником в переговорном процессе между Баку и Степанакертом, который, похоже, должен положить конец де-факто контролю этнических армян над Нагорным Карабахом, сохранявшемуся на протяжении трех десятилетий.

Первый серьезный разлад в отношениях Армении и России произошел весной 2018 года, когда в результате так называемой «бархатной революции» была сметена связанная с Россией проворовавшаяся старая гвардия и к власти пришел молодой реформатор Никол Пашинян.

Пашинян всячески пытался заверить Москву в том, что его программа не носит геополитический характер, и пообещал, что Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ и сохранит российскую базу.

Россия приняла Пашиняна, но никогда не доверяла ему, рассматривая его приход к власти в контексте других «цветных революций», в результате которых в странах, которые Кремль считает зоной своего влияния, к власти пришли прозападные правительства.

В 2020 году, когда Азербайджан начал наступление с целью вернуть земли, утраченные в ходе Первой карабахской войны в начале 1990-х годов, Россия не стала выступать на стороне Армении. (И действительно, хотя у России есть обязательства по защите Армении в рамках ОДКБ и двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны, Нагорный Карабах был признан азербайджанской территорией). Москва вмешалась в ситуацию только для того, чтобы выступить посредником при заключении перемирия, в результате которого Баку вернул себе большую часть территорий, ранее удерживаемых армянскими силами, и ввела в Нагорный Карабах на пять лет контингент российских миротворцев численностью 2 тысячи человек.

Хрупкий статус-кво сохранялся примерно в течение двух последующих лет.

Армения и Азербайджан периодически вели мирные переговоры по двум отдельным, не согласованным друг с другом направлениям: одни из которых проходили при посредничестве России, а другие – при посредничестве США и Евросоюза. Однако они практически не продвинулись вперед из-за принципиальных разногласий по вопросу о судьбе армянского населения Нагорного Карабаха.

Но в это время (фактически за два дня до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года) Баку и Москва заключили «союз», который, по словам одного из наблюдателей, был призван «удержать Азербайджан от участия в какой-либо западной антироссийской кампании».

Затем Азербайджан сделал несколько ловких ходов в новой реальности, созданной российско-украинской войной. Он поддержал территориальную целостность Украины и направил туда гуманитарную помощь, одновременно способствуя отказу западных стран от сотрудничества с Россией, в том числе в сфере поставок природного газа. В то же время Баку оказал содействие России в ее усилиях по выходу из изоляции, в которой она оказалась.

Воспользовавшись также тем, что все внимание Москвы сосредоточилось на Украине, в сентябре 2022 года Баку совершил серию трансграничных нападений на территорию Армении. Пашинян обратился за помощью к России и ОДКБ, но ее так и не последовало.

В Армении росли антироссийские настроения, что вынуждало Ереван искать помощи на Западе. И российские СМИ ожидаемо резко ополчились против Армении.

В последующие месяцы Армения отказалась проводить у себя учения ОДКБ, а затем официально сократила свое участие в блоке.

В ходе состоявшихся в мае мирных переговоров премьер-министр Армении Пашинян открыто заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии предоставления международных гарантий безопасности армянскому населению региона.

Затем в июле Россия впервые заявила, что армяне Карабаха должны признать власть Азербайджана (не упоминая при этом о международных механизмах, которые могли бы обеспечить их безопасность).

К началу сентября армянские лидеры начали вслух высказывать сомнения в целесообразности партнерства с Россией. Пашинян заявил, что ставка на Россию в вопросе обеспечения безопасности Армении была «стратегической ошибкой». За этим последовали визит супруги Пашиняна Анны Акопян на саммит в Киев и первая с начала войны доставка гуманитарной помощи в Украину.

А через две недели Азербайджан развернул массированное наступление в Нагорном Карабахе. Армянское общество погрузилось в отчаяние, а протестующие в Ереване направили свое возмущение как на Россию, так и на правительство Пашиняна.

Проживающий в Ереване политический обозреватель Эрик Акопян озвучил то, о чем думали многие армяне, заявив в интервью местному изданию CivilNet, что нападение было «явно скоординировано между Баку и Москвой. Цель Баку – вернуть этнически очищенный Арцах [Нагорный Карабах] под свой полный контроль, а цель русских – сместить армянское правительство».

Теперь, когда этнические армяне скорее всего утратят контроль над Нагорным Карабахом, Армения, казалось бы, может вырваться из цепких рук России и искать дружбы с Западом. Но у Москвы все еще остались рычаги давления.

Независимо от того, координируют ли Россия и Азербайджан между собой действия или нет, Москва может использовать угрозу дальнейших наступлений Азербайджана на Ереван. В конце концов, она уже продемонстрировала готовность уклониться от исполнения своих договорных обязательств перед Арменией.

А еще Баку давно требует проложить через Армению «Зангезурский коридор», который соединил бы основную территорию Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. К этой идее Баку подтолкнуло соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве России и положившее конец войне 2020 года. Согласно девятому пункту этого документа, Армения «гарантирует безопасность транспортного сообщения» с эксклавом «в целях организации беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Предполагалось, что «надзор» над дорогой будут осуществлять российские пограничники.

В понимании Азербайджана это означает, что дорога должна пройти по территории Армении, и движение по ней не будет подвергаться никакому контролю со стороны Армении, например, таможенному. (Армения с этим не согласна).

В последние месяцы требования со стороны Азербайджана по созданию коридора попритихли, и Баку предпочел сосредоточиться на возвращении Карабаха. Однако в начале этого месяца министр иностранных дел Азербайджана упомянул о «плане Б» по его реализации.

На этом фоне не так сложно представить себе сценарий, при котором Россия разделит азербайджанскую трактовку этого положения о прекращении огня и окажет давление на Армению, вынуждая ее согласиться на прокладку по ее территории коридора, над которым она не будет иметь суверенного контроля.